Hombres G anuncia gira por México: fechas y ciudades para ‘Los Mejores Años de Nuestra Vida’

Con una trayectoria de más de cuatro décadas, la banda regresa a los escenarios mexicanos para ofrecer no solo sus clásicos de siempre, sino también material inédito y sorpresas

Hombres G anunció su regreso a México con dos conciertos programados:

  • el 13 de octubre en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.
  • el 20 de octubre en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

La banda española llegará en el marco de su nueva gira internacional para celebrar Los Mejores Años De Nuestra Vida. Como parte de este festejo, el grupo presentó tres proyectos clave: un documental oficial, un álbum inédito y una gira que recorrerá España y Latinoamérica a lo largo de 2026.

Preventa para ver a Hombres G en México

Además, la Gran Venta HSBC para adquirir entradas estará disponible los días 23 y 24 de febrero, seguida por la venta general a partir del 25 de febrero.

Formados en Madrid en 1982, David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javier Molina han editado 13 álbumes de estudio, el primero en 1985 y el más reciente en 2021, y preparan un nuevo lanzamiento para 2026.

Reconocidos por su aporte al pop rock iberoamericano y por éxitos generacionales que suman ventas de millones de discos, el grupo se mantiene vigente ante nuevas audiencias y confirma su legado con esta celebración en territorio mexicano.

La fuerte conexión entre Hombres G y México

Hombres G mantiene una relación histórica y profunda con México, país donde gozan de un reconocimiento comparable al de su éxito en España. El grupo español, surgido en Madrid en 1983, encontró desde los años 80 una sólida base de seguidores mexicanos, llegando a registrar ventas de discos que superaron los dos millones de copias en ese país, cifra que duplicó las ventas en su propio mercado español durante esa década.

El vínculo de Hombres G con México se consolidó a través de giras, conciertos masivos y participación en proyectos cinematográficos. En 1988, parte de la película “Suéltate el pelo” fue rodada en Acapulco y Puerto Vallarta, e incluyó la participación de la cantante mexicana Tatiana Palacios.

Además, su canción “México”, incluida en el disco “Voy a pasármelo bien” (1989), es un homenaje directo al país, reflejando el cariño y la conexión cultural entre la banda y el público mexicano.

Hombres G ha realizado numerosos conciertos en México a lo largo de su carrera, manteniéndose como una de las bandas españolas con mayor arraigo en la memoria colectiva de varias generaciones mexicanas.

El fenómeno fan que vivieron en México durante los años 80 y 90 fue tal que se les llegó a llamar “los Beatles latinos”, por el nivel de euforia y masividad de sus seguidores.

La relación persiste hasta la actualidad, con giras constantes, colaboraciones y una presencia activa tanto en medios tradicionales como digitales dirigidos al público mexicano. La banda reconoce a México como uno de los territorios clave en su historia y proyección internacional.

