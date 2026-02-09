México

Cineteca Nacional: esta es la fecha en que estallaría el paro de trabajadores

Los tres complejos en CDMX podrían suspender actividades si no hay resolución favorable

(@CinetecaMexico/X)
(@CinetecaMexico/X)

Las actividades programadas en las tres sedes de la Cineteca Nacional podrían verse interrumpidas en los próximos día, tras la advertencia de los trabajadores de realizar un paro indefinido si no se atienden sus demandas.

La posibilidad de cierre afecta a la sede principal en Xoco, así como a los recintos de Chapultepec y de las Artes, todos ubicados en la Ciudad de México.

En los últimos meses, el 70% del personal ha laborado bajo el esquema de Servicios Profesionales por Honorarios, lo que significa que alrededor de 240 empleados carecen de seguridad social y prestaciones básicas.

Según el comunicado difundido por el propio personal, la incertidumbre persiste porque para febrero y los meses siguientes no se ha asegurado la continuidad laboral.

La fecha crítica para una solución se ha fijado para el lunes 9 de febrero, cuando se realizará una reunión a fin de abordar la renovación de contratos y atender las demandas laborales.

Si no hay respuesta favorable, el paro podría iniciar el 14 de febrero, afectando las actividades en los tres complejos.

Qué está pasando en la Cineteca Nacional

El anuncio del posible paro surge después de que solo una parte de los empleados recibiera el pago completo de enero; al resto se le adeuda una quincena.

Además, el incremento en la carga de trabajo tras la apertura de dos nuevas sedes no fue acompañado de nuevas contrataciones ni de un ajuste salarial.

De acuerdo con los trabajadores, la explicación oficial señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no autorizó los sueldos completos.

Los empleados señalan que los salarios rondan los 9 mil 600 pesos mensuales y no reciben ningún apoyo por traslados entre sedes.

Demandas principales de los trabajadores:

  • Asignación de contratos por periodos de uno a tres años.
  • Aviso con 90 días de anticipación sobre renovación o no de contratos.
  • Contratación de más personal para cubrir la demanda en las tres sedes.
  • Aumento significativo de salarios según cada área.
  • Contratos que estipulen jornadas laborales de 40 horas semanales y dos días de descanso.
  • Transparencia en la asignación de sueldos y presupuesto.

Complejos que cerrarían en caso de paro

  • Cineteca Nacional Xoco
  • Cineteca Nacional Chapultepec
  • Cineteca Nacional de las Artes

Qué respondió la Cineteca Nacional

(X/@CinetecaMexico)
(X/@CinetecaMexico)

La Cineteca Nacional informó que está al tanto de la problemática relacionada con los pagos a sus colaboradores.

De acuerdo con la institución, se han realizado gestiones para solventar la situación y mantener informados a los empleados sobre el avance de estos trámites.

Según la comunicación oficial, la mayoría de los prestadores de servicios profesionales recibió el pago correspondiente al mes de enero.

La administración subrayó que continúa trabajando para resolver los pendientes y garantizar la estabilidad de su personal.

Está programada una reunión el lunes 9 de febrero, en la que se espera abordar el tema de la renovación de contratos y dar una solución a las inquietudes laborales planteadas por los trabajadores.

La dirección sostiene que se encuentra comprometida con la búsqueda de acuerdos que permitan mantener las operaciones en las tres sedes.

