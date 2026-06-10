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Embajador de EEUU plantea mayor cooperación en seguridad con México: reafirma unión entre Sheinbaum y Trump

Ronald Johnson sostiene que apunta a conseguir resultados concretos mediante mayor coordinación

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El reciente contacto oficial impulsó avances conjuntos en temas como la frontera, la seguridad y el tráfico de drogas sintéticas
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó este 9 de junio que busca fortalecer la cooperación en seguridad con México. |EFE/ José Méndez| REUTERS/Evelyn Hockstein)

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó este 9 de junio que busca fortalecer y profundizarla cooperación en seguridad entre ambos países mediante una coordinación más estrecha y una colaboración directa con contrapartes mexicanas.

En una publicación en X, Johnson señaló que “la reunión del viernesrefleja el compromiso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para “generar resultados concretos y seguir construyendo naciones más seguras, más fuertes y más prósperas.

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La presidenta Claudia Sheinbaum pide al embajador Ronald Johnson respetar los asuntos internos de México

La relación México-Estados Unidos mejora después del reclamo de Claudia Sheinbaum al embajador Ronald Johnson por asuntos internos y soberanía. (Infobae-Itzallana)
La relación México-Estados Unidos mejora después del reclamo de Claudia Sheinbaum al embajador Ronald Johnson por asuntos internos y soberanía. (Infobae-Itzallana)

El discurso entre México, Estados Unidos, Sheinbaum y Johnson cambió en menos de una semana: después del llamado público de la presidenta de México para que el embajador estadounidense respetara los asuntos internos del país, la SRE informó el pasado 8 de junio sobre una llamada cordial y respetuosa entre el canciller Roberto Velasco y el secretario de Estado Marco Rubio, en un momento en que la cooperación en seguridad, migración y comercio sigue atravesada por reclamos de soberanía y acusaciones de narcotráfico.

Dicho acercamiento ocurre mientras Johnson sostiene el tono conciliador con cifras. Según el embajador, hacia finales de 2025 las muertes por sobredosis en Estados Unidos bajaron 35% y las incautaciones de droga en la frontera disminuyeron 50%, mientras las autoridades mexicanas incrementaron sus decomisos.

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Johnson también afirmó que México decomisó 65.5 toneladas métricas de droga en operaciones marítimas y desmanteló más de 2 mil 300 laboratorios clandestinos. En materia de extradiciones, añadió que desde el inicio de la administración Trump se realizaron 96 y 92 transferencias de personas a custodia estadounidense bajo la Ley de Seguridad Nacional.

La fricción pública comenzó el pasado 1 de junio. Ese día, Johnson escribió en redes sociales que “la lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos” y sostuvo que convertir el combate al crimen organizado en una discusión política representa “una oportunidad perdida.

Sheinbaum respondió que “es importante que los embajadores se queden en el tema de la colaboración; deben ser respetuosos de los asuntos internos de los países”. La presidenta también insistió en que México mantiene la disposición de sostener una buena relación con Estados Unidos, pero con respeto a la soberanía.

La llamada entre Velasco y Rubio bajó el tono público del choque

La SRE informó sobre una llamada “cordial y respetuosa” entre Roberto Velasco y el secretario de Estado Marco Rubio para mantener cooperación. (Archivo Infobae)
La SRE informó sobre una llamada “cordial y respetuosa” entre Roberto Velasco y el secretario de Estado Marco Rubio para mantener cooperación. (Archivo Infobae)

De acuerdo con la SRE, el pasado 8 de junio Roberto Velasco y Marco Rubio sostuvieron una cordial y respetuosa llamada de trabajo. La dependencia señaló que ambos refrendaron su interés por mantener la cooperación en seguridad, migración y comercio.

Horas después, Johnson retomó ese tono en redes sociales. El embajador escribió: “Somos vecinos y socios. Cuando uno se ve amenazado, el otro siente el impacto. Cuando uno prospera, prosperamos juntos.

Según Johnson, en paralelo a la llamada entre Velasco y Rubio, él se reunió en Washington con el secretario de Marina de México, Raymundo Morales Ángeles, y con el comandante interino de la Guardia Costera de Estados Unidos, Kevin Lunday. El objetivo, dijo, fue fortalecer la cooperación marítima entre ambos países.

El cruce ocurrió en un momento de máxima tensión. Washington había acusado a 10 funcionarios mexicanos de delitos de narcotráfico, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el expresidente AMLO publicó una carta en la que denunció actitudes injerencistasdel gobierno estadounidense.

Desde el Monumento a la Revolución, Sheinbaum cuestionó a finales de mayo si existía un interés genuino de cooperación o si sectores de la ultraderecha estadounidense buscaban usar la relación bilateral con fines electorales rumbo a 2026 y 2027. En su conferencia mañanera, la mandataria volvió a subrayar la necesidad de respeto mutuo y de que cada nación resuelva sus conflictos internos.

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