Claudia Sheinbaum y Salma Hayek anunciarán nuevos incentivos para el cine y series en México

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

La presidenta de México Claudia Sheinbaum dio a conocer que el próximo domingo 15 de febrero compartirá información importante sobre los incentivos económicos para la producción de series y cine en el país.

“El domingo anunciamos incentivos para la producción de series y de cine en nuestro país, que también va a ayudar a la promoción de México en el mundo”, contó en La Mañanera del 13 de febrero.

Para ello, la presidenta contará con la participación especial de la actriz y productora Salma Hayek. Esto después de que se acercó personalmente para pedirle que se impulsara esta iniciativa.

(Crédito: Presidencia)

“Es un reconocimiento a ella, bueno, hay muchos que desde hace mucho tiempo están pidiendo los incentivos. Salma es una figura mexicana internacional, pero recuerden que les dije que la conocí en Veracruz ahora que estuve ahí y me insistió mucho en tener incentivos para producciones de cine”, añadió.

Claudia Sheinbaum aplaudió la trayectoria artística de la actriz, recordó el impacto que tuvo la película “Frida Kahlo” que protagonizó en 2002 y reconoció su labor social como defensora de los derechos de los mexicanos en el extranjero.

“Es un reconocimiento a ella, lo que significa. Frida Kahlo hoy es un símbolo en el mundo entero y en gran parte se debe a la película que hizo ella de Frida. Claro, Frida se conocía, pero probablemente si no se hubiera hecho esa película no hubiera sido este ícono que hoy representa Frida Kahlo en el mundo”, dijo.

Salma Hayek interpretó a la reconocida artista mexicana en una película biográfica. (Foto: Productora Lionsgate)

¿Qué puntos se abordarán en el anuncio?

De acuerdo con la información que compartió la presidenta de México en la conferencia mañanera, en su reunión pública con Salma Hayek se tocarán temas relacionados con el presupuesto para el fomento de producciones independientes, los incentivos a la disminución de impuestos y la promoción internacional de los proyectos.

Sin profundizar en detalles, la mandataria aseguró que los proyectos que recibirán estos beneficios serán elegidos por una comisión.

Los paisajes únicos de Tulum potencian su atractivo para la industria cinematográfica global, generando impacto en el turismo local (Academia artístico y cultural Tulum)

¿Qué se sabe sobre la película que Salma Hayek está grabando en Veracruz?

Fue a principios de 2026 cuando comenzaron a circular rumores sobre el posible rodaje de una película en Veracruz bajo la producción de Salma Hayek. Esto luego de que la actriz fue captada paseando con Angelina Jolie por Los Tuxtlas.

La noticia fue confirmada por Claudia Sheinbaum en La Mañanera: “Está haciendo otra película en Veracruz que también parece que va a ser muy buena y es en los paisajes de Veracruz, que es un estado extraordinario”.