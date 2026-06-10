Así estará el clima este 10 de junio: tormentas, fuertes lluvias y vientos afectarán varias regiones

Lluvias intensas y tormentas eléctricas afectarán gran parte de México este 10 de junio. (Reuters)

México se prepara para una jornada marcada por lluvias de moderadas a intensas en gran parte del territorio nacional este miércoles 10 de junio.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), diversos sistemas atmosféricos continuarán generando condiciones de inestabilidad, con precipitaciones significativas en regiones del centro, sur, sureste y occidente del país.

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La combinación de una circulación ciclónica en niveles altos, canales de baja presión y el ingreso constante de humedad desde el océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe favorecerá lluvias acompañadas de actividad eléctrica, posibles granizadas y fuertes rachas de viento.

Estados con lluvias intensas: zonas bajo mayor vigilancia

Las precipitaciones más importantes se concentrarán en varios estados donde se esperan acumulados de entre 75 y 150 milímetros, con potencial para provocar afectaciones.

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Estados con lluvias intensas:

Puebla (suroeste y sureste)

Veracruz (centro y sur)

Oaxaca (norte, este y sur)

Chiapas (oeste y sur)

Campeche (norte y suroeste)

Quintana Roo (norte)

México enfrenta jornada de lluvias intensas, tormentas eléctricas y granizo este 10 de junio. (@SGIRPC_CDMX)

Además, se pronostican lluvias muy fuertes en:

Estado de México

Morelos

Tabasco

Yucatán

Mientras que entidades como Ciudad de México, Tlaxcala, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Nayarit, Chihuahua y Durango registrarán lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas.

Valle de México: pronostican tormentas fuertes para la Ciudad de México y Edomex

Para la región del Valle de México se prevé una mañana fresca, con cielo nublado, bancos de niebla y lluvias aisladas.

Sin embargo, durante la tarde aumentará significativamente el potencial de tormentas.

En la Ciudad de México se esperan lluvias fuertes con descargas eléctricas, mientras que en el Estado de México podrían presentarse lluvias muy fuertes, principalmente en las zonas centro, este y suroeste.

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Las autoridades advierten que estas precipitaciones podrían generar:

Encharcamientos severos

Inundaciones en zonas bajas

Incremento en niveles de ríos y arroyos

Deslaves en áreas montañosas

Reducción de la visibilidad en carreteras

La temperatura en la capital oscilará entre 14 y 24 grados Celsius.

CDMX y Edomex esperan tormentas fuertes con actividad eléctrica este miércoles. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

Calor extremo persistirá en el norte y noroeste del país

A pesar de las lluvias, la onda de calor continuará afectando diversas entidades del norte mexicano.

Las temperaturas máximas previstas son:

Más de 45 °C en zonas del este de Sonora

Entre 40 y 45 °C en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa

Entre 35 y 40 °C en Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán

Esta combinación de calor intenso y alta humedad podría elevar la sensación térmica, especialmente en regiones costeras y del sureste.

Vientos fuertes y oleaje elevado: alertan en costas mexicanas

Las condiciones meteorológicas también favorecerán rachas de viento y oleaje significativo en distintas regiones.

Se esperan rachas de viento de hasta 60 km/h en:

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Yucatán

Quintana Roo

Rachas de viento de hasta 60 km/h afectarán varias regiones del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el oleaje alcanzará alturas de entre 1.5 y 2.5 metros en:

Baja California

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Quintana Roo

Estas condiciones podrían afectar actividades marítimas, turísticas y pesqueras.

Tormenta tropical Cristina y remanentes de Boris mantienen vigilancia meteorológica

El SMN mantiene seguimiento permanente a los remanentes de Boris y a la tormenta tropical Cristina, localizada frente a las costas de El Salvador.

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Aunque actualmente Cristina no representa una amenaza directa para México, las autoridades meteorológicas continúan monitoreando su evolución debido a los cambios que pudiera presentar en los próximos días.

Ante este panorama, Protección Civil recomienda mantenerse informado a través de fuentes oficiales, evitar cruzar corrientes de agua, extremar precauciones en zonas propensas a inundaciones y atender las indicaciones de las autoridades locales.

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La jornada del 10 de junio estará marcada por lluvias generalizadas, tormentas eléctricas y riesgo de afectaciones hidrometeorológicas, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones y mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico.