Cinco lesionados en ataque armado durante baile sonidero en La Trinidad Tepango, Atlixco

A pesar de las heridas, autoridades señalaron que ninguna de las víctimas estuvo en riesgo de perder la vida

Balacera en Atlixco, Puebla, mientras había un concierto de sondero (especial)

Las personas que resultaron lesionadas durante un ataque con arma de fuego registrado la madrugada del sábado pasado en un baile sonidero realizado en la junta auxiliar de La Trinidad Tepango, en el municipio de Atlixco, Puebla fueron dadas de alta, confirmaron fuentes oficiales.

De acuerdo con los reportes médicos, ninguna de las víctimas presentó heridas que pusieran en riesgo su vida, pese a que un agresor accionó una escopeta de perdigones en repetidas ocasiones contra los asistentes al evento. Tras recibir atención especializada, los heridos abandonaron el hospital sin complicaciones mayores.

El ataque ocurrió durante la madrugada en dicha junta auxiliar, ubicada a aproximadamente 25 minutos al sur de la cabecera municipal de Atlixco.

Según testigos, sujetos arribaron al lugar donde se desarrollaba el baile sonidero y, sin mediar palabra, dispararon contra el público.

Los lesionados fueron llevados al hospital de la zona

Atlixco Puebla sonidero balacera

Las postas impactaron a cinco personas, lo que generó momentos de pánico y desorden entre los asistentes, quienes buscaron resguardarse mientras los agresores huían rápidamente del sitio. Algunos de los lesionados fueron trasladados por familiares y amigos, mientras que la mayoría llegó por sus propios medios al Complejo Médico Gonzalo Río Arronte, ubicado dentro de la mancha urbana de Atlixco.

En el nosocomio, el personal médico realizó valoraciones clínicas y estudios para descartar lesiones internas o complicaciones derivadas de los impactos de postas. Tras permanecer en observación y confirmar que su estado de salud era estable, los pacientes fueron dados de alta en el transcurso del mismo día.

Autoridades municipales y estatales desplegaron un operativo en la zona para recabar indicios e iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

La agresión ha generado preocupación entre habitantes de La Trinidad Tepango y de otras comunidades cercanas, quienes señalaron que este tipo de eventos suelen congregar a decenas de familias y jóvenes de la región.

Trascendió que los responsables huyeron con rumbo desconocido tras perpetrar el ataque, aprovechando la confusión generada entre los asistentes.

Las autoridades ministeriales continúan integrando la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el móvil de la agresión y dar con los responsables. No se ha precisado si el ataque estuvo dirigido contra alguna persona en específico o si se trató de un acto indiscriminado.

En tanto, vecinos de la junta auxiliar pidieron reforzar la presencia policial durante eventos masivos, especialmente en celebraciones comunitarias, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes.

Mientras la alcaldesa de Atlixco, Ariadna Ayala, se desmarcó de estos hechos, al señalar que era un evento privado, “la misma sociedad no colabora y la seguridad del evento corrió a cargo de los organizadores, al tratarse de una fiesta privada”, destacó.

Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación y exhortaron a la población a denunciar de manera anónima cualquier información que contribuya a identificar y detener a los agresores.

