México

San Valentín con mala calidad del aire: sigue la Fase 1 de contingencia en CDMX y Edomex

CAMe aseguró que se mantiene la alta presión sobre el Valle de México por eso aquí te decimos como queda el Hoy No Circula

El fin de semana se activó la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por la mala calidad del aire (FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

La tarde de este 14 de febrero de 2026, en pleno Día del Amor y la Amistad, autoridades ambientales mantienen activa la Fase 1 de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Buscan contener emisión de contaminantes

La Fase 1 de contingencia ambiental por ozono sigue vigente en la Zona Metropolitana del Valle de México. Las autoridades mantienen esta alerta para limitar la exposición de la población a los altos niveles de contaminación y proteger la salud pública, así como para contener la emisión de nuevos contaminantes.

Las mediciones más recientes confirman el impacto de un sistema de alta presión que permanece sobre el Valle de México. Este fenómeno ha generado condiciones de viento débil, baja humedad y una radiación solar intensa, factores que en conjunto han disparado las concentraciones de ozono en la región.

A las 15:00 horas, la estación de monitoreo ubicada en Atizapán (Estado de México) reportó una concentración horaria máxima de 156 ppb de ozono, el nivel más alto registrado en la jornada. Este valor evidencia la magnitud del problema y la necesidad de mantener las medidas restrictivas.

Mantienen vigilancia ambiental en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis, en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, se mantienen en vigilancia constante. El objetivo es observar la evolución de las condiciones meteorológicas y la calidad del aire en la ZMVM, áreas directamente afectadas por el fenómeno.

Durante la contingencia de la Fase 1 se aplican mayores medidas por el programa del Hoy No Circula. (Gob. Edomex)

Las autoridades han anunciado que emitirán un nuevo reporte oficial este sábado 14 de febrero a las 20:00 horas, o antes si las circunstancias varían significativamente. La actualización incluirá información sobre la continuidad o suspensión de las restricciones, así como recomendaciones para la población vulnerable.

Así se mantiene el Hoy No Circula para la tarde de este 14 de febrero

El sábado 14 de febrero, de 5:00 a 22:00 horas, deberán suspender su circulación:

  • Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.
  • Los vehículos particulares con holograma 1, cuyo último dígito de placa sea 2, 4, 6, 8 o 0.
  • Los particulares con holograma 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 o 0.
  • Las unidades sin holograma de verificación, como vehículos antiguos, de demostración, de traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o formadas solo por letras, tendrán la misma restricción que los de holograma 2.
  • El 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y cuya matrícula termine en número par.
  • Los vehículos de carga local o federal no podrán circular entre 6:00 y 10:00 horas, salvo aquellos inscritos en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.
  • Los taxis con holograma “00”, “0”, “1” o “2” sujetos a restricción deberán dejar de circular de 10:00 a 22:00 horas, según aplique en los incisos anteriores.

