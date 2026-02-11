Sobrino de Edith Márquez sufre la muerte de su papá a sólo dos días de haber muerto su mamá: “Parece una pesadilla”

La muerte de los padres de José Camar con solo dos días de diferencia impacta a los seguidores de Edith Márquez (IG)

José Camar, actor y modelo, atraviesa una difícil situación tras la muerte de sus padres con tan solo dos días de diferencia, hecho que ha causado conmoción en su entorno y en el ámbito artístico vinculado a Edith Márquez, su tía.

Primero, falleció su madre, Lily Márquez, hermana de la reconocida cantante, y poco después el joven anunció la pérdida de su padre, cuya identidad no ha sido revelada públicamente.

La sucesión de estos hechos comenzó el 4 de febrero, día en que se confirmó el deceso de Lily Márquez a los 57 años, como consecuencia de complicaciones derivadas del cáncer. En los días siguientes, José Camar hizo pública la muerte de su padre en sus redes sociales, acentuando así la dimensión del duelo que enfrenta.

A través de mensajes en sus plataformas digitales, Camar expresó sentirse como en una pesadilla, y compartió que su padre también había partido “al cielo”, destacando que ambos progenitores fallecieron con apenas dos días de diferencia. Estas publicaciones evidenciaron el dolor y la incredulidad del actor ante la rápida sucesión de las pérdidas.

“Parece una terrible pesadilla la que estoy viviendo, pero hoy mi padre también partió al cielo. Mi mayor ejemplo a seguir, mi clon, mi guía,mi apoyo, mi héroe. Eres un éxito y siempre lo serás, triunfaste en esta vida. Te agradezco por tanto por todo y por darme la vida, gracias por ser mi padre y por cuidar de mi siempre, sé que hoy también tengo otro angelito de la guarda en el cielo, y mi mamá y tú ya están festejando allá arriba JUNTOS"

José Camar publicó fotografías familiares y rescató el cariño hacia ambos padres. Respecto a su madre, dedicó palabras de afecto y manifestó el deseo de reencontrarse con ella en algún momento futuro.

Edith Márquez, figura emblemática de la música, manifestó su pesar ante la muerte de su hermana Lily Márquez. En un mensaje dirigido a sus seguidores, Márquez describió el silencio y vacío que acompañan la ausencia de Lily, a quien pidió que brindara fuerza y sabiduría a la familia para sobrellevar la pérdida. La artista acompañó su despedida con imágenes familiares, evocando recuerdos y la solidez del vínculo fraternal.

La enfermedad de Lily Márquez había sido de conocimiento público. José Camar informó que su madre luchó durante varios años contra el cáncer, enfrentando una recaída tres años antes de su fallecimiento.

El actor relató que la enfermedad regresó y afectó huesos, meninges, cerebro y médula ósea. Tras agotar distintos tratamientos, los médicos determinaron que llegaba el momento de recurrir a cuidados paliativos para sus últimos días.

El impacto de ambos fallecimientos trascendió al entorno digital. Seguidores manifestaron su solidaridad con la familia, enviando mensajes de ánimo y condolencias en redes sociales, lo que evidenció el respaldo del público en un momento complejo.

Pese a la adversidad, José Camar expresó en sus redes sociales que siente a sus padres presentes desde otro lugar y mantiene la esperanza de volver a reunirse con ellos algún día.