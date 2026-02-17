Sigue la contingencia ambiental en CDMX, así queda el Hoy No Circula de este 17 de febrero

Las condiciones meteorológicas, con altas temperaturas y radiación solar, elevan las concentraciones de ozono y deterioran la calidad del aire en la CDMX. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene activa la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) para este martes 17 de febrero.

Esta decisión se dio debido a que se prevé que las condiciones meteorológicas provoquen concentraciones de ozono en niveles considerados de muy mala calidad del aire, lo que representa un riesgo para la salud de la población y obliga a la implementación de restricciones y recomendaciones extraordinarias.

De acuerdo con el comunicado de la Comisión Ambiental a las 8 de la noche, las proyecciones muestran que el sistema anticiclónico continuará impactando la zona, con el pronóstico de cielo despejado, alta radiación solar y temperaturas elevadas, de entre 2y 27 ℃. El viento permanecerá débil hasta media tarde, un factor que reduce la dispersión de contaminantes y contribuye a que los niveles de ozono se mantengan altos.

Doble Hoy No Circula en la CDMX, no circularán los vehículos con engomado rosa este 17 de febrero

Este martes 17 de febreo, de las 5:00 am a las 10:00 pm, deberán suspender su circulación:

Vehículos particulares con holograma de verificación 2 .

Vehículos particulares con holograma 1 cuyo último dígito de placa sea 2, 4, 6, 7, 8 y 0 .

Vehículos particulares con hologramas 0 y 00 , engomado rosa y terminación de placa 7 u 8 .

Unidades sin holograma de verificación, antiguos, de demostración, traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o letras, equiparados a la restricción de holograma 2.

El 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios sin válvula de desconexión seca y matrícula par .

Vehículos de carga local o federal dejarán de circular entre las 6:00 y 10:00 am , salvo los inscritos en los programas de autorregulación de Ciudad de México o Estado de México.

Taxis con holograma 00, 0, 1 ó 2 sujetos a restricción podrán circular solo de 5:00 a 10:00 am, deteniéndose el resto del día, conforme a las disposiciones ya mencionadas.

Vehículos que podrán circular este 17 de febrero

Existen exenciones para vehículos eléctricos o híbridos, con matrícula ecológica o holograma exento. También podrán circular los automóviles con holograma 0 y 00 vigentes, salvo engomado rosa y placas terminadas en 7 u 8.

Tienen permiso, en caso de emergencia médica, los particulares que estén destinados para dichas atenciones. Los taxis aceptados en el programa pueden circular de 5:00 a 10:00 am los días con restricción.

Está permitida la circulación a vehículos de servicios urbanos, de emergencia, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, vigilancia ambiental y abastecimiento de agua, así como transporte escolar y de personal debidamente verificado.

Pueden circular vehículos funerarios, transporte para personas con discapacidad con la documentación correspondiente, unidades para residuos y materiales peligrosos autorizados (con excepción de los que transportan combustibles), y transporte público de pasajeros y turismo identificado con tarjeta de circulación y placa federal o local. Motocicletas también están exentas de la Fase I.

Recomendaciones a la población durante una contingencia ambiental

La Comisión Ambiental de la Megalópolis emitió recomendaciones para la población durante la presencia de altos niveles de contaminación atmosférica en la región.

Entre las principales medidas se destaca la sugerencia de posponer eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos programados entre las 1:00 y las 7:00 pm, así como la suspensión de actividades al aire libre organizadas por instituciones públicas o privadas durante ese mismo horario.

El objetivo de estas acciones, según la Comisión, es proteger especialmente a infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares del impacto de la mala calidad del aire en esos picos horarios críticos. Además, se pide a la ciudadanía que se mantenga informada sobre el estado del aire mediante canales oficiales.

Entre las medidas para la reducción de emisiones, la Comisión recomienda trabajar a distancia y realizar trámites o compras en línea para limitar los desplazamientos.

Se aconseja no utilizar aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos con solventes en casa, así como recargar gasolina después de las 6:00 pm y antes de las 10:00 am.

También se insta a no sobrepasar el seguro de la pistola de llenado al recargar combustible, revisar y reparar las fugas de gas doméstico, acortar el tiempo de ducha a un máximo de 5 minutos y usar recipientes con tapa al momento de cocinar. Otra recomendación relevante es no fumar en espacios cerrados.