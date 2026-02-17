México

Avistamiento de Therians en Culiacán aterriza el movimiento en México y formula una pregunta: ¿qué dice la psicología?

Un video y una convocatoria para establecer un punto de encuentro en Sinaloa ha puesto al centro de la conversación este movimiento

Therians lanzan convocatoria en Cualiacán.
Therians lanzan convocatoria en Cualiacán.

México ha dejado de ver el movimiento therian desde la frivolidad de los memes para profundizar en una identidad que desde hace varios años es objeto de estudio de la psicología.

Un video difundido en TikTok añadió rigor a la conversación. El audiovisual, retomado por medios de información en Sinaloa, registra a dos jóvenes con máscara de canes andando en cuatro patas en Parque Las Riberas, un popular punto de encuentro en la ciudad de Culiacán.

Miembros de la comunidad Therian
Miembros de la comunidad Therian

¿Qué se sabe sobre la veracidad del video?

Análisis de imagen indican que la grabación no tiene rastros de edición o alteración mediante software de edición; tampoco que fuera creado con inteligencia artificial. Además de que circulan otros videos que registran la actividad de la pareja desde distintos ángulos.

El avistamiento se viralizó en pocas horas, impulsado por un creciente interés sobre el movimiento therian a raíz de casos virales en Sudamérica, concretamente Argentina, donde integrantes de este movimientos estuvieron involucrados en una presunta agresión en contra de una menor.

En foros de internet y redes sociales los therians polarizan la conversación. El avistamiento en el Parque Las Riberas no es un hecho aislado. En Facebook ha generado expectación una convocatoria para establecer un punto de encuentro en el mismo sitio el 21 de febrero.

Junto a una supuesta reunión en Ciudad Universitaria, en Ciudad de México, ambos eventos representarían los primeros encuentros de integrantes de esta comunidad en país.

El cartel anuncia la primera
El cartel anuncia la primera reunión Therian en Culiacán.

Therians: ¿qué son y cómo surgió este movimiento?

Therian es una abreviatura de therianthropy (teriantropo). De acuerdo con la mitología griega, es un ser espiritual con características híbridas de humano y animal, capaz de transformarse o poseer la forma de ambos.

Un therian se identifica con un animal a nivel espiritual, pero es plenamente consciente de su realidad biológica humana. Esta distinción es clave en su estudio.

Surgimiento en los años 90

Los primeros registros del nacimiento de esta comunidad datan de principios de los años 90. La irrupción del internet estableció un punto de encuentro para personas con interés por el cine de horror y uno de sus símbolos: los hombres lobo.

Usenet, un sitio de noticias, se convirtió en un foro en el que sus participantes abrieron una conversación en torno a percibir como parte de su identidad aspectos de la naturaleza de los lobos y otros animales.

Este antecedente estableció a los therians como una evolución de subculturas de internet que se fusionaron con conceptos de mitologías.

Los therians son una evolución
Los therians son una evolución de subculturas de internet que se fusionaron con conceptos de mitologías.

¿Qué dice la psicología al respecto?

La psicología aborda la identidad therian desde diversas perspectivas, ya que no existe un diagnóstico único en los manuales oficiales (como el DSM-5) que la clasifique directamente.

Sin embargo, los profesionales de la salud mental y la investigación académica han analizado el fenómeno bajo varios marcos.

1. Identidad No-Humana y Bienestar

La mayoría de los psicólogos que han estudiado la comunidad (como el grupo de investigación International Anthropomorphic Research Project) sugieren que, para la gran mayoría, no es una patología.

  • Mecanismo de identidad: Se ve como una forma de autoexpresión y sentido de pertenencia.
  • Salud mental: Los estudios indican que los therians no presentan mayores tasas de psicosis o delirios que la población general. Son plenamente conscientes de su realidad biológica humana.

2. El concepto de “Disforia de Especie”

Aunque no es un término clínico oficial, muchos therians describen algo similar a la disforia de género, pero aplicado a la especie.

  • Sienten una desconexión entre su cuerpo físico humano y su identidad interna animal.
  • La psicología observa que realizar actividades como el quadrobics (correr en cuatro patas) o usar accesorios puede actuar como una herramienta de regulación emocional para aliviar este malestar.

3. Neurodivergencia y Therianismo

Existe una correlación estadística interesante que la psicología está empezando a documentar:

  • Un porcentaje significativo de la comunidad therian se identifica como neurodivergente (especialmente dentro del espectro autista o con TDAH).
  • Algunos psicólogos plantean que las personas con autismo, que a veces tienen dificultades con las normas sociales humanas “arbitrarias”, pueden encontrar en la identidad animal un marco de referencia más honesto, instintivo y comprensible.

4. Diferenciación de la Licantropía Clínica

Es vital que la psicología distinga entre ser therian y la licantropía clínica:

  • Licantropía Clínica: Es un trastorno psicótico poco frecuente donde el paciente tiene el delirio de que realmente se está transformando en animal o que físicamente es uno.
  • Therianismo: Es una identidad. El individuo sabe que es humano, pero siente que su “yo” interno es animal. Hay una preservación completa del juicio de realidad.

En general, la psicología moderna tiende a ver el movimiento therian como una subcultura de identidad o una identidad de nicho.

