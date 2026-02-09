México

Cineteca Nacional y dependencias de la Secretaria de Cultura denuncian crisis en pagos y exigen paro de labores

La falta de certeza sobre la renovación de contratos y la liberación de recursos para 2026 mantiene en incertidumbre a los empleados

La falta de certeza sobre la renovación de contratos y la liberación de recursos para 2026 mantiene en incertidumbre a los empleados. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Las actividades en la Cineteca Nacional y otras dependencias de la Secretaría de Cultura enfrentan una crisis por los pagos atrasados, lo que llevó a los trabajadores a exigir un paro de labores. De acuerdo al comunicado difundido por el personal, el 70%, unos 240 empleados, no cuenta con seguridad social ni prestaciones básicas, y ha recibido sus salarios de manera incompleta durante enero.

La situación afecta a las tres sedes de la Cineteca Nacional en la Ciudad de México: Xoco, Chapultepec y de las Artes. La incertidumbre sobre la continuidad laboral se ha acentuado desde que las autoridades no han asegurado la renovación de contratos para febrero y los meses siguientes. La fecha límite para encontrar una solución es el 9 de febrero, cuando se prevé una reunión clave. De no lograrse acuerdos, el paro comenzaría el 14 de febrero y suspendería todas las actividades en los complejos.

Los trabajadores denuncian que la carga laboral aumentó tras la apertura de dos nuevas sedes, sin que se realizaran contrataciones adicionales ni ajustes salariales. El salario mensual ronda los 9 mil 600 pesos, sin apoyos para traslados entre sedes. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no habría autorizado el pago completo de los sueldos, según la versión oficial.

La Cineteca Nacional ha respondido con un comunicado donde señalan que están al tanto de la problemática relacionada con los pagos a sus colaboradores. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

El personal de la Cineteca Nacional exige la regularización de sus condiciones laborales y la transparencia en la asignación de recursos. La dirección de la institución reconoce la problemática y sostiene que se han realizado gestiones para resolver los adeudos y mantener informados a los empleados. Hasta ahora, solo una parte de los trabajadores recibió el pago total del mes de enero.

A continuación, el pliego petitorio de los trabajadores de la Cineteca Nacional:

  • Asignación de contratos por periodos de uno a tres años
  • Aviso con 90 días de anticipación sobre renovación o no de contratos
  • Contratación de más personal para cubrir la demanda en las tres sedes
  • Aumento significativo de salarios según cada área
  • Contratos que estipulen jornadas laborales de 40 horas semanales y dos días de descanso
  • Transparencia en la asignación de sueldos y presupuesto
El INBAL e IMCINE son otras de las dependencias de la Secretaría de Cultura que enfrentarían las mismas conidciones. (Especial)

Las denuncias de los empleados de la Cineteca Nacional ocurren en paralelo a la unión de cuatro sindicatos del INBAL, mismos que ya se han manifestado a las afueras del Instituto en los últimos días, reclamando la homologación de condiciones laborales y salariales para más de cinco mil trabajadores. Los gremios buscan igualdad en prestaciones, sueldos y derechos contractuales entre personal de base y de confianza, así como acceso igualitario a seguridad social, aguinaldo y vacaciones, además de la regularización de contratos temporales.

Mientras tanto, de acuerdo a El Universal, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), es otra de las dependencias afectadas, ya que persiste la incertidumbre por pagos atrasados y contratos no renovados, situación agravada desde que la Secretaría de Hacienda habría instruido no renovar contratos a quienes no tuvieran seis meses continuos de trabajo. La liberación de recursos para 2026 sigue pendiente, por lo que los trabajadores de estas instituciones culturales, continúan a la espera de una pronta solución para evitar mayores afectaciones laborales.

Qué dice la Ley de

Internautas se burlan de Leonardo

Los cuatro “guiños” que Bad

Temblor hoy en México: noticias

Fans identifican al novio de
Internautas se burlan de Leonardo

Seattle Seahawks gana el Super

