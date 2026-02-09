México

Kenia López Rabadán fija postura: sin prisas para una reforma electoral que ponga en riesgo la democracia

La presidenta de la Cámara de Diputados dejó claro que solo será viable una iniciativa que fortalezca la democracia y la pluralidad política

La diputada enfatizó que la reforma debe construirse con diálogo y participación de todas las fuerzas políticas.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que no existe urgencia para aprobar una reforma electoral que represente retrocesos democráticos, y dejó claro que solo una iniciativa que fortalezca la pluralidad, garantice elecciones libres y evite la intervención del crimen organizado será bienvenida en el Congreso.

Reforma electoral en la Cámara de Diputados: análisis sin imposiciones

En conferencia de prensa, la legisladora subrayó que la reforma electoral anunciada por el Ejecutivo federal aún se encuentra en proceso de redacción, por lo que llegará a San Lázaro cuando tenga que llegar.

En ese momento, aseguró, será analizada y debatida con responsabilidad por las y los diputados.

López Rabadán subrayó que ser leales a México implica defender la democracia y proteger la voluntad ciudadana. Crédito: Cámara de Diputados

López Rabadán enfatizó que no se puede legislar con prisas cuando se trata de la democracia, y advirtió que cualquier intento por debilitar los avances alcanzados en materia electoral debe ser rechazado.

Añadió que una reforma de esta naturaleza debe construirse con diálogo y apertura, escuchando a todas las fuerzas políticas.

Elecciones libres y crimen organizado: el punto crítico de la reforma electoral

Uno de los temas centrales de su posicionamiento fue la necesidad de impedir que el crimen organizado interfiera en los procesos electorales.

La diputada advirtió que ya se conocen las consecuencias cuando grupos delictivos influyen en campañas, ya sea mediante financiamiento ilegal o imposición de candidaturas.

Kenia López Rabadán enfatizó que la reforma electoral debe impedir la intervención del crimen organizado en las elecciones. Crédito: SSPC

En ese sentido, abrió la puerta a realizar modificaciones a la iniciativa, siempre y cuando estas tengan como objetivo blindar las elecciones y proteger la voluntad ciudadana.

Señaló que ser leales a México implica defender la democracia y no permitir que intereses criminales definan el rumbo político del país.

Marcha de la Lealtad: democracia, salud y división de poderes

En el marco del 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, Kenia López Rabadán sostuvo que ser leal a México significa combatir a la delincuencia, garantizar el acceso a la salud y respetar la división de poderes, ya que el equilibrio entre instituciones fortalece al Estado y protege los derechos de la ciudadanía.

Kenia López Rabadán afirmó que cualquier reforma electoral debe fortalecer la democracia y la pluralidad política. EFE/Alonso Cupul

Reiteró que la lealtad a la nación se refleja en el respeto pleno a la Constitución, la responsabilidad pública y el trabajo permanente para mejorar las condiciones de vida de las familias mexicanas.

Violencia en Sinaloa y llamado a la coordinación institucional

Al referirse a la situación de violencia en Sinaloa, donde recientemente se confirmó el hallazgo sin vida de trabajadores mineros, la presidenta de la Cámara reconoció que en diversas regiones del país la delincuencia ha rebasado a las autoridades.

Expresó su solidaridad con las familias afectadas y envió una plegaria para que las personas aún desaparecidas sean localizadas con vida.

Kenia López Rabadán expresó su solidaridad con las familias afectadas por la violencia en Sinaloa y pidió que los desaparecidos sean localizados con vida.

Indicó que cualquier comparecencia o solicitud de información a autoridades deberá construirse mediante acuerdos entre los grupos parlamentarios, con el fin de conocer con precisión qué ocurre en la entidad y cómo puede contribuir el Poder Legislativo a la recuperación de la paz.

Lo que sostine López Rabadán sobre la reforma electoral:

  • No hay prisa para aprobar una reforma electoral que implique retrocesos democráticos
  • Solo será viable una reforma que fortalezca la democracia y la pluralidad política
  • La iniciativa debe construirse con diálogo y participación de todas las fuerzas políticas
  • Cualquier modificación debe enfocarse en frenar la injerencia del crimen organizado en las elecciones

