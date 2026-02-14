México

Galilea Montijo y Andrea Legarreta: sus consejos de amor para San Valentín

Las conductoras de Hoy tienen opiniones muy particulares sobre las relaciones amorosas

Galilea y Andrea, las estrellas
Galilea y Andrea, las estrellas de Hoy, han compartido sus tips para el amor. (x/programa_hoy)

El 14 de febrero, día conocido como San Valentín, se presenta cada año como una jornada dedicada a la celebración de los vínculos afectivos.

Aunque la fecha se asocia principalmente con las parejas, su significado ha evolucionado y abarca también la amistad y el aprecio entre personas cercanas.

Por supuesto, el día es especial también entre los famosos. Galilea Montijo y Andrea Legarreta, las dos conductoras del programa Hoy y estrellas de la televisión mexicana, pasarán un San Valentín muy bien acompañadas de sus novios.

Ahora que tienen una relación estable, compartimos algunos consejos sobre el amor que las conductoras han soltado en diferentes entrevistas.

Los consejos para el amor de Galilea Montijo y Andrea Legarreta

Andrea Legarreta y Galilea Montijo,
Andrea Legarreta y Galilea Montijo, actualmente están enamoradas (Captura programa Hoy)

Andrea Legarreta, quien actualmente tiene una relación con Luis Carlos Origel, tiene claro que para triunfar en el amor necesitas una pareja mentalmente sana. En su visita al programa de Karla Díaz, la conductora de Hoy declaró:

“Ahórrate al macho, al tóxico, al adicto, al que te trata mal y al que te humilla. Tú no eres psicóloga, no debes andar sanando gente”.

Dejó claro que: “El amor es bonito y se siente bonito. Cuando se siente feo no es amor. Sí habrá problemas y diferencias, pero no debes de pasarla mal en una historia de amor”.

Por otro lado, Galilea Montijo ha soltado diferentes opiniones sobre el amor en distintos programas de televisión. Destaca cuando aseguró:

“Siempre les he dicho que los anillos no se regresan, las piedras se quedan, pero los hombres se van”.

Del mismo modo, dio su opinión sobre las relaciones largas y la diferencia entre la forma de amar de los hombres y las mujeres:

“Cuando una mujer se fija en alguien más, cuando ya lleva muchos años de relación, es porque ya definitivamente va a tomar la decisión de separarse, y creo que los hombres podrían estar con alguien sin querer”.

La historia de amor de Galilea y Andrea

(IG: @galileamontijo)
(IG: @galileamontijo)

Galilea Montijo sostiene una relación amorosa con Isaac Moreno, un modelo español originario de Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias.

Si bien cuenta con formación profesional en Contabilidad y una especialización en Ingeniería Estructural, no se ha especificado la institución educativa donde realizó sus estudios.

Moreno ha centrado su trayectoria en el modelaje, protagonizando campañas de trajes de baño y ropa interior para diferentes marcas y diseñadores, generalmente ambientadas en yates, barcos o destinos costeros.

La presentadora se sinceró sobre
La presentadora se sinceró sobre su nueva relación con Luis Carlos Origel (Redes Sociales)

Por su parte, Andrea Legarreta actualmente tiene una relación con Luis Carlos Origel, quien es bastantes años menos que ella. Por supuesto, la diferencia de edad ha sido objeto de críticas en contra de la conductora de Hoy.

Al respecto, Andrea Legarreta se ha defendido en redes sociales. En un post de Instagram escribió: “Aquí viendo a qué hora comienzan a importarme los comentarios mala onda y los que saben mejor qué debo hacer con mi vida”.

