Encuentran restos humanos en mercado Morelos de Puebla

Los restos óseos fueron encontrados como resultado de dos cateos

Agentes de seguridad acudieron al
Agentes de seguridad acudieron al sitio (Especial )

Como parte de las dirigencias respecto a la búsqueda y procesamiento de restos humanos, elementos de seguridad de Puebla implementaron dos cateos en el mercado Morelos, lo anterior resultó en el hallazgo de restos óseos.

El 11 de febrero la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó sobre las acciones realizadas en instalaciones del mercado Morelos, en la calle 48. En una primera revisión, los agentes de seguridad hallaron un par de motocicletas con reporte de robo vigente.

Mientras que en un segundo cateo fue que los elementos de seguridad encontraron restos humanos, sin embargo, no fue detallado el número de los mismos.

“Fueron localizados restos óseos humanos, mismos que fueron asegurados y serán trasladados al Instituto de Ciencias Forenses para las diligencias correspondientes”, es parte de lo compartido por la autoridades estatales.

Las averiguaciones continúan en el
Las averiguaciones continúan en el sitio (Especial)

De igual manera, el reporte destaca que las investigaciones en el sitio continúan para determinar si hay más indicios de actividades delictivas.

En la zona hay presencia de miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran unidades y agentes en la zona. Información compartida por El Universal señala que en el sitio habrían sido hallados restos de por lo menos una persona.

Antecedentes violentos en el sitio

Cabe recordar que en octubre de 2023 fue registrado un enfrentamiento armado en el mercado Morelos que resultó en la muerte de cuatro personas y otras dos más heridas.

Foto: X@LeonardoTorixa
Foto: X@LeonardoTorixa

En dicha ocasión los reportes de medios locales indicaron que las detonaciones habrían sido por pugnas entre grupos criminales que buscaban el control de actividades criminales en el sitio.

En dicha ocasión agentes de la Secretaría de Seguridad estatal hicieron uso de un helicóptero para realizar las labores de búsqueda de los presuntos responsables. Cuando agentes de la Policía Estatal y Municipal acudieron al lugar fueron alertados por los comerciantes de la zona sobre los heridos y personas fallecidas.

Hallazgo de restos humanos en Guanajuato

Por su parte, el pasado 6 de febrero fue reportado el hallazgo de restos humanos calcinados a las afueras de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato de León.

En el sitio había una bolsa en la cual fue hallado un cuerpo humano que estaba calcinado. Lo anterior derivó en que las cámaras de vigilancia fueran revisadas por las autoridades y así identificaran a la persona que abandonó la bolsa con restos, lo que permitió el arresto del sujeto.

