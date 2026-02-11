Por qué las mujeres embarazadas no pueden vacunarse contra el sarampión

Las mujeres embarazadas no deben recibir la vacuna y se sugiere evitar el embarazo durante al menos 28 días después de la aplicación de cualquiera de estas vacunas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La reaparición de casos de sarampión en distintas regiones ha vuelto a poner en primer plano la importancia de la inmunización. En México, la Secretaría de Salud ha reiterado que las mujeres embarazadas forman parte de la población para la que la vacuna contra el sarampión está contraindicada, y ha reforzado los protocolos para proteger tanto a la madre como al futuro recién nacido.

La vacuna triple viral (SRP) y la doble viral (SR), utilizadas para prevenir el sarampión, contienen virus vivos atenuados. De acuerdo con la Secretaría de Salud y recomendaciones internacionales, estos biológicos no deben administrarse durante el embarazo debido al riesgo teórico de que los virus atenuados afecten al feto en desarrollo. La exposición intrauterina a estos virus podría causar infecciones congénitas o malformaciones, aunque los reportes de casos son extremadamente raros. Por este motivo, la guía oficial establece que las mujeres embarazadas no deben recibir la vacuna y se sugiere evitar el embarazo durante al menos 28 días después de la aplicación de cualquiera de estas vacunas.

Jóvenes asisten a una jornada de vacunación organizada por el Gobierno de la CDMX (Jefatura Gobierno CDMX)

Esquema de vacunación y protección de por vida

El esquema nacional contempla dos dosis de la vacuna triple viral (SRP): la primera al cumplir el primer año de vida y la segunda al ingreso al ciclo escolar, alrededor de los seis años. El esquema completo confiere protección de por vida contra el sarampión, la rubéola y las paperas, según reporta la Secretaría de Salud. Las personas nacidas antes de 1970, cuando el virus circulaba de forma natural, suelen considerarse inmunizadas de manera natural. No se recomienda aplicar refuerzos en adultos que ya recibieron ambas dosis, salvo situaciones excepcionales como viajes a zonas con brotes activos o personal del sector salud sin comprobante vacunal.

Frente a brotes de sarampión o viajes a países con transmisión activa, la Secretaría de Salud aconseja revisar el estado vacunal. Si la persona no cuenta con registros, se recomienda realizar pruebas de anticuerpos o, si no es posible, aplicar una dosis adicional. Las campañas extraordinarias de vacunación se concentran en menores de edad y adultos sin esquemas completos.

Quiénes deben vacunarse contra el sarampión

Niñas y niños de seis meses a nueve años.

Adolescentes y personas adultas de 10 a 49 años que no cuenten con esquemas completos de vacunación o desconozcan si fueron vacunados anteriormente.

No se recomienda aplicar refuerzos en adultos que ya recibieron ambas dosis.

Tipos de vacuna contra el sarampión

Vacuna triple viral (SRP) : Dirigida a la infancia, protege contra sarampión, rubéola y paperas.

Vacuna doble viral (SR): Indicada para adolescentes y adultos que no han recibido la vacuna o no tienen certeza de haberla recibido.

Qué es y cómo se contagia el sarampión

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite a través de secreciones respiratorias al toser, estornudar o hablar. Basta con el contacto cercano con una persona infectada para que el virus se propague. Los síntomas suelen comenzar con fiebre alta, malestar general, congestión nasal y manchas en la piel. La prevención principal es la vacunación, ya que el virus puede provocar complicaciones graves, especialmente en menores y personas no inmunizadas.