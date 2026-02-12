La supuesta razón por la que Samadhi Zendejas renunció a su pelea con Alana Flores en Supernova Génesis 2026

La pelea entre Samadhi Zendejas y Alana Flores era uno de los principales atractivos del evento de boxeo Supernova Génesis 2026. (Jesús Aviles / Infobae México)

Samadhi Zendejas sorprendió a sus seguidores al anunciar que ya no participará en Supernova Génesis 2026, evento al que se enfrentataría contra Alana Flores.

Desde que se anunció el combate generó diversas reacciones en redes sociales, por lo que la pelea era considerada uno de los principales atractivos de la velada.

Samadhi Zendejas anunció su retiro del evento Supernova Génesis 2026 por motivos personales y profesionales. (X/ @NetflixLAT)

Samadhi anuncia su salida de Supernova Génesis 2026

A través de sus redes sociales, la actriz compartió un comunicado en el que reveló que estaba fuera del evento por circunstancias personales, ya que buscaba priorizar su carrera y a su personal.

“Con el corazón abierto quiero compartirles que, aunque me estuve preparando con mucha ilusión y compromiso para participar en el próximo evento de boxeo, mi participación no podrá concretarse en esta ocasión”, detalló.

Y agregó: “Durante el proceso no se lograron alinear todos los detalles necesarios para concretar mi participación de la mejor manera para todas las partes. (...) Siempre procuro tomar decisiones de forma responsable y cuidando cada paso de mi carrera y de quienes trabajan conmigo”.

Samadhi Zendejas comunicó en redes sociales que prioriza su carrera y a su equipo al tomar la decisión de no participar. (Instagram: @samadhiza)

Por ahora, se sabe que Alana Flores mantiene su participación en el evento deportivo. Además, cabe señalar que es reconocida por sus victorias en el boxeo amateur, por lo que su presencia sigue generando interés en el evento.

Las supuestas razones por las que Samadhi Zendejas renunció a su pelea con Alana Flores

Horas después de que la protagonista de Mariposa de barrio dio a conocer su decisión, el periodista Gabriel Cuevas compartió que una fuente cercana a la actriz le confesó que “Samadhi sí le impuso a Alana”.

“Me entero que lo que sucedió es que la gente de Supernova le dijo que estaba complicado que ella ganara, ella es muy orgullosa, clara y dijo: ‘¿cómo? ¿quieres que me deje perder?’“, contó.

Versiones periodísticas sugieren que Samadhi Zendejas rechazó condiciones que la favorecían a Alana Flores en el combate de boxeo. (X/ @supernovaboxing)

De acuerdo con Cuevas, Alana comenzó a sentir que se enfrentaría contra una mujer preparada por lo que le pidieron a Samadhi que se dejara perder.

“Se me hace acertadísimo lo que hizo Samadhi porque no se va a prestar a un circo. Lo que nunca le pusieron de peros a Gala Montes, sí se lo pusieron a Samadhi. No estuvo nada cool lo que dijeron”, agregó.

Supuestos problemas de peso entre las contrincantes

Por otra parte, según información de MedioTiempo, fuentes cercanas le confirmaron que la salida de la intérprete de melodramas “se debe a un ajuste de peso que pidió para dicho combate, el cual estaba pactado en 52 kg”.

De acuerdo con el medio, Samadhi pidió que el peso fuera modificado a 56 kg, pero Alana propuso que se estableciera entre los 54 y 55 kg. Al no llegar a un acuerdo por un solo kilogramo, Samadhi Zendejas decidió salir del combate y anunció su decisión a través de un comunicado.