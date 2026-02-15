México

¿Habrá clases este lunes 16 de febrero? La SEP responde

La fecha más reciente de suspensión de actividades escolares fue el pasado lunes 2 del presente mes

La SEP aclaró si habrá
La SEP aclaró si habrá clases este lunes 16 de febrero o no. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si este lunes 16 de febrero habrá clases para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

La duda surge entre los mismos alumnos y alumnas, así como sus respectivos padres de familia y/o tutores.

La inquietud debido a los recientes puentes vacacionales y por los días feriados o de asueto por juntas extraordinarias o demás.

Además de la información proporcionada por la SEP, también se consultó al calendario oficial de la dependencia federal para saber si habrá clases o no en este próximo lunes 16 de febrero.

La SEP detalló que sí habrá clases este próximo lunes 16 de febrero para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en el país.

Por lo tanto, las actividades académicas se llevarán a cabo con total normalidad y no existe razón alguna para cancelar las clases, de acuerdo con lo mencionado por la dependencia del Gobierno de México.

Este lunes 16 de febrero
Este lunes 16 de febrero sí habrá clases en todos los planteles de nivel básico en el país. Crédito: Cuartoscuro.

La SEP dio a conocer cuántos días de asueto tendrán los estudiantes este mes de febrero. Cabe destacar que ya se ausentaron de las aulas educativas el pasado lunes 2 de febrero debido al aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.

¿Cuántos días sin clases tendrán estudiantes de la SEP este mes de febrero?

La SEP informó que habrá dos días en total sin clases para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Señaló que uno de los días de descanso ya ocurrió, específicamente el lunes 2 de febrero, por el aniversario de la Constitución de 1917.

Por lo tanto, solo queda una fecha exacta en este mes de febrero en la que no se impartirán clases.

La SEP explicó el motivo y notificó que se trata de un fin de semana largo para estudiantes de nivel básico en México.

  • Viernes 27 de febrero
  • La fecha de descanso será por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE).
  • Será un fin de semana largo para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.
La SEP mencionó que la
La SEP mencionó que la próxima fecha en que se suspenderán las clases será el viernes 27 de febrero. Foto: Cuartoscuro.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La CTE es una reunión periódica realizada en las escuelas de educación básica en México. Está conformada por directivos, docentes y personal de apoyo.

  • El CTE tiene como objetivo analizar, planificar y tomar decisiones sobre el funcionamiento escolar para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
  • En las sesiones se revisan avances académicos, se identifican áreas de oportunidad y se diseñan estrategias para atender las necesidades educativas de los alumnos.
La CTE es una reunión periódica realizada
La CTE es una reunión periódica realizada en las escuelas de educación básica en México. Foto: Cuartoscuro.

Estas juntas suelen realizarse al final de cada mes y están programadas oficialmente por la SEP.

  • Los estudiantes no asisten a estas reuniones, ya que están destinadas exclusivamente al personal escolar.

Las decisiones tomadas en el CTE son fundamentales para la gestión escolar y la mejora continua de la calidad educativa.

  • Además, favorecen el trabajo colaborativo y la actualización profesional de los docentes.

