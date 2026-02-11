Profepa clausura construcción de presa en Oaxaca por falta de autorización ambiental

Suspende Profepa obras de presa en Oaxaca por incumplir normativa ambiental. Foto: (Profepa)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura temporal total de las obras y actividades del proyecto denominado “Construcción de presa para captación de agua pluvial”, ubicado en el paraje “Los Copales del Cerro Viejo”, en el municipio de Santa Catarina Minas, distrito de Ocotlán, Oaxaca, debido a que se realizaban sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La medida de seguridad fue aplicada tras una visita de inspección llevada a cabo en atención a una denuncia ciudadana. Durante la diligencia, personal de la Profepa constató la ejecución de diversas obras en una superficie total de 4 mil 437 metros cuadrados, correspondientes a un proyecto a cargo del municipio de Santa Catarina Minas.

De acuerdo con el acta de inspección, entre las irregularidades detectadas se encuentra la apertura de una brecha de acceso de 790 metros lineales, con un ancho promedio de tres metros, lo que equivale a una superficie de 2,370 metros cuadrados. En esta área se realizaron trabajos de desmonte y despalme de la vegetación natural, lo que implica la remoción de cobertura vegetal y la alteración del suelo.

Obras sin evaluación ambiental afectan más de 4 mil m² en Santa Catarina Minas. Foto: (Profepa)

Asimismo, se verificó la construcción de una obra hidráulica consistente en una presa para la captación de agua pluvial, la cual actualmente se encuentra en etapa de operación y mantenimiento. Esta infraestructura ocupa una superficie de 2 mil 67 metros cuadrados adicionales dentro del polígono intervenido.

La Profepa determinó que las obras y actividades inspeccionadas se llevaron a cabo sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental, requisito indispensable cuando se trata de proyectos que pueden generar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y condiciones establecidos en la normatividad ambiental.

En este caso, las acciones realizadas están consideradas dentro de los supuestos previstos en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como en el artículo 5° de su Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

Proyecto de captación pluvial es clausurado por violar normativa ambiental. Foto: (Profepa)

Debido a que la ejecución del proyecto sin la autorización correspondiente representa un riesgo inminente de desequilibrio ecológico y afecta una superficie total de 4 mil 437 metros cuadrados, la Procuraduría impuso como medida de seguridad la clausura temporal total del sitio inspeccionado. Esta acción implica la suspensión inmediata de las obras y actividades hasta que se determine la situación jurídica del proyecto.

La dependencia federal informó que ya inició el procedimiento administrativo correspondiente, el cual será sustanciado conforme a derecho para determinar las responsabilidades a que haya lugar y, en su caso, las medidas correctivas o sanciones que procedan.

La autorización en materia de impacto ambiental es un instrumento preventivo fundamental en la política ambiental del país, ya que permite identificar, evaluar y mitigar los posibles efectos adversos de una obra o actividad sobre los ecosistemas.

Su cumplimiento garantiza que los proyectos se desarrollen bajo criterios de sustentabilidad, minimizando daños al entorno natural y asegurando la protección de los recursos para las generaciones presentes y futuras.