Consumo de alcohol en calles y baches: estas son las principales quejas ciudadanas de inseguridad en México, según INEGI

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la percepción de inseguridad en México aumentó en 2025 respecto al año anterior, en diversos rubros que van desde el atestiguar conductas delictivas hasta conflictos entre particulares o con autoridades.

De acuerdo con cifra de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el 63.8% de la población mayor de 18 años consideró que era inseguro vivir en su ciudad, en el último trimestre del 2025, un cambio estadísticamente significativo respecto al 2024, cuando se reportó 61.7 por ciento.

La encuesta resaltó que la perspectiva de inseguridad abarca conductas delictivas o antisociales que la población mencionó haber visto o escuchado dentro de su comunidad.

El primer lugar lo tuvo el consumo de alcohol en las calles, con 59.7 %; el segundo fueron los robos o asaltos, con 48.3 %; y en tercero figuró la venta o consumo de drogas, que alcanzó 40.3 %.

El cuarto lugar lo ocupó vandalismo en las viviendas o negocios, con 38.9 %; y el quinto, disparos frecuentes con armas, con 36.7 por ciento.

Asimismo, se incluyeron los conflictos o enfrentamientos entre la población. En este sentido se mostró que el 36.3% de la población de 18 años y más tuvo algún conflicto o enfrentamiento de manera directa con familiares, vecinos, compañeros de trabajo o escuela, con personal de establecimientos o con autoridades de gobierno.

El INEGI precisó que los porcentajes más altos en este rubro se concentraron en Coyoacán, con 64.9 %; Cuajimalpa de Morelos, con 63.5%; y Tlajomulco de Zúñiga, con 61.4 por ciento.

Mientras tanto, los menores porcentajes se registraron en Piedras Negras, con 10.3%; Ciudad Obregón, con 11.1%; y Tapachula, con 15.1 por ciento. ¿Qué provocó los conflictos?

La encuesta puntualizó que la población que reconoció haber tenido conflictos o enfrentamientos de manera directa en su entorno, el 15.7 % de las mujeres declaró que fueron ocasionados por quejas por ruido y 15.0 %, por basura tirada o quemada por vecinas o vecinos.

Para los hombres, los conflictos o enfrentamientos fueron ruido con 15.2 % y problemas de estacionamiento 14.3 por ciento.

Problemas y percepción del desempeño gubernamental

En este rubro, el 86.4 % de la población consideró los baches en calles y avenidas como uno de los principales problemas en su ciudad; 63.9 %, las fallas y fugas en el suministro de agua potable y 61.2 %, las calles y avenidas con embotellamientos frecuentes (ver gráfica 12).

Puntualizó que en diciembre de 2025 se registró un aumento estadísticamente significativo de 8.3 puntos porcentuales en cuanto a calles y avenidas con embotellamientos frecuentes, de 7.6 en cuanto a hospitales saturados o con servicio deficiente, de 7.4 en cuanto a parques o jardines descuidados y de 6.7 con respecto a servicio de transporte público deficiente; entre otros aumentos.

Ciudades con mayor percepción de inseguridad

El INEGI señaló que las ciudades con mayor percepción de inseguridad son: Uruapan, con 88.7%, Culiacán Rosales, con 88.1%; Ciudad Obregón, con 88.0%; Ecatepec de Morelos, con 88.0%; e Irapuato, con 87.3%.

Mientras que las ciudades con menor percepción de inseguridad son San Pedro Garza García (8.7%), Benito Juárez (14.8%), Piedras Negras (17.3%), Los Mochis (25.6%) y San Nicolás de los Garza (27.5%).

Respecto a espacios específicos, 72.3% de la población se siente insegura en cajeros automáticos en vía pública, 64.9% en la calle, 64.9% en el transporte público y 58.9% en la carretera.

El informe agregó que 33.7% de las personas de 18 años y más en áreas urbanas consideró que la situación de delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal en los próximos 12 meses, mientras que 25.6% opinó que empeorará. En contraste, 16.4% consideró que seguirá igual de bien y 23.2% que mejorará.

Por ello, 42.5% de la población modificó sus hábitos respecto a llevar objetos de valor por temor a ser víctima de un delito.

Además, 38.0% cambió rutinas relacionadas con permitir que menores salgan sin compañía, 37.1% ajustó sus hábitos para caminar de noche cerca de su vivienda y 23.9% cambió la frecuencia de visitas a parientes o amistades.