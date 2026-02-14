Marina destruye 30 explosivos encontrados en Concordia, lugar en el que desaparecieron mineros

Cinta de seguridad colocada por la policía en una zona acordonada durante una investigación (Foto cortesía PNC)

Un total de 30 artefactos explosivos fueron asegurados en el municipio de Concordia, en Sinaloa.

Por medio de un comunicado, se dio a conocer que los artefactos fueron localizados en la localidad de El Verde.

Elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, participaron en el operativo.

Se señaló que, en el marco del operativo que se lleva a cabo en Concordia para la búsqueda y localización de los mineros desaparecidos, personal naval había encontrado los 30 artefactos explosivos, mismos que fueron asegurados y destruidos en la zona por parte de elementos especializados.

La zona en la que se encontraron los 30 artefactos, es una zona considerada corredor de movilidad para grupos armados que operan entre la zona minera y la región agrícola del sur de Sinaloa.

El aseguramiento se dio dentro del despliegue implementado tras la desaparición de 10 mineros, reportada hace unas semanas en el municipio de Concordia, lo que generó operativos permanentes en caminos rurales, brechas serranas y campamentos de extracción, donde autoridades federales buscan indicios de fosas clandestinas, campamentos criminales y rutas de trasiego.

En la zona operan células armadas que utilizan explosivos improvisados como método de contención territorial, para bloquear, principalmente, acceso a comunidades, frenar incursiones militares o proteger rutas de trasiego hacia la zona serrana de Durango. Los dispositivos suelen colocarse en terracerías, entradas a rancherías o veredas mineras.

Concordia se ha convertido en un punto estratégico por su conexión con la carretera libre Mazatlán-Durango y caminos que conducen a la región de explotación minera, lo que lo vuelve relevante para el control logístico del transporte de minerales, combustibles y rutas clandestinas.

Autoridades federales han documentado, en operativos recientes, el creciente uso de artefactos explosivos improviosados por parte de organizaciones criminales en la sierra de Sinaloa, particularmente desde 2023, donde han sido utilizados para bloquear patrullajes o emboscar convoyes.

La destrucción de los 30 explosivos encontrados, evitó riesgos a la población y personal de seguridad, según informó la Marina, al tiempo que mantiene presencia permanente en la región dentro de la operación de búsqueda.

Concordia forma parte del cinturón serrano donde autoridades han intensificado reconocimientos terrestres y aéreos ante reportes de enfrentamientos, hallazgos de restos humanos y desplazamientos intermitentes de habitantes.