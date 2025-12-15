Uno de cada tres colibríes mexicanos vive en CDMX: conoce las 19 especies que puedes avistar en la capital

Estas aves diminutas, valoradas por culturas antiguas, hoy luchan por mantener su espacio en la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los colibríes, de acuerdo con Biodiversitas, publicación bimestral de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), han formado parte de la cultura mexicana desde la época prehispánica, siendo asociados con la fertilidad, la vida, el cielo y el sol, además de diversas deidades, explica Mauricio Ruiz Velasco Bengoa, académico del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la actualidad, los también conocidos como chupamirtos siguen siendo uno de los grupos más llamativos de la avifauna mexicana, tanto por su diminuto tamaño como por la intensidad de sus colores y, de acuerdo con información difundida por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), la capital alberga al menos 19 especies de estos animales, lo que equivale a aproximadamente al 32% de las registradas en el territorio nacional.

En palabras de la dependencia: “Esto significa que uno de cada tres colibríes del país se encuentra en nuestra ciudad”. Para celebrar esta diversidad, a continuación se presentan las especies que pueden observarse en la capital, según la información difundida en las redes sociales oficiales de la Secretaría.

Las 19 especies de colibríes presentes en la Ciudad de México

Colibrí barba negra (<i>Archilochus alexandri</i>)

De acuerdo con la base de datos biológica eBird, el macho presenta una garganta oscura con tonos púrpura, dorso verdoso y vientre claro, mientras que la hembra es más discreta, con plumaje verde y blanco. Es fácil reconocerlo por el constante movimiento de su cola.

Colibrí picudo occidental (<i>Heliomaster constantii</i>)

De acuerdo con iNaturalist, se distingue por su pico largo y negro, garganta rojo-anaranjada y patrones contrastantes en el rostro. Ambos sexos son similares, aunque la hembra es ligeramente más pequeña.

Colibrí lucifer (<i>Calothorax lucifer</i>)

Posee un pico curvo y alargado. El macho resalta por su gorguera rojo-púrpura, mientras que la hembra tiene tonos más claros y una mancha blanca detrás del ojo.

Colibrí pico ancho (<i>Cynanthus latirostris</i>)

El macho presenta un vistoso pico rojo con punta negra y una garganta azul brillante. La hembra, por su parte, muestra colores más apagados y una línea blanca detrás del ojo.

Colibrí garganta rubí (<i>Archilochus colubris</i>)

Reconocible por su pequeño tamaño y alas cortas, el macho tiene una gorguera rojo iridiscente, mientras que la hembra presenta tonos verdes con marcas blancas en la cola.

Colibrí orejas violetas (<i>Colibri thalassinus</i>)

Su plumaje azul verdoso iridiscente y la mancha violeta detrás del ojo lo hacen inconfundible. El macho es ligeramente más grande que la hembra.

Colibrí garganta azul (<i>Lampornis clemenciae</i>)

De colores mayormente sobrios, el macho destaca por su garganta azul intensa. La hembra carece de este brillo y presenta tonos grisáceos.

Colibrí garganta amatista (<i>Lampornis amethystinus</i>)

El macho luce una garganta rosa iridiscente, mientras que la hembra presenta una versión más apagada, en tonos canela.

Colibrí berilo (<i>Saucerottia beryllina</i>)

De plumaje verde brillante y cola canela, ambos sexos son similares, aunque la hembra muestra colores ligeramente más pálidos.

Zumbador de Allen (Selasphorus sasin)

El macho se distingue por su gorguera escarlata y plumaje canela. La hembra tiene colores más suaves y patrones definidos en la cola.

Zumbador canelo (<i>Selasphorus rufus</i>)

El macho presenta tonos naranja-canelo muy intensos, mientras que la hembra combina verdes y blancos con discretos puntos rojizos.

Colibrí cola pinta (<i>Tilmatura dupontii</i>)

Destaca por su larga cola con franjas blancas y negras. El macho tiene gorguera azul violácea; la hembra muestra tonos más cálidos.

Zumbador cola ancha (<i>Selasphorus platycercus</i>)

El macho posee una gorguera rosa magenta brillante. La hembra mantiene la garganta clara con algunas manchas iridiscentes.

Colibrí orejas blancas (<i>Basilinna leucotis</i>)

Se reconoce por la marcada línea blanca detrás del ojo. El macho tiene tonos violetas y turquesa, mientras que la hembra es más clara.

Colibrí garganta rayada (<i>Selasphorus calliope</i>)

El macho presenta una gorguera con franjas rojas y blancas, en contraste con el plumaje más discreto de la hembra.

Colibrí magnífico (<i>Eugenes fulgens</i>)

El macho destaca por su corona púrpura iridiscente, mientras que la hembra muestra tonos verdes con una mancha blanca detrás del ojo.

Colibrí esmeralda occidental (<i>Cynanthus auriceps</i>)

El macho es completamente verde esmeralda, mientras que la hembra combina verde y gris con una línea blanca facial.

Colibrí corona violeta (<i>Ramosomyia violiceps</i>)

Ambos sexos son similares y se distinguen por su corona azul-violeta y partes inferiores blancas.

Zumbador mexicano (<i>Selasphorus heloisa</i>)

El macho presenta una gorguera rosada con reflejos morados y flancos canela. La hembra tiene la garganta clara con moteado discreto.

La diversidad de colibríes presente en la Ciudad de México es un ejemplo de la riqueza biológica que persiste en entornos urbanos, como señala incluso la la Secretaría del Medio Ambiente, encargada de implementar estrategias de conservación que permitan mantener y proteger estas especies en su hábitat natural, pues algunas se encuentran en riesgo.