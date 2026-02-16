“Único comediante en América Latina en preparar un show así”: Platanito presenta detalles de su ‘Sinfonía de la Risa’

El comediante reveló en entrevista lo complejo que es presentar un show de este tipo. Foto: Archivo/Infobae México.

El comediante y payaso Platanito ofreció detalles de su próxima presentación ‘Sinfonía de la risa’, la cual será una combinación de orquesta sinfónica con el humor al que estamos acostumbrados de este personaje.

Al destacar que es el único comediante en toda América Latina en presentar un show de este tipo, Platanito dio detalles de este evento que está programado en la Ciudad de México para este mes de febrero de 2026.

Cabe destacar que el evento se realizará para celebrar los 50 años de trayectoria en los escenarios de Sergio Alejandro Verduzco Rubiera, quien al ponerse maquillaje da vida a Platanito.

En una entrevista, Platanito dio a conocer los detalles de esta presentación.

Detalles para la ‘Sinfonía de la Risa’, con la cual Platanito festejará sus 50 años de trayectoria

Platanito señaló que hace 10 años, es decir, en el 2016, para festejar cuatro décadas de carrera, se hizo un evento de este tipo con 40 músicos.

Por lo tanto, volverá a repetir la misma dinámica para estos 50 años en este 2026.

Destacó que, al igual que en este año, se presentó en el Teatro Metropolitan y el resultado fue maravilloso, destacó.

Indicó que se dedicó a que cada participante de la orquesta sinfónica le escribiera su partitura.

Sinfonía de la risa es un reto, destaca Platanito Show

Platanito indicó que no es imposible realizar un espectáculo de este tipo, pero representa un reto, ya que es tardado y complejo, por lo que únicamente realizará la ‘Sinfonía de la risa’ una sola vez, es decir, habrá una única presentación tanto en la Ciudad de México como en el resto del país.

Destacó que, entre escritores, staff y demás, hay un total de 70 personas involucradas para el proyecto.

El evento está programado para este viernes 20 de febrero. Foto: Teatro Metropolitan.

Platanito invita a no perderse la ‘Sinfonía de la Risa’

El Teatro Metropolitan de la Ciudad de México será el escenario del espectáculo “Sinfonía de la risa”, encabezado por Platanito.

Este evento especial está programado para el viernes 20 de febrero de 2026 a las 20:00 horas y promete una noche única en la que el humor y la música se unirán para ofrecer entretenimiento a asistentes de todas las edades.

El evento será para celebrar los 50 años de trayectoria del artista. Foto Instagram: @platanitoshow.

Durante la función, el público podrá disfrutar de una experiencia diferente, ya que Platanito estará acompañado por una orquesta en vivo, lo que dará un toque especial a su presentación.

Como se mencionó anteriormente, el evento se realizará por los 50 años de carrera del comediante que le ha dado vida a Platanito en diferentes presentaciones.

Detalles del evento:

Lugar: Teatro Metropolitan , Ciudad de México

Espectáculo: “Sinfonía de la risa”

Protagonista: Platanito Show

Fecha: Viernes 20 de febrero de 2026

Hora: 20:00 horas

Acompañamiento de una orquesta en vivo