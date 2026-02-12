Profepa exhorta a la ciudadanía a no usar colibríes para amuletos ni amarres este 14 de febrero

El Día de San Valentín incrementa la demanda de colibríes vivos y amuletos en mercados esotéricos, poniendo en riesgo especies protegidas. |Foto: EFE

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) alertó, en vísperas del 14 de febrero, que la creencia popular de que los colibríes pueden atraer el amor carece de fundamento y advirtió sobre las sanciones legales vinculadas al tráfico de estas aves para la realización de “amarres de amor”.

En su comunicado oficial, la dependencia subrayó que esta práctica, intensificada por la cercanía al Día de San Valentín, contribuye al declive de los colibríes y pone en riesgo los equilibrios ecológicos del país.

Según Profepa, persiste en México la idea errónea de que usar colibríes o sus restos como amuletos influye en la suerte amorosa. La institución enfatizó que, lejos de poseer tales atributos, estas aves están consideradas especies amenazadas bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-59 y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES).

La extracción y venta de colibríes y amuletos hechos con ellos experimenta un repunte cada año alrededor de San Valentín. Profepa vinculó este fenómeno al incremento en la demanda de objetos esotéricos para “atraer a la persona amada”.

Función de los colibríes en el medio ambiente

México alberga 57 especies de colibríes, de las cuales 13 son endémicas, y todas cumplen un papel crucial como polinizadores para la biodiversidad. Wikimedia Commons/Ron Knight

México es el quinto país del continente americano con mayor diversidad de colibríes, con 57 especies registradas y 13 endémicas.

De acuerdo con la Profepa, estos animales cumplen una función esencial como polinizadores: muchas plantas requieren de su actividad para reproducirse, lo que repercute directamente en la seguridad alimentaria y la biodiversidad nacional.

Sanciones para quienes extraigan a los colibríes

La Ley General de Vida Silvestre establece sanciones económicas severas para quienes capturen, comercien o porten colibríes sin autorización en el país. Wikimedia Commons/Dominic Sherony

El marco legal es claro: la extracción y el aprovechamiento extractivo de vida silvestre sin autorización está prohibido en México. El artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre establece multas que oscilan de 50 a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización para quienes capturen, porten o comercien colibríes, ya fueran para “amarres” o para cualquier otro uso.

Dicho monto, transformado con el precio de la UMA para este 2026 (117.31 pesos) indica que las sanciones económicas van desde 5 mil 865.50 a 5 millones 865 mil 500 pesos.

Simbolismo de los colibríes

Esta ave habita en los bosques húmedos en tierras altas de México Wikimedia Commons/Ron Knight

El simbolismo asociado a los colibríes en la región tiene raíces profundas. De acuerdo con UNAM Global, distintas culturas prehispánicas e indígenas de América han atribuido a dichas aves roles de “mensajeros espirituales” o puentes entre lo terrenal y lo divino.

Es común encontrar relatos donde la presencia de los colibríes se interpreta como una señal de visita de seres queridos fallecidos, así como representaciones de abundancia y prosperidad vinculadas al patrón de vuelo en ocho, relacionado con el infinito.

Los estudios sobre el comportamiento de los colibríes muestran capacidades cognitivas destacadas como la memoria espacial, la identificación de flores y rutas migratorias, y el aprendizaje visual. Estas habilidades, sin embargo, no tienen relación alguna con prácticas amorosas ni justifican acciones que pongan en peligro la supervivencia de la especie.

Profepa cerró su exhorto diciendo que un “colibrí vivo sirve para reproducir frutos y semillas en la naturaleza, pero muerto no ayuda en nada, mucho menos para atraer la buena suerte ni el amor.”