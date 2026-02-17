México

Beca Benito Juárez 2026: cómo registrarse y cuáles son los documentos necesarios para obtener el apoyo

El registro en línea para la Beca Benito Juárez estará disponible hasta el 27 de febrero

El registro en línea para la Beca Benito Juárez estará disponible hasta el 27 de febrero.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) anunció la apertura del registro en línea para la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez” correspondiente al ciclo escolar 2025-2026 en México. El periodo de inscripción electrónica inició del 16 de febrero y se extiende hasta el 27 de ese mes, dirigido a estudiantes de bachillerato que cursan sus estudios en planteles públicos bajo modalidad escolarizada o mixta.

La Beca Benito Juárez otorga mil 900 pesos bimestrales a cada estudiante beneficiario, cubriendo cinco bimestres del ciclo escolar, con excepción del periodo julio-agosto. El beneficio puede extenderse hasta por 40 meses, siempre que el alumno mantenga la inscripción vigente en el sistema. El programa busca garantizar que adolescentes y jóvenes de educación media superior no abandonen sus estudios por motivos económicos.

La Coordinación Nacional de Becas verificará la información y entregará tarjetas del Banco del Bienestar a los nuevos beneficiarios tras el registro. (X@apoyosbienestar)

Paso a paso para registrarse en línea a la Beca Benito Juárez

El proceso de incorporación al programa se realiza exclusivamente a través del sitio oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez: www.becabenitojuarez.gob.mx. Cada aspirante debe utilizar su cuenta personal de Llave MX. Quienes aún no cuenten con ella pueden crearla en www.llave.gob.mx con los siguientes pasos:

  • Ingresa tu CURP
  • Registra un número de celular y un correo electrónico
  • Genera una contraseña
  • Acepta el aviso de privacidad

Documentos necesarios para el proceso de la Beca Benito Juárez

  • Datos personales y escolares
  • Comprobante de domicilio digitalizado (en formato PDF, JPG o PNG)
  • Clave de Centro de Trabajo (CCT) de tu plantel educativo
  • Selección de turno, periodo y grado actual
Los aspirantes menores de edad deben registrar la CURP y una identificación oficial digitalizada de su madre, padre, tutora o tutor.

Requisitos adicionales para menores de edad

Los estudiantes menores de edad deben ingresar la CURP certificada y cargar una identificación oficial digitalizada de su madre, padre, tutora o tutor. Entre los documentos válidos figuran la credencial para votar, cartilla, pasaporte, cédula profesional o licencia de manejo. Además, el sistema solicita un teléfono y correo electrónico de contacto del tutor registrado.

Criterios de elegibilidad y canales de atención

Entre los requisitos para acceder a la Beca Benito Juárez, las y los aspirantes deben tener hasta 25 años cumplidos al inscribirse para el ciclo escolar correspondiente. El programa contempla únicamente a estudiantes que inician o continúan su formación en instituciones públicas, excluyendo a quienes exceden el límite de edad o no figuran en los registros oficiales de escuelas autorizadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Al finalizar el proceso, la CNBBBJ verificará la información y gestionará la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para efectuar los pagos a quienes resulten beneficiados. Para resolver dudas o recibir asistencia, está disponible el número telefónico 079 del Centro de Atención para el Bienestar (CABI), así como un canal institucional de WhatsApp accesible en linktr.ee/CanalesBecasBienestar, donde se ofrece información detallada por entidad.

