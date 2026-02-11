México

Sobrino de Edith Márquez sufre la muerte de su papá a sólo dos días de haber muerto su mamá: “Parece una pesadilla”

La dura experiencia vivida por el actor José Camar y su tía, la cantante Edith Márquez, marcó un ejemplo de unidad y fortaleza frente a la adversidad

La muerte de los padres
La muerte de los padres de José Camar con solo dos días de diferencia impacta a los seguidores de Edith Márquez

José Camar, actor y modelo, atraviesa una difícil situación tras la muerte de sus padres con tan solo dos días de diferencia, hecho que ha causado conmoción en su entorno y en el ámbito artístico vinculado a Edith Márquez, su tía.

Lily Márquez falleció a los 57 años tras años de afectaciones por el cáncer

Primero, falleció su madre, Lily Márquez, hermana de la reconocida cantante, y poco después el joven anunció la pérdida de su padre, cuya identidad no ha sido revelada públicamente.

La familia de Edith Márquez
La familia de Edith Márquez anuncia la muerte de Lily Márquez, madre de José Camar, tras luchar contra cáncer de mama avanzado

La sucesión de estos hechos comenzó el 4 de febrero, día en que se confirmó el deceso de Lily Márquez a los 57 años, como consecuencia de complicaciones derivadas del cáncer. En los días siguientes, José Camar hizo pública la muerte de su padre en sus redes sociales, acentuando así la dimensión del duelo que enfrenta.

José Camar confirmó el fallecimiento
José Camar confirmó el fallecimiento de su madre y agradeció el apoyo recibido mediante donativos y mensajes en redes sociales

A través de mensajes en sus plataformas digitales, Camar expresó sentirse como en una pesadilla, y compartió que su padre también había partido “al cielo”, destacando que ambos progenitores fallecieron con apenas dos días de diferencia. Estas publicaciones evidenciaron el dolor y la incredulidad del actor ante la rápida sucesión de las pérdidas.

La triste despedida de José Camar a su papá

“Parece una terrible pesadilla la que estoy viviendo, pero hoy mi padre también partió al cielo. Mi mayor ejemplo a seguir, mi clon, mi guía,mi apoyo, mi héroe. Eres un éxito y siempre lo serás, triunfaste en esta vida. Te agradezco por tanto por todo y por darme la vida, gracias por ser mi padre y por cuidar de mi siempre, sé que hoy también tengo otro angelito de la guarda en el cielo, y mi mamá y tú ya están festejando allá arriba JUNTOS"

José Camar publicó fotografías familiares y rescató el cariño hacia ambos padres. Respecto a su madre, dedicó palabras de afecto y manifestó el deseo de reencontrarse con ella en algún momento futuro.

Lily Márquez, madre de José
Lily Márquez, madre de José Camar y hermana de Edith Márquez, falleció a los 57 años luego de varios años de lucha contra el cáncer

Edith Márquez, figura emblemática de la música, manifestó su pesar ante la muerte de su hermana Lily Márquez. En un mensaje dirigido a sus seguidores, Márquez describió el silencio y vacío que acompañan la ausencia de Lily, a quien pidió que brindara fuerza y sabiduría a la familia para sobrellevar la pérdida. La artista acompañó su despedida con imágenes familiares, evocando recuerdos y la solidez del vínculo fraternal.

La enfermedad de Lily Márquez había sido de conocimiento público. José Camar informó que su madre luchó durante varios años contra el cáncer, enfrentando una recaída tres años antes de su fallecimiento.

El padre de José Camar,
El padre de José Camar, cuya identidad no fue revelada, falleció pocos días después de Lily Márquez, profundizando el duelo del actor y modelo

El actor relató que la enfermedad regresó y afectó huesos, meninges, cerebro y médula ósea. Tras agotar distintos tratamientos, los médicos determinaron que llegaba el momento de recurrir a cuidados paliativos para sus últimos días.

El impacto de ambos fallecimientos trascendió al entorno digital. Seguidores manifestaron su solidaridad con la familia, enviando mensajes de ánimo y condolencias en redes sociales, lo que evidenció el respaldo del público en un momento complejo.

La repentina muerte de sus
La repentina muerte de sus progenitores golpeó al joven actor, quien encontró apoyo entre seguidores

Pese a la adversidad, José Camar expresó en sus redes sociales que siente a sus padres presentes desde otro lugar y mantiene la esperanza de volver a reunirse con ellos algún día.

