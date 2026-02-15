Vivienda para el Bienestar 2026: ¿Hasta cuándo se realiza el prerregistro en línea de Conavi?

El trámite es gratuito, sin intermediarios y funciona como un primer filtro previo a las convocatorias oficiales

El acceso a una vivienda digna continúa siendo uno de los principales desafíos para millones de familias en México, especialmente para aquellas que no cuentan con seguridad social ni acceso a créditos hipotecarios tradicionales.

En este contexto, el Gobierno federal activó el prerregistro en línea del programa Vivienda para el Bienestar 2026, una estrategia enfocada en ampliar la oferta de casas nuevas a bajo costo en zonas prioritarias del país.

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) habilitó una plataforma digital para que las personas interesadas manifiesten su intención de participar en el programa. Este paso, precisó la dependencia, no equivale al registro definitivo ni garantiza el acceso a una vivienda, pero resulta clave para integrar un padrón preliminar y definir la planeación territorial de los apoyos habitacionales.

¿Hasta cuándo se puede hacer el prerregistro en línea de Conavi?

El prerregistro digital de Vivienda para el Bienestar 2026 está disponible desde el 10 de febrero de 2026 a través del portal oficial preregistropvb.conavi.gob.mx. Hasta el momento, la Conavi no ha establecido una fecha límite pública para el cierre del trámite, por lo que recomienda a la población interesada realizarlo lo antes posible.

De acuerdo con la dependencia, la información recabada permitirá identificar las zonas con mayor demanda de vivienda y dimensionar el alcance del programa, antes de publicar las convocatorias formales. Estas convocatorias definirán los requisitos específicos, los criterios de selección y las regiones donde se desarrollarán los proyectos habitacionales.

Obras del programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por la Comisión Nacional de Vivienda, cuyo prerregistro en línea ya está disponible como primer paso para acceder a una casa sin intermediario

La Conavi subrayó que el prerregistro es únicamente un mecanismo preliminar, por lo que las personas deberán mantenerse atentas a los anuncios oficiales para completar el proceso cuando se abra el registro definitivo.

¿Quiénes tienen prioridad en Vivienda para el Bienestar 2026?

El programa Vivienda para el Bienestar está diseñado para atender a grupos en situación de vulnerabilidad, que históricamente enfrentan mayores obstáculos para acceder a una vivienda adecuada. Entre los sectores prioritarios se encuentran:

Mujeres jefas de hogar

Personas adultas mayores

Población de comunidades indígenas

Personas de comunidades afromexicanas

Personas sin acceso a financiamiento por no ser derechohabientes de instituciones de seguridad social

La Conavi reiteró que no existen gestores autorizados para realizar el trámite y que nadie debe cobrar por el prerregistro ni prometer la asignación de una vivienda, por lo que pidió a la ciudadanía evitar fraudes.

Requisitos que se considerarán para el registro oficial

Aunque el prerregistro solo solicita datos básicos, la incorporación formal al programa estará sujeta al cumplimiento de criterios establecidos en la convocatoria oficial. Entre los requisitos confirmados por la autoridad se encuentran:

Tener 18 años o más

Contar con ingresos no mayores a cinco veces la UMA mensual (alrededor de 17 mil 800 pesos)

No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex o Issfam

No ser propietario de una vivienda

No haber recibido previamente apoyos federales de vivienda

¿Qué datos pide el formulario del prerregistro?

Para completar el prerregistro en línea, el portal de Conavi solicita información básica de identificación y contacto, como:

CURP actualizada

Nombre completo

Fecha de nacimiento

Género

Correo electrónico

Número telefónico

Para miles de familias, Vivienda para el Bienestar 2026 representa una alternativa frente a los esquemas tradicionales de crédito. La recomendación oficial es realizar el prerregistro con anticipación y mantenerse informados únicamente a través de los canales institucionales de la Conavi, donde se publicarán las fechas y condiciones del registro definitivo.