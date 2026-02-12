México

La supuesta razón por la que Samadhi Zendejas renunció a su pelea con Alana Flores en Supernova Génesis 2026

El enfrentamiento entre las dos figuras prometía ser el plato fuerte, pero diversos factores personales y supuestos desacuerdos sobre el peso pactado cambiaron radicalmente el panorama del evento

Guardar
La pelea entre Samadhi Zendejas
La pelea entre Samadhi Zendejas y Alana Flores era uno de los principales atractivos del evento de boxeo Supernova Génesis 2026. (Jesús Aviles / Infobae México)

Samadhi Zendejas sorprendió a sus seguidores al anunciar que ya no participará en Supernova Génesis 2026, evento al que se enfrentataría contra Alana Flores.

Desde que se anunció el combate generó diversas reacciones en redes sociales, por lo que la pelea era considerada uno de los principales atractivos de la velada.

Samadhi Zendejas anunció su retiro
Samadhi Zendejas anunció su retiro del evento Supernova Génesis 2026 por motivos personales y profesionales. (X/ @NetflixLAT)

Samadhi anuncia su salida de Supernova Génesis 2026

A través de sus redes sociales, la actriz compartió un comunicado en el que reveló que estaba fuera del evento por circunstancias personales, ya que buscaba priorizar su carrera y a su personal.

“Con el corazón abierto quiero compartirles que, aunque me estuve preparando con mucha ilusión y compromiso para participar en el próximo evento de boxeo, mi participación no podrá concretarse en esta ocasión”, detalló.

Y agregó: “Durante el proceso no se lograron alinear todos los detalles necesarios para concretar mi participación de la mejor manera para todas las partes. (...) Siempre procuro tomar decisiones de forma responsable y cuidando cada paso de mi carrera y de quienes trabajan conmigo”.

Samadhi Zendejas comunicó en redes
Samadhi Zendejas comunicó en redes sociales que prioriza su carrera y a su equipo al tomar la decisión de no participar. (Instagram: @samadhiza)

Por ahora, se sabe que Alana Flores mantiene su participación en el evento deportivo. Además, cabe señalar que es reconocida por sus victorias en el boxeo amateur, por lo que su presencia sigue generando interés en el evento.

Las supuestas razones por las que Samadhi Zendejas renunció a su pelea con Alana Flores

Horas después de que la protagonista de Mariposa de barrio dio a conocer su decisión, el periodista Gabriel Cuevas compartió que una fuente cercana a la actriz le confesó que “Samadhi sí le impuso a Alana”.

“Me entero que lo que sucedió es que la gente de Supernova le dijo que estaba complicado que ella ganara, ella es muy orgullosa, clara y dijo: ‘¿cómo? ¿quieres que me deje perder?’“, contó.

Versiones periodísticas sugieren que Samadhi
Versiones periodísticas sugieren que Samadhi Zendejas rechazó condiciones que la favorecían a Alana Flores en el combate de boxeo. (X/ @supernovaboxing)

De acuerdo con Cuevas, Alana comenzó a sentir que se enfrentaría contra una mujer preparada por lo que le pidieron a Samadhi que se dejara perder.

“Se me hace acertadísimo lo que hizo Samadhi porque no se va a prestar a un circo. Lo que nunca le pusieron de peros a Gala Montes, sí se lo pusieron a Samadhi. No estuvo nada cool lo que dijeron”, agregó.

Supuestos problemas de peso entre las contrincantes

Por otra parte, según información de MedioTiempo, fuentes cercanas le confirmaron que la salida de la intérprete de melodramas “se debe a un ajuste de peso que pidió para dicho combate, el cual estaba pactado en 52 kg”.

De acuerdo con el medio, Samadhi pidió que el peso fuera modificado a 56 kg, pero Alana propuso que se estableciera entre los 54 y 55 kg. Al no llegar a un acuerdo por un solo kilogramo, Samadhi Zendejas decidió salir del combate y anunció su decisión a través de un comunicado.

Temas Relacionados

Samadhi ZendejasAlana FloresSupernova GénesisSupernova 2026PeleaBoxBoxeo Amateurmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

UNAM designa a tres integrantes de la Junta de Gobierno: hija de Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencias, entre los nombramientos

También tomaron protesta la exrectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, y el investigador José María Serna

UNAM designa a tres integrantes

Embajada de México en EEUU afirma que nuestro país “es un socio sólido y confiable”

Un intercambio de mensajes entre un legislador estadounidense y la representación mexicana impulsó el debate sobre seguridad jurídica y certidumbre empresarial

Embajada de México en EEUU

Hoy No Circula de este viernes en CDMX y Edomex

Cuáles son los vehículos que tienen restricciones este viernes en la Ciudad de México y su área conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula de este

Precio de boletos para Zayn Malik en la CDMX, Guadalajara y Monterrey

El ex integrante de One Direction vuelve al país con tres conciertos

Precio de boletos para Zayn

¿Qué pasa con la pensión de viudez del IMSS si hay diversas concubinas?

La resolución establece que negar el acceso a la pensión por viudez en estos casos vulnera el derecho a la seguridad social y a la protección de la familia

¿Qué pasa con la pensión
MÁS NOTICIAS

NARCO

Secretarios de Marina y Defensa

Secretarios de Marina y Defensa se reúnen con jefes del ejército de 35 naciones para hablar de seguridad y cooperación

Minera canadiense ofrecía 250 mil pesos a narco para dejarlos operar, los culpan de no pagar rescate

Pérdida de peso y riesgo de un infarto: esto reveló la abogada de El Chapo Guzmán sobre la salud del líder del Cártel de Sinaloa en prisión

Revelan que los cinco cuerpos abandonados en camioneta en Navolato eran los hombres secuestrados en carretera Mochis-Ahome

Minera evita hablar sobre posible extorsión a sus trabajadores y cancela operaciones presenciales en Concordia, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Precio de boletos para Zayn

Precio de boletos para Zayn Malik en la CDMX, Guadalajara y Monterrey

Aislinn Derbez y Slobotzky recuerdan polémica de La Cotorrisa con la prensa: “Esa gente vive en el infierno”

Laura Zapata reaparece tras rumores de renuncia a ‘La Casa de los Famosos Telemundo 2026’

Vive Latino 2026: Moby dice adiós, Steve Aoki entra al festival como su reemplazo

Harry Styles anuncia listening party en CDMX: fecha, cómo registrarse y cuántos ganadores habrá

DEPORTES

Cuándo y cómo ver a

Cuándo y cómo ver a Donovan Carrillo en la final de patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

¡Warriors a la mexicana! Los Tigres del Norte visitan a Stephen Curry tras recibir homenaje en EEUU

Mercedes Moné y estrellas de AEW encabezará función femenil del CMLL por el Día Internacional de la Mujer

Rommel Pacheco manda mensaje de apoyo a Donovan Carrillo previo a la final en los JO de Invierno 2026: “Todo México contigo”

El Consejo Mundial de Boxeo se suma al Mundial 2026 con programa para incentivar el deporte en los jóvenes