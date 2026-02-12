México

Mascarilla casera de bicarbonato y miel: elimina puntos negros de forma efectiva

Ambos ingredientes naturales, accesibles y económicos pueden utilizarse en una mascarilla facial que hidrata, limpia los poros y mejora la textura

La mascarilla de bicarbonato de
La mascarilla de bicarbonato de sodio y miel es una de las alternativas naturales más buscadas para eliminar puntos negros del rostro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mascarilla casera de bicarbonato de sodio y miel se ha consolidado como uno de los remedios más buscados para quienes desean combatir los puntos negros utilizando alternativas naturales y accesibles.

El tratamiento no solo actúa sobre los poros obstruidos, sino que también ofrece beneficios exfoliantes, hidratantes y antibacterianos que favorecen la salud y la apariencia de la piel facial.

El tratamiento facial a base
El tratamiento facial a base de bicarbonato y miel ofrece beneficios exfoliantes, hidratantes y antibacterianos que mejoran la salud de la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes cotidianos con propiedades notables

La sencillez de los componentes es uno de los principales atractivos de esta mascarilla. Tanto el bicarbonato de sodio como la miel suelen estar presentes en la mayoría de los hogares, lo que convierte a esta solución en una opción económica y de fácil acceso.

La versatilidad de la mezcla permite adaptarla a distintas necesidades: quienes tienen la piel sensible pueden reducir la cantidad de bicarbonato o sumar unas gotas de aceite esencial de lavanda para obtener un efecto calmante.

El bicarbonato de sodio destaca por su acción exfoliante. Sus partículas finas remueven las células muertas y limpian los poros en profundidad. Además, ayuda a equilibrar el pH cutáneo y controla el exceso de grasa, lo que resulta clave para prevenir la aparición de puntos negros.

Por su parte, la miel aporta cualidades antibacterianas, antiinflamatorias y antioxidantes. Es un ingrediente utilizado desde hace siglos en el cuidado de la piel, hidrata y suaviza el rostro, al tiempo que protege frente a los agentes causantes del acné e irritaciones cutáneas.

Preparar la mascarilla de bicarbonato
Preparar la mascarilla de bicarbonato de sodio y miel requiere solo dos ingredientes comunes y se adapta fácilmente según el tipo de piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos para preparar y aplicar la mascarilla

El procedimiento para elaborar este remedio es sencillo y rápido:

  • Mezclar dos cucharaditas de bicarbonato de sodio con una cucharada de miel pura.
  • Si la piel es muy sensible, añadir unas gotas de aceite esencial de lavanda.
  • En caso de buscar un efecto antioxidante extra, incorporar unas gotas de jugo de limón amarillo.

Antes de aplicar la mezcla, limpia bien el rostro. Distribuye la mascarilla de manera uniforme y deja actuar durante 10 a 15 minutos. Finalmente, retira con agua tibia y seca suavemente la piel. La recomendación es utilizar este tratamiento una o dos veces por semana, adaptando siempre la frecuencia y la fórmula a las características individuales de cada piel.

La mascarilla casera de bicarbonato
La mascarilla casera de bicarbonato de sodio y miel ha ganado popularidad gracias a su eficacia, bajo costo y presencia en redes sociales especializadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consideraciones y recomendaciones finales

Aunque la mascarilla reúne ingredientes naturales y seguros, siempre es aconsejable realizar una prueba en una pequeña zona del rostro antes de aplicarla completamente.

Ajustar la receta según el tipo de piel puede evitar molestias o reacciones adversas. Además, la presencia de limón en la mezcla implica evitar la exposición directa al sol tras el uso, para prevenir manchas.

Gracias al respaldo de medios especializados y a su presencia en redes, la combinación de bicarbonato de sodio y miel continúa ganando adeptos como solución práctica, económica y efectiva para mejorar la textura y la luminosidad del rostro.

