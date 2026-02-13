Ataque armado en Villanueva, Zacatecas: detienen a varios tras agresión a Fuerza de Reacción Inmediata

El gobierno estatal informó que el tramo carretero entre Tayahua y Tabasco permanece resguardado mientras continúan las investigaciones. (@MLopezSanMartin)

Un ataque contra elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) en el municipio de Villanueva activó un amplio despliegue de seguridad y derivó en la detención de varios presuntos responsables, confirmó el secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza. El incidente ocurrió a la altura de Tayahua, en el tramo carretero que conecta esta localidad con el municipio de Tabasco, cerca de un rancho perteneciente a la familia Aguilar.

El funcionario detalló que, conforme a los reportes iniciales de la Secretaría de Seguridad Pública, no se registraron bajas entre los elementos de la FRIZ ni de otras corporaciones tras la agresión. “De acuerdo a lo que me ha informado la Secretaría de Seguridad Pública, se registró una agresión en contra de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas. Esta agresión se registró en el municipio de Villanueva, a la altura de la localidad de Tayahua. En el tramo carretero que va de Tayahua al municipio de Tabasco”, explicó Reyes Mugüerza.

El operativo de seguridad se mantiene activo en la zona y ninguna corporación reportó bajas entre sus elementos. (@MLopezSanMartin)

Tras el ataque, integrantes de la Mesa de Construcción de Paz —que reúne al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia del Estado— acudieron al sitio para respaldar el operativo de búsqueda y localización de los agresores. “Es importante informar que, de manera inmediata, todas las fuerzas de seguridad que integran la Mesa de Construcción de Paz, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia del Estado acudieron a este punto para reforzar el operativo y dar con los responsables”, declaró el secretario.

El despliegue incluyó patrullajes terrestres y sobrevuelos, con el objetivo de garantizar la seguridad en la zona y evitar nuevos incidentes. “En estos momentos, podemos compartir con la opinión pública que se ha logrado la detención de algunas personas responsables de esta agresión y que mayores datos serán proporcionados más tarde por parte de la vocería de la Mesa de Seguridad y Construcción de Paz de Zacatecas”, puntualizó Reyes Mugüerza.

Las autoridades estatales hicieron un llamado a la ciudadanía y a quienes transitan por el tramo afectado para que eviten la circulación mientras continúe el operativo. “Pedimos a la ciudadanía, a los pobladores, a quien utiliza esta vía de comunicación, que evite circular en estos momentos por esta zona, debido a que el operativo se encuentra todavía en curso, tanto de manera terrestre como aérea”, solicitó el funcionario.

El despliegue incluyó patrullajes terrestres y sobrevuelos. (@MLopezSanMartin)

El secretario subrayó que la zona permanece bajo resguardo de las corporaciones de seguridad y reiteró el compromiso del Gobierno de Zacatecas con la pacificación del estado. “Esta zona se encuentra resguardada por todas las instituciones de seguridad y seguiremos adelante en el proceso de pacificación. En los últimos días se han presentado algunas situaciones en ese municipio, el de Villanueva. Esto nos llama a reforzar los esfuerzos para seguir avanzando en la construcción de la paz, en la disminución de la violencia y en reafirmar la posición del Gobierno del Estado de no dar ni un paso atrás en este proceso, en el tema de temas para Zacatecas, el proceso de pacificación”, afirmó.

Tras la difusión de la situación en Zacatecas comenzaron a circular rumores de un presunto ataque contra el cantante Pepe Aguilar y su familia. Sin embargo, rápidamente el hijo de Antonio Aguilar emitió un comunicado oficial para desmentir dichas especulaciones. Aclaró que ni él ni sus familiares han sido víctimas de ningún atentado y que todos se encuentran bien.

De igual manera, Aguilar se refirió al contexto de violencia que atraviesa la entidad y manifestó su deseo de paz para Zacatecas: “Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra. Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas”.