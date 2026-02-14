Hermano de Samadhi Zendejas asegura que la actriz debe bajar más de 1 kilo para pelear con Alana Flores

Adriano Zendejas asegura que su hermana debía bajar alrededor de 10 kilos para cumplir las condiciones del combate. Crédito: (Instagram/@samadhiza)

La renuncia de Samadhi Zendejas a su pelea con Alana Flores en Supernova Génesis 2026 sigue causando reacciones divididas en redes sociales.

En este caso, fue Adriano Zendejas, hermano de la actriz conocido como ‘Maestro Shifu‘, quien se pronunció al respecto a través de sus redes y habló sobre las recientes declaraciones de la streamer.

Surgen diversas teorías tras la renuncia de Samadhi Zendejas al Supernova Génesis 2026.

Samadhi debería bajar más de 1 kilo para Supernova Génesis

Luego de que la protagonista de “Mariposa de barrio” compartiera un comunicado renunciando al proyecto, Alana Flores reaccionó a su decisión por medio de un video.

De acuerdo con la boxeadora amateur, la salida de la intérprete de melodramas se originó tras problemas con el peso pactado, dejando entrever que Zendejas debería bajar un kilo.

Sus palabras adquirieron rápidamente fuerza en redes sociales, por lo que, Adriano Zendejas no dudó en responder a través de un live en TikTok.

Samadhi Zendejas renuncia a Supernova Génesis 2026 tras desacuerdos con el peso pactado para la pelea. (Jesús Aviles / Infobae México)

De acuerdo con el creador de contenido, el peso de su hermana está por arriba de los 60 kilos, lo que indicaría que se le pidió bajar más de 1 kilo para poder concretarse la pelea.

“Dicen: ‘va a bajar un kilo, necesita que baje un kilo’, mi hermana pesa actualmente como 64 kilos, o sea para bajar, debería bajar 10 kilos, entonces no pongas de que no, yo conozco a mi carnala, a ella no le da miedo”, sentenció.

Por el momento, Samadhi Zendejas no se ha pronunciado al respecto y aunque Alana Flores la volvió a retar, se ha mantenido en silencio, por lo que se desconoce quién será la artista que subirá al ring en su lugar.

La reacción de Alana Flores ante la renuncia de Samadhi Zendejas incluye un nuevo reto para subir al ring con otra oponente. (Captura de pantalla)

¿Qué dijo Alana Flores sobre el peso de Samadhi Zendejas?

A lo largo del clip que Flores compartió en su cuenta personal, detalló que cuando aceptó la propuesta de la organización para pelear con Zendejas, se acordó un peso de 54 kg, pero la solicitud de su rival subió a 56 kg.

“Siempre he peleado en la categoría de los 52 kg, pero accedí a un peso intermedio para facilitar el acuerdo”, explicó.

Asimismo, señaló que desde principios de febrero su equipo le informó que la actriz había mostrado una negativa al combate, por lo que no se explica la razón por la que siguió promocionando el evento.

“No quería volver a ceder en más términos para evitar que se cayera el combate”, sentenció.

El comunicado de Samadhi Zendejas cita motivos personales y diferencias en los términos acordados como razón para abandonar el evento. (Instagram: @samadhiza)

Los motivos por los que Samadhi Zendejas renunció Supernova Génesis

De acuerdo con el comunicado de Samadhi Zendejas, tomó al decisión de renunciar al evento por motivos personales y desacuerdos en las condiciones pactadas, pero agradeció el trabajo de las marcas y apoyo de sus seguidores.

"Con el corazón abierto quiero compartirles que, aunque me estuve preparando con mucha ilusión y compromiso para participar en el próximo evento de boxeo, mi participación no podrá concretarse en esta ocasión”, informó a través de un comunicado.