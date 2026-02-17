México

MasterChef 24/7: así puedes registrarte para el casting de la nueva temporada

Cualquier persona dispuesta a participar en el programa tendrá una oportunidad

El emblemático delantal de MasterChef
El emblemático delantal de MasterChef podría portarlo cualquiera a nivel nacional

La cocina más famosa de México da un giro inesperado en 2026, pues TV Azteca lanzó una edición de MasterChef en formato 24/7

La audiencia podrá seguir en tiempo real cada movimiento, emoción y estrategia de los concursantes, gracias a la vigilancia permanente de cámaras dentro y fuera del set —tal como La Academia o La Granja VIP—.

Qué es MasterChef 24/7

La transformación de MasterChef México marca un antes y un después en la historia de los realities gastronómicos.

Hasta ahora, el público estaba acostumbrado a episodios semanales editados, donde se mostraban los desafíos culinarios, la interacción entre los participantes y la tensión de las eliminaciones.

Con la nueva dinámica, el programa se expande para ofrecer acceso continuo durante casi tres meses.

Todas las personas pueden registrarse, pero deben estar dispuestas a ausentarse tres meses de su vida (Instagram/@masterchefmx)

Las cámaras permanecerán activas en todo momento, permitiendo a los seguidores presenciar no solo la destreza en la cocina, sino también la convivencia, las rivalidades y la evolución de los aspirantes a chef.

Cómo registrarse para MasterChef México 2026

El proceso de inscripción para quienes sueñan con entrar a la cocina más vigilada del país ya está abierto. Los interesados deben cumplir una serie de requisitos y completar varios pasos para ser considerados en el casting.

Requisitos básicos para participar

  • Ser mayor de edad.
  • Aceptar los términos y condiciones del programa.
  • Estar dispuesto a pausar la vida personal durante aproximadamente tres meses.
  • Subir un video en formato horizontal, de máximo tres minutos, respondiendo preguntas sobre experiencia culinaria, motivaciones y habilidades.

Fases del registro paso a paso

MasterChef México anuncia el inicio
MasterChef México anuncia el inicio de su proceso de casting a nivel nacional, invitando a los aspirantes a inscribirse a través de la aplicación de TV Azteca o en el sitio web oficial
  1. Llenado de formulario digital: Ingresar datos personales como nombre, edad, ocupación, ciudad y estado de residencia, además del correo electrónico y número de contacto.
  2. Declaración de experiencia previa: Indicar si se ha participado antes en algún programa de televisión y, en caso afirmativo, especificar cuál.
  3. Redes sociales: Compartir los usuarios en plataformas digitales.
  4. Video de presentación: Grabar y cargar un video donde se expliquen motivos para participar, nivel gastronómico, recetas sobresalientes, historia personal con la cocina y habilidades comunicativas.
  5. Aceptación de términos: Leer y aprobar el Aviso de Privacidad y las condiciones sobre el uso de la información e imágenes enviadas.

Además de estos pasos, las bases establecen que los seleccionados deberán estar preparados para enfrentar una rutina intensa y una exposición permanente, lo que exigirá no solo talento culinario, sino también capacidad de adaptación y carisma frente a las cámaras.

MasterChef México 2026: un laboratorio de talento y convivencia

La edición 24/7 de MasterChef busca redefinir la relación entre los aspirantes y la audiencia. La convivencia diaria, las clases de alto nivel y las exigencias de un reality en tiempo real prometen revelar aspectos inéditos de quienes se animen a competir.

La producción destaca: “Esta temporada el nivel de cocina sube drásticamente”, anticipando una experiencia distinta tanto para los concursantes como para quienes los sigan desde casa.

