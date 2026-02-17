Ingreso a prepa 2026 en Edomex: fechas y registro

Listas las inscripciones 2026 para preparatoria en el Edomex (Gob. Edomex)

El Gobierno del Estado de México lanzó las convocatorias para el ingreso a Educación Media Superior 2026, dirigidas a las y los egresados de secundaria que buscan asegurar un lugar en bachillerato general o tecnológico.

A través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), las autoridades llamaron a consultar con anticipación los requisitos, fechas y plataformas oficiales para completar el registro en tiempo y forma.

Para los municipios que integran la Zona Metropolitana del Valle Cuautitlán-Texcoco, el proceso se realizará mediante el Espacio de Coordinación de Educación Media Superior, que publicó la convocatoria el pasado 13 de febrero como parte del programa “Bachillerato Nacional para todas y todos: Mi derecho, mi lugar”.

Municipios participantes en la Zona Metropolitana

El proceso aplica para aspirantes de los siguientes municipios:

Acolman

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tepotzotlán

Texcoco

Tlalnepantla

Tultepec

Tultitlán

Valle de Chalco

Registro y aplicación de examen

El registro único en línea se llevará a cabo del 17 de marzo al 14 de abril de 2026 a través de la plataforma oficial www.miderechomilugar.gob.mx.

Durante el proceso, las y los aspirantes podrán elegir entre cinco y 10 planteles de su preferencia, incluyendo opciones de instituciones de alta demanda como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, que participan en este esquema coordinado.

Las fechas para la aplicación del examen en línea, en los casos donde sea requerido por la institución seleccionada, serán:

20 de junio

21 de junio

27 de junio

28 de junio

Los resultados se publicarán el 18 de agosto de 2026.

Convocatoria para los otros 103 municipios del Edomex

En el caso de los 103 municipios restantes del Estado de México, la SECTI emitió una convocatoria independiente para el ingreso a Educación Media Superior 2026.

El registro también será en línea, mediante el portal https://ingresoms.103municipios.edugem.gob.mx, y se realizará conforme a la primera letra de la CURP de las y los aspirantes:

Del 2 al 10 de marzo: letras A–F

Del 11 al 18 de marzo: letras G–P

Del 19 al 28 de marzo: letras Q–Z

En este proceso, las y los jóvenes podrán elegir entre seis y 10 opciones de planteles públicos de bachillerato general o tecnológico.

Los resultados de asignación se darán a conocer el 17 de agosto de 2026, y los requisitos de inscripción serán establecidos directamente por cada institución educativa.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación reiteró el llamado a madres, padres y tutores para acompañar a las y los estudiantes en el proceso, verificar cuidadosamente las fechas oficiales y evitar intermediarios. Consultar únicamente las plataformas institucionales permitirá garantizar un trámite seguro y transparente.

Con estas convocatorias, se busca ampliar las oportunidades de acceso a la Educación Media Superior y asegurar que las y los jóvenes mexiquenses ejerzan su derecho a continuar con su formación académica.