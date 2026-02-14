México

Alito Moreno se burla de Marx Arriaga tras destitución: “Atrincherado como cobarde”

El líder del PRI lanzó duro comentario contra el funcionario

El líder del PRI no tardó en reaccionar a la polémica de Marx Arriaga (Cuartoscuro)

Tras el escándalo que protagonizó Marx Arriaga la tarde de este viernes 13 de febrero, actores políticos no tardaron en reaccionar. Tal fue el caso del líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alito Moreno.

El dirigente usó su cuenta de X, antes Twitter, para arremeter contra el ex director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Qué dijo Alito Moreno de Marx Arriaga?

Alejandro Moreno parece feliz de la destitución de Marx Arriaga de la SEP. Crédito: X @PRI_Nacional

En su post, Alito se burló de las forma en la que Arriaga fue desalojado de las oficinal de la SEP:

“Lo sacaron de la SEP a la fuerza. Con policías. Atrincherado como cobarde, escondido detrás de un escritorio mientras el desastre que dejó en la educación le explotaba en la cara”.

Por supuesto, el priista se lanzó en contra del trabajo del funcionario, especialmente a su gestión a cargo de los libros de texto:

“Ese es el idiota al que pusieron a manosear los libros de texto, que quiso meter su ideología a la fuerza y que trató a millones de niñas y niños como si fueran su experimento personal. Puras pendejadas envueltas en discurso barato de transformación. Dañaron generaciones enteras por su soberbia”.

Alito aprovecha para golpear a Morena

Marx Arriaga, en el centro de la discusión tras su destitución de la SEP (Facebook Sección 17 Valle de Toluca)

Pero su crítica no se limitó a Marx Arriaga, pues también aprovechó para atacar al partido Morena.

“Esa es la postal del gobierno de MORENA. Un circo reventándose desde adentro. (...) Hoy lo echan como perro, como la rata corrupta que es. Y no porque hayan tomado una decisión acertada. Lo echan porque ya no les sirve, porque es desechable. Entre ellos ya no se soportan. Se están despedazando. Se traicionan. Se filtran todo. Están en caída libre“.

Finalmente, Alito no perdió la oportunidad para enaltecer a su propio partido:

“México merece carácter. Merece orden. Merece recuperar el rumbo. Ese rumbo que los gobiernos del PRI siempre dimos. Nosotros estamos listos para dar la batalla y reconstruir lo que estos idiotas de MORENA ya destruyeron. Lo vamos a hacer sin miedo, con la gente y con inteligencia. Porque a México se le respeta”.

