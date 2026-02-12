Quién es Ignacio Colombara, el bailarín que sería el primer novio de Cazzu tras su ruptura con Nodal

A casi dos años de su ruptura con Christian Nodal, Cazzu vuelve a ser tendencia por su presunta relación con el bailarín y actor de doblaje Ignacio Colombara. (Instagram: colombaraignacio )

A casi dos años de su separación de Christian Nodal —anunciada en mayo de 2024— la vida sentimental de Cazzu vuelve a dar de qué hablar. Esta vez, el foco está en Ignacio Colombara, bailarín y actor de doblaje argentino que ha sido señalado como su presunta nueva pareja.

¿Qué se sabe de su supuesta relación?

De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, el vínculo entre Cazzu e Ignacio Colombara habría surgido durante la gira “Latinaje”, especialmente durante la estancia en México.

Según el relato de Ceriani, Cazzu atravesaba una etapa complicada, marcada por las acciones legales de Nodal por su hija Inti y la presión mediática. En ese periodo, habría encontrado contención y compañía en uno de los miembros más cercanos de su equipo: Ignacio Colombara, quien se desempeña como bailarín en sus presentaciones.

Cazzu e Ignacio Colombaro en la gira "Latinaje". (Instagram: colombaraignacio)

Ceriani afirmó que fue en territorio mexicano donde los artistas comenzaron a acercarse y que, con el paso de los meses, la relación pasó de la amistad a algo más personal. El periodista aseguró que, aunque el romance comenzó de manera informal, actualmente se trataría de una relación estable. “Estoy en condiciones de confirmar que ya hay una relación amorosa estable, que Cazzu está enamorada, que el señor logró enamorarla”, sostuvo al citar fuentes cercanas a la trapera.

¿Quién es Ignacio Colombara?

Ignacio Colombara nació en Mendoza, Argentina, el 23 de septiembre de 1999. Actualmente tiene 26 años y reside en la ciudad de Buenos Aires. Cazzu, por su parte, tiene 32 años.

Desde temprana edad se vinculó con el arte, impulsado por una familia dedicada a la música y las artes escénicas. Su madre es bailarina y su padre trabaja como sonidista, lo que facilitó su ingreso al mundo del espectáculo. Su abuela también ha estado involucrada en actividades artísticas.

Cazzu e Ignacio Colombaro en la gira "Latinaje". (Instagram: colombaraignacio)

Colombara se formó como actor de doblaje y comenzó su carrera en ese rubro cuando tenía apenas seis años. Su voz se convirtió en un referente para personajes de series y películas internacionales. Entre sus trabajos más reconocidos figuran:

Ravi Ross en “Jessie” y “Acampados”

Dante Pertuz/Inferno en “Los Vengadores Unidos” y proyectos de Marvel Rising

Paé en “Como hermanos”

JJ Maybank en “Outer Banks”

Voz recurrente del actor Karan Brar

Gilroy en “Puppy Dog Pals”

Joshua Matthews en “El mundo de Riley”

Noah en “The Lodge: Música y secretos”

Kevin Singh en “Stargirl”

Luca Stevens en “Doctora Juguetes”

Julián en “Olivia”

Karl Carlson en “Freaky Friday”

En una entrevista concedida en 2024 al canal de YouTube “Roxy y Ale”, Colombara explicó que se acercó al doblaje desde muy pequeño, cuando la industria local comenzó a buscar voces infantiles reales para sus producciones. “Arranqué doblaje siendo muy chico. Mi mamá trabajaba en una productora y tuve la suerte de que un director me diera la oportunidad”, relató el artista.

En esa charla, también mencionó que, debido a la poca remuneración que ofrece el doblaje en Argentina, decidió ampliar su formación artística y apostar por la danza y la actuación teatral.

A los 14 años inició su formación formal como actor, compaginando estudios de teatro, música y expresión corporal. Su “columna vertebral” como bailarín está en el hip hop, aunque se ha formado en jazz y contemporáneo por exigencias laborales y personales.

Cazzu e Ignacio Colombaro en la gira "Latinaje". (Instagram: colombaraignacio)

Su carrera lo ha llevado a escenarios de relevancia, como el Teatro Colón de Buenos Aires, donde participó en producciones de Disney, y a giras internacionales por Latinoamérica, incluyendo México, Ecuador, Perú, Panamá y Puerto Rico.

En 2017, obtuvo un reconocimiento por su labor en una obra en el Teatro De La Cuadra, en Avellaneda, durante el festival “Vamos que venimos”. En la entrevista con “Roxy y Ale”, habló sobre la importancia de la salud mental y la resiliencia en la vida de cualquier artista: “El poder de la resiliencia, de poder dar vuelta rápido la página, de no quedarse atascado, es más importante que cualquier premio”.

El perfil de Ignacio Colombara en redes sociales refleja su versatilidad artística. En plataformas como Instagram, donde cuenta con 6.329 seguidores, el bailarín comparte imágenes y videos de sus presentaciones en vivo, ensayos y giras.

Destacan las publicaciones junto a Cazzu, especialmente en el marco de la gira “Latinaje”, donde su presencia en el escenario y su cercanía con la cantante se hicieron evidentes ante el público. Sus historias destacadas incluyen títulos como “Cazzu Gira”, “Cazzu”, “OLGA”, “Disney navidad”, “Gira DISNEY” y “DISNEY 100”, que dan cuenta de su participación en obras, musicales y giras de relevancia.

La confirmación o desmentida oficial de la relación aún no ha llegado por parte de los protagonistas, pero el nombre de Ignacio Colombara ya se encuentra en la mira de los fans del drama de Cazzu-Nodal.

¿Cuándo terminaron Cazzu y Nodal?

Christian Nodal y Cazzu anunciaron su separación el 23 de mayo de 2024, pocos meses después del nacimiento de su hija Inti, señalando que se trataba de una decisión personal tomada en buenos términos y enfocada en su bienestar familiar. Sin embargo, la atención pública creció cuando días después Nodal confirmó su relación con la cantante Ángela Aguilar, lo que alimentó especulaciones sobre el contexto de la ruptura.

Cazzu y Nodal se separaron en mayo de 2024. (Captura de pantalla/Instagram: Nodal)

Según el propio Nodal, en los últimos meses de su relación con Cazzu ya “no había amor ni chispa” entre ellos. Él ha dicho que la convivencia se volvió más como la de amigos o “roomies”, sin afecto real, y que ahí fue cuando sintió que el amor ya se había terminado.

Cazzu ha descrito su separación de Christian Nodal como un proceso profundamente doloroso y rechazó versiones que minimizaron lo que vivió tras la ruptura. En ese contexto respondió a declaraciones de Ángela Aguilar que sugerían que no se había “roto un corazón” al negar que fue la tercera en discordia, postura que la cantante argentina contradijo públicamente: “Se dijo que no se rompió un corazón, pero eso es mentira; a mí se me rompió mucho más que eso”.

Desde entonces, ambos artistas han evitado profundizar en detalles, aunque actualmente mantienen una disputa legal por su hija Inti.