Difunden imagen de supuesta hija del Tío Lako, líder del CJNG en Michoacán, con fusil Xiuhcóatl

La fotografía exhibe una carabina CX-05, variante del fusil FX-05 Xiuhcóatl de uso exclusivo de Fuerzas Armadas

Supuesta hija de Heraclio Guerrero,
Supuesta hija de Heraclio Guerrero, "Tío Lako", líder de "Los Guerreros", que lidera al CJNG en Michoacán. (Foto: HEARST_BB/@war_noir)

Una fotografía difundida en redes sociales muestra a una joven posando con un arma de uso exclusivo militar. Diversas cuentas dedicadas al seguimiento del crimen organizado señalan —sin confirmación oficial— que la joven sería la hija de Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, identificado por autoridades como operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.

En la imagen se observa a la supuesta hija de “El Tío Lako” con maquillaje llamativo, vestida para una fiesta, usando una cadena de oro y guantes con diseño de esqueleto. La imagen habría sido compartida desde una cuenta de Instagram, además se lee la ubicación “Tinaja de Vargas” y el texto “Mi niña”.

Supuesta hija del Tío Lako,
Supuesta hija del Tío Lako, líder del CJNG en Michoacán. (Fotografía tomada de: X/@war_noir)

Destaca que la joven porta una carabina CX-05, la variante compacta del fusil FX-05 Xiuhcóatl, armamento diseñado para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas mexicanas.

¿Qué se sabe del arma?

Este tipo de armamento es fabricado en México para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y no puede ser adquirido legalmente por civiles, lo que abre interrogantes sobre su procedencia, ya que el acceso a este tipo de armas por parte de civiles suele estar relacionado con desvíos, robos o tráfico ilegal.

El FX-05 Xiuhcóatl (“Serpiente de Fuego” en náhuatl) fue presentado oficialmente en 2006 para sustituir modelos importados y responde a requerimientos tácticos del Ejército mexicano.

La variante CX-05, con cañón de 39 cm, facilita su uso en entornos urbanos o por fuerzas especiales.

Fx-05 xiuhcóatl (Captura de pantalla:
Fx-05 xiuhcóatl (Captura de pantalla: YouTube/La Armería)

El arma cuenta con un sistema interno para mejorar su funcionamiento, cañón con ranuras especiales que aumentan la precisión, culata ajustable y cargadores de plástico resistente que permiten ver las balas en su interior.

El Tío Lako, su hija y la narcofiesta

Heraclio Guerrero Martínez, conocido como “El Tío Lako”, es identificado por autoridades mexicanas como uno de los principales lugartenientes del CJNG en la región occidental del país, con influencia particular en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco.

Su nombre figura entre los candidatos a suceder a “El Mencho”, líder máximo de la organización criminal.

Las autoridades comenzaron la búsqueda
Las autoridades comenzaron la búsqueda de este jefe criminal en Michoacán. (X/HEARST_BB/@IsaackdeLoza)

El ascenso de “El Tío Lako” dentro del CJNG ocurrió tras el asesinato de su hermano, Javier Guerrero Martínez, quien era compadre de “El Mencho”. Desde entonces, Heraclio Guerrero asumió el liderazgo del grupo armado “Los Guerreros”, una célula con presencia en Tinaja de Vargas, considerada base de operaciones para el contrabando, tráfico de drogas, extorsión y secuestro.

Guerrero Martínez es considerado uno de los hombres de mayor confianza de Oseguera Cervantes y socio estratégico de Ricardo Ruiz Velasco, alias “El Doble R”, otro de los líderes visibles del cártel y jefe de su grupo élite.

Su figura cobró notoriedad tras varios enfrentamientos y ataques armados en los estados de Jalisco y Michoacán, particularmente a partir de marzo de 2025, luego de una emboscada a fuerzas federales y estatales.

(Foto: X@VendettaTamaul1)
(Foto: X@VendettaTamaul1)

“El Tío Lako” ha sido vinculado a actividades de ostentación. En septiembre de 2023, su hija celebró una fiesta de XV años que llamó la atención por el despliegue de lujo y medidas de seguridad.

El evento incluyó la presentación de artistas reconocidos como Julión Álvarez, Pancho Barraza, Alfredo Olivas, Los Sebastianes, Los Alegres del Barranco y el comediante Teo González. Hubo fuegos artificiales, un espectáculo de drones que formaron el nombre “Nicole” en el cielo y obsequios como una camioneta Mercedes Benz rosa y un vehículo Razer. La celebración fue resguardada por sujetos armados que portaron chalecos con las siglas “CJNG”.

Apenas hace unas semanas, civiles armados al servicio de “El Tío Lako” repartieron regalos por el Día de Reyes en Tinaja de Vargas.

