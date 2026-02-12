Trabajadora sexual fue robada por su cliente tras ingresar al baño en motel de Puebla

(Captura de video)

Una trabajadora sexual fue despojada de sus pertenencias por un cliente que había contratado sus servicios en un motel ubicado en el estado de Puebla luego de que ella ingresó al baño el pasado 9 de febrero de 2026.

Presuntamente el hombre aprovechó un momento de descuido para tomar el dinero junto con otras pertenencias y abandonar el lugar sin dar aviso.

El caso fue compartido por el periodista Carlos Jiménez mediante su cuenta oficial de X (antes twitter).

Asimismo, medios locales del estado retomaron la noticia, agregando que presuntamente el sujeto se habría llevado 5 mil pesos en efectivo.

Tras el hecho se reportó que la mujer afectada acudió a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para presentar una denuncia, la cual podría estar sustentada con los videos compartidos en redes, en los que s observa al presunto ladrón saliendo de la habitación con diversas pertenencias.

Los videos habrían sido proporcionados por personal del motel tras ocurrir el hecho.

Relato de los hechos

De acuerdo con la versión de la víctima, el incidente ocurrió al interior de un establecimiento cuyo nombre hasta el momento no has sido revelado.

El hombre solicitó los servicios de la joven y ambos ingresaron a una habitación.

Al finalizar el encuentro, cuando la mujer entró al baño antes de retirarse, el cliente revisó sus pertenencias para sustraer el dinero y diversos objetos personales.

Así salió el presunto ladrón de la habitación de hotel en Puebla. Crédito: X- @c4jimenez

Al regresar, la víctima habría notado notó la ausencia del hombre y, al revisar sus objetos personales, detectó el faltante.

Los videos compartidos tras el hecho indicarían que el robo fue perpetrado el pasado 9 de febrero de 2026, poco después de las 15 horas con 16 minutos.

En las imágenes se observa como un hombre de tes blanca sale de la habitación cargando una bolsa en la mano y una mochila en la espalda.

Acciones tras el robo

Según reportes de medios locales como Epicentro Diario, la afectada habría solicitado apoyo al personal del motel, por lo que la administración facilitó el acceso a las cámaras de videovigilancia, lo que permitió identificar al presunto responsable.

El rostro del individuo fue difundido en redes sociales con la finalidad de obtener información sobre su identidad.

El periodista Carlos Jiménez reportó que la víctima ya presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Puebla.

El hecho ha generado atención en redes sociales, donde usuarios han compartido la imagen del presunto ladrón.

