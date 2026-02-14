México

Así son los perros robot para fortalecer la seguridad en Nuevo León rumbo al Mundial 2026

La Policía Municipal de Guadalupe contará con una nueva división llamada K9-X integrada por cuatro de estos dispositivos

Foto: Gobierno de Guadalupe
Foto: Gobierno de Guadalupe

La Policía Municipal de Guadalupe, Nuevo León, implementará perros robot tácticos para fortalecer la seguridad rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026.

Con esta nueva estrategia se creó la División K9-X, integrada por 4 perros robot que realizarán labores de vigilancia, monitoreo y atención de situaciones de riesgo.

Esta medida coloca al municipio de Guadalupe, donde se realizarán cuatro partidos del Mundial 2026 -específicamente en el Estadio Monterrey-, en el pionero al incluir este sistema de vigilancia.

Robots cuentan con cámaras y lente de visión nocturna

Los perros robot cuentan con un nuevo sistema de seguridad que implementa cámaras de video, lente de visión nocturna, comando de voz y de advertencia.

Cada uno está fabricado con material resistente que tiene la capacidad de ingresar en espacios abruptos, según informó el alcalde de Guadalupe, Héctor García García.

Foto: Gobierno de Guadalupe
Foto: Gobierno de Guadalupe

El alcalde también detalló que los perros robot intervendrán en riñas o cuando se tenga la presencia de personas alcoholizadas para que de manera posterior ingresen los agentes policiales.

“Por tierra estos perros robots de K9-X van apoyar al policía con una primera intervención, con video y entrar finalmente a sitios de riesgo, es decir antes de entrar la fuerza pública y para cuidar la integridad física de los elementos, van a intervenir los robots en caso de alguna riña, en caso de persona alcoholizada”, explicó.

Además, apoyarán en recorridos en áreas amplias, detectarán comportamientos u objetos inusuales, podrán identificar aglomeraciones y alertarán a los cuerpos de seguridad y protección civil en caso de que se requiera su presencia.

Para la implementación de estos cuatro perros robot, el Gobierno de Guadalupe invirtió aproximadamente 2 millones y medio de pesos.

En el marco de la realización del Mundial 2026, la estrategia de seguridad también contempla el uso de drones, un C4 equipado con nuevo software y más de 100 nuevas patrullas.

Usan perros robot en primer evento deportivo

Foto: Gobierno de Guadalupe
Foto: Gobierno de Guadalupe

Luego de su presentación, realizada el pasado 9 de febrero, los perros robot tuvieron su debut en eventos masivos al fortalecer la seguridad en el Estadio BBVA, durante el partido de futbol de los Rayados en el torneo de la Concachampions.

Este jueves, los cuatro perros robot fueron manejados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Guadalupe, quienes ejecutaron recorridos preventivos al exterior del estadio, cubrieron accesos y zonas de concentración.

Al ingresar al estadio, los perros robot revisaron pasillos y áreas comunes, con lo que reforzaron la supervisión en puntos de alto tránsito.

Además, previo al encuentro, las unidades revisaron la parte baja de vehículos en zonas aledañas, ampliando el perímetro de observación y posible respuesta ante amenazas.

