Secretaría de las Mujeres e IMER acuerdan impulsar programas de radio libres de violencia de género en 19 estaciones

La Secretaría de las Mujeres y la IMER firmaron un acuerdo contra la violencia de género. | Secretaría de las Mujeres

La Secretaría de las Mujeres y el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) firmaron un acuerdo de colaboración orientado a impulsar contenidos radiofónicos libres de violencia de género en las 19 estaciones de dicho organismo.

El convenio establece la intervención de la Secretaría de las Mujeres en el Grupo Interdisciplinario de Asesoría en Perspectiva de Género de la nueva estación feminista Radio Luciérnagas 13-50, además de la capacitación del personal de todas las emisoras del IMER en comunicación con perspectiva de género.

La capacitación permitirá que locutoras y locutores identifiquen si en sus ejercicios periodísticos reproducen estereotipos o expresiones sexistas.

Entre las acciones estratégicas del acuerdo se incluye la producción y difusión de contenidos con narrativas no sexistas, junto con la promoción de la Línea de las Mujeres 079, opción 1, y la Cartilla de Derechos de las Mujeres.

El IMER se compromete a difundir de forma permanente una campaña desarrollada por la Secretaría de las Mujeres en maya y náhuatl.

Durante la firma del convenio, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, subrayó la necesidad de visibilizar y fortalecer las acciones emprendidas para prevenir los discursos de odio.

“Necesitamos hacer pedagogía popular de lo que significa nuestra lucha. En ese sentido, Radio Luciérnagas 13-50 será muy importante para explicar por qué la política pública para las mujeres es para alcanzar mayor igualdad”, explicó Hernández Mora.

El director general del IMER, Fernando Chamizo, coincidió en la relevancia de la radio para recuperar las voces femeninas en su vida cotidiana.

“En una autocrítica de quienes hacemos radio, las audiencias se han retirado porque todo se ha vuelto muy predecible y la radio ya no evoca la imaginación. Radio Luciérnagas 13-50 debe de tener valor a la palabra como primer sentido, el valor emocional y el valor de transformar”, dijo Chamizo.

El convenio de colaboración, vigente hasta el 30 de septiembre de 2030, refuerza el compromiso institucional para que niñas y mujeres accedan a una vida libre de violencias.

En la firma estuvieron presentes, por la Secretaría de las Mujeres, la directora general de Comunicación Social, Paulina Romero López; el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Juan Jesús Galicia Bravo; y la responsable del proyecto de transversalización de la perspectiva de género en la comunicación, Paloma Montes García.

Por parte del IMER participaron la gerenta de Radio Luciérnagas 13-50, Claudia Ortigoza Pérez; la directora de la Unidad Jurídica, Adriana Belén Jiménez Islas; la directora de Investigación, Gabriela Alejandra López Miranda; y la colaboradora del área de Investigación, Irma Karen Pichardo Beltrán.