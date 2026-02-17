MasterChef 24/7: así puedes registrarte para el casting de la nueva temporada

La cocina más famosa de México da un giro inesperado en 2026, pues TV Azteca lanzó una edición de MasterChef en formato 24/7
La audiencia podrá seguir en tiempo real cada movimiento, emoción y estrategia de los concursantes, gracias a la vigilancia permanente de cámaras dentro y fuera del set —tal como La Academia o La Granja VIP—.
Qué es MasterChef 24/7
La transformación de MasterChef México marca un antes y un después en la historia de los realities gastronómicos.
Hasta ahora, el público estaba acostumbrado a episodios semanales editados, donde se mostraban los desafíos culinarios, la interacción entre los participantes y la tensión de las eliminaciones.
Con la nueva dinámica, el programa se expande para ofrecer acceso continuo durante casi tres meses.
Las cámaras permanecerán activas en todo momento, permitiendo a los seguidores presenciar no solo la destreza en la cocina, sino también la convivencia, las rivalidades y la evolución de los aspirantes a chef.
Cómo registrarse para MasterChef México 2026
El proceso de inscripción para quienes sueñan con entrar a la cocina más vigilada del país ya está abierto. Los interesados deben cumplir una serie de requisitos y completar varios pasos para ser considerados en el casting.
Requisitos básicos para participar
- Ser mayor de edad.
- Aceptar los términos y condiciones del programa.
- Estar dispuesto a pausar la vida personal durante aproximadamente tres meses.
- Subir un video en formato horizontal, de máximo tres minutos, respondiendo preguntas sobre experiencia culinaria, motivaciones y habilidades.
Fases del registro paso a paso
- Llenado de formulario digital: Ingresar datos personales como nombre, edad, ocupación, ciudad y estado de residencia, además del correo electrónico y número de contacto.
- Declaración de experiencia previa: Indicar si se ha participado antes en algún programa de televisión y, en caso afirmativo, especificar cuál.
- Redes sociales: Compartir los usuarios en plataformas digitales.
- Video de presentación: Grabar y cargar un video donde se expliquen motivos para participar, nivel gastronómico, recetas sobresalientes, historia personal con la cocina y habilidades comunicativas.
- Aceptación de términos: Leer y aprobar el Aviso de Privacidad y las condiciones sobre el uso de la información e imágenes enviadas.
Además de estos pasos, las bases establecen que los seleccionados deberán estar preparados para enfrentar una rutina intensa y una exposición permanente, lo que exigirá no solo talento culinario, sino también capacidad de adaptación y carisma frente a las cámaras.
MasterChef México 2026: un laboratorio de talento y convivencia
La edición 24/7 de MasterChef busca redefinir la relación entre los aspirantes y la audiencia. La convivencia diaria, las clases de alto nivel y las exigencias de un reality en tiempo real prometen revelar aspectos inéditos de quienes se animen a competir.
La producción destaca: “Esta temporada el nivel de cocina sube drásticamente”, anticipando una experiencia distinta tanto para los concursantes como para quienes los sigan desde casa.