Procesan a elemento de la Guardia Nacional que atropelló a dos motociclistas en Ecatepec, Edomex

Policía y Guardia Nacional en operativos y escenas del crimen en México. (Cuartoscuro)

Un elemento de la Guardia Nacional (GN) fue vinculado a proceso al estar implicado en el accidente vial que dejó un motociclista fallecido y otro herido en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 3 de febrero, cuando el convoy militar invadió el carril confinado de la Línea 2 del Mexibús y embistió una motocicleta que cruzaba la avenida José López Portillo.

Durante la audiencia judicial, un juez determinó vincular a proceso al militar, identificado como Jesús Elías “N” de 43 años de edad, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio, lesiones y daño en los bienes, ya que era el encargado de manejar el convoy el día del accidente.

Además, se estableció un plazo de dos meses para la realización de la investigación complementaria.

El elemento de la Guardia Nacional podrá seguir su proceso legal bajo libertad condicional, para lo que deberá entregar un pago de 600 mil pesos como garantía.

Jesús Elías “N” tampoco podrá acercarse a la víctima que sobrevivió o a los ofendidos, deberá acudir a firmar de manera periódica, no podrá manejar vehículos y no deberá salir del Estado de México.

Así fue el accidente

Un camión de la Guardia Nacional impactó a una motocicleta en Ecatepec, causando la muerte de un hombre y dejando gravemente herida a una mujer, en medio de un alarmante aumento de víctimas viales | Crédito: Redes Sociales

De acuerdo con reportes, el accidente se registró minutos antes de las 11:00 horas del martes 3 de febrero, cuando un camión de la Guardia Nacional arrolló a una motocicleta en la avenida José López Portillo de la colonia Guadalupe Victoria, en Ecatepec.

El choque dejó como saldo un hombre muerto en el lugar y a una mujer de 25 años gravemente herida, quien fue trasladada al Hospital Magdalena de las Salinas.

En los videos difundidos en redes sociales, el camión involucrado fue captado circulando por el carril confinado del Mexibús Línea 2 pese a que contaba con el semáforo en rojo.

Segundos antes, una motocicleta que transportaba a las dos víctimas siguió su marcha al observar el semáforo en verde, por lo que se aproximó a cruzar la avenida.

Sin embargo, el convoy oficial avanzó y embistió a los motociclistas, provocando que cayeran al asfalto.

(Impresión de pantalla video)

Como resultado del accidente, el servicio del Mexibús Línea 2, que va de Las Américas, en Ecatepec, a La Quebrada, en Cuautitlán Izcalli, sufrió demoras importantes mientras los equipos de auxilio y peritaje permanecieron en la zona.

Personal de Protección Civil y elementos policiales estatales y municipales resguardaron el lugar para las labores correspondientes.

Tras los hechos, el elemento de la Guardia Nacional fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

La persona fallecida fue trasladada al estado de Oaxaca para ser sepultado, mientras que la joven herida se mantenía recibiendo atención médica en el hospital.