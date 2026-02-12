México

El aceite de rosa mosqueta: aliado natural contra cicatrices, arrugas y sequedad cutánea

La utilización constante de este aceite natural facilita la renovación celular y puede contribuir a reducir marcas derivadas de acné, quemaduras o exposición solar

Guardar
El aceite de rosa mosqueta
El aceite de rosa mosqueta destaca como recurso natural clave en rutinas de cuidado facial y regeneración cutánea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La popularidad del aceite de rosa mosqueta como recurso cosmético natural ha crecido de forma sostenida en las últimas décadas, consolidándose como un producto clave para aquellas personas interesadas en transformar la apariencia y salud de su piel.

Su historia y eficacia atraviesan generaciones, respaldadas por la experiencia y la ciencia. Principalmente, destaca por su capacidad para regenerar la piel, hidratar en profundidad y atenuar cicatrices.

Estos tres ejes lo han llevado a ocupar un lugar privilegiado en rutinas de cuidado facial alrededor del mundo. Su uso constante, adaptado a las necesidades individuales, es la clave para obtener resultados visibles.

Su acción cicatrizante y renovadora
Su acción cicatrizante y renovadora ayuda a atenuar marcas de acné, estrías y cicatrices gracias a la estimulación del colágeno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su acción cicatrizante y regeneradora es uno de sus atributos más valorados. Al estimular la producción de colágeno y favorecer la renovación celular, el aceite ayuda a atenuar marcas de acné, estrías y cicatrices de diversa índole. La aplicación diaria, dos veces al día directamente sobre la zona afectada, ha demostrado mejorar la textura y el aspecto de la piel.

Acción antiarrugas y reafirmante

La presencia de retinoides naturales y antioxidantes en el aceite de rosa mosqueta le confiere propiedades antiarrugas y reafirmantes. Dichos compuestos, derivados de la vitamina A, contribuyen a reducir líneas de expresión, retardan el envejecimiento y refuerzan la elasticidad cutánea, aportando un aspecto más firme y luminoso.

La aplicación nocturna como sérum potencia su acción antiedad. Además, puede mezclarse con la crema hidratante habitual para potenciar la luminosidad o utilizarse como contorno de ojos para reducir ojeras y líneas finas.

Los retinoides naturales y antioxidantes
Los retinoides naturales y antioxidantes presentes en el aceite de rosa mosqueta proporcionan propiedades antiarrugas y reafirmantes para la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hidratación profunda y tratamiento antimanchas

La capacidad hidratante de este aceite se debe a su alto contenido de ácidos grasos esenciales. Sus nutrientes penetran en profundidad y ayudan a restaurar la barrera cutánea, ofreciendo una hidratación intensa y duradera. Además, es apto para pieles secas y para quienes buscan restaurar la humedad perdida por factores ambientales.

En cuanto a las manchas, el aceite de rosa mosqueta contribuye a unificar el tono y aportar luminosidad. Favorece la regeneración de la piel y ayuda a normalizar la producción de melanina, lo que resulta útil para minimizar las marcas provocadas por el sol, el acné o el paso del tiempo.

El alto contenido de ácidos
El alto contenido de ácidos grasos esenciales en el aceite de rosa mosqueta ofrece hidratación profunda y restauración de la barrera cutánea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Formas de uso recomendadas

  • Como sérum nocturno, aplicando unas gotas sobre la piel limpia.
  • Mezclado con la crema hidratante para potenciar la luminosidad.
  • En mascarillas intensivas, combinado con miel o aloe vera y dejando actuar de 15 a 20 minutos.
  • Directamente sobre cicatrices y manchas, dos veces al día.
  • Como calmante post-afeitado o tras la depilación.
  • En el contorno de ojos para suavizar líneas y ojeras.

La versatilidad del aceite de rosa mosqueta lo convierte en un componente difícil de reemplazar en cualquier rutina de cuidado personal. Su eficacia en regenerar, hidratar y atenuar manchas ha sido avalada tanto por la experiencia tradicional como por la cosmética moderna.

Temas Relacionados

Aceite de Rosa MosquetaDermatologíaBienestarBellezaCosmética NaturalCuidado de la PielRegeneración Celularmexico-noticias

Más Noticias

Congreso CDMX propone hasta 12 años de prisión por matar perros o gatos y multas de hasta 281 mil pesos

La diputada Jannete Guerrero Maya del Partido del Trabajo impulsa una reforma para reforzar la protección de los animales en la capital

Congreso CDMX propone hasta 12

Profepa exhorta a la ciudadanía a no usar colibríes para amuletos ni amarres este 14 de febrero

En México, la demanda de objetos esotéricos en el Día de san Valentín pone en riesgo la función polinizadora de estas aves

Profepa exhorta a la ciudadanía

Pasajeros del Tren Suburbano reportan en redes sociales retrasos en el servicio: cuál es la razón

A través de un comunicado oficial, el transporte público detalló los retrasos en estaciones como Cuautitlán y Tultitlán

Pasajeros del Tren Suburbano reportan

Tris: todos los números ganadores del 11 de febrero

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Tris: todos los números ganadores

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Sonora

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.2 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres miembros del

Detienen a tres miembros del Cártel de Chiapas y Guatemala con arsenal tras ataque contra agentes en Chiapas

Pertenecen al Cártel de los Beltrán Leyva los nueve detenidos en Culiacán tras enfrentamiento con marinos

Localizan cadáveres en una camioneta abandonada en Navolato, Sinaloa

Personal de Pemex y fuerzas de seguridad inhabilitaron toma clandestina de Gas Lp en el Edomex

Este sería el principal uso que los cárteles le dan a los drones en la frontera con EEUU, según un exagente de la DEA

ENTRETENIMIENTO

Gorillaz: esta es la lista

Gorillaz: esta es la lista de todas las ciudades que tendrán listening party del nuevo álbum en México

Geo González, cronista de TUDN Televisa, inicia tratamiento contra el cáncer tras superarlo dos veces

Arranca preventa de boletos para el estreno de ‘Scream 7’ en México

Poncho de Nigris reacciona a la posible demanda del reportero Gabo Cuevas en la presentación de Ring Royale

Por esta poderosa razón Karely Ruiz se retirará del contenido para adultos tras años de ‘enseñar todo’

DEPORTES

Geo González, cronista de TUDN

Geo González, cronista de TUDN Televisa, inicia tratamiento contra el cáncer tras superarlo dos veces

De Zerbi no olvida a Murillo: ex técnico del Marsella señala nuevamente a la figura panameña tras goleada ante PSG

Thiago Espinosa ya está en México para firmar con América: “llego al más grande de México

Partidos de la Major League Baseball vuelven a televisión abierta: estas son las fechas y el canal de transmisión

Marco Fabián se casó en secreto: ¿quién es su esposa y qué futbolista asistió?