Objetivo prioritario detenido en Coahuila es del Cártel del Noreste y está ligado con la masacre de los LeBarón

El hombre fue capturado en Coahuila durante un retén

Diversas personas fueron detenidas (Especial)
Diversas personas fueron detenidas (Especial)

Luego de que las autoridades de Chihuahua informaron sobre la detención de un hombre considerado objetivo prioritario, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló que la persona capturada es un miembro del Cártel del Noreste y estuvo relacionado con el asesinato de integrantes de la familia LeBarón en 2019.

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del 10 de febrero, el titular de la SSPC destacó la detención de seis personas, entre ellas Ever José “N”, un hombre apodado El Águila y quien estaría relacionado con diversos delitos y generador de violencia en Moris.

Dicho sujeto es requerido por las autoridades de Estados Unidos y fue detenido junto con otras cinco personas, estas últimas también identificadas como integrantes del Cártel del Noreste.

“Está relacionado en agresiones contra diferentes autoridades, además de participar en los lamentables homicidios cometidos contra la familia LeBarón en noviembre del 2019″, es parte del informe de la Secretaría de Seguridad federal.

Omar García Harfuch informó sobre
Omar García Harfuch informó sobre diversas detenciones (Presidencia)

Por el ataque en contra de la familia LeBarón en noviembre de 2019 han sido detenidos y sentenciados integrantes del grupo criminal La Línea.

Fue capturado en Coahuila y se le relaciona con ataques contra agentes de seguridad

Cabe destacar que la detención de El Águila fue informada en un primer momento por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez.

El pasado 2 de febrero el funcionario destacó que el hombre fue capturado como resultado de un retén en el estado vecino. Cabe destacar que en el Registro Nacional de Detenciones (RND) la captura del hombre mencionado aparece como Esaú H. C. y es identificado con el apodo Ingeniero.

“Tenemos información que confirma su detención en el estado vecino de Coahuila por parte de autoridades federales en un retén”, comentó Gilberto Loya.

Es identificado como generador de violencia en Moris. Crédito: SSPE

En dicha ocasión reportes de medios locales identificaron al sujeto detenido como parte del grupo criminal La Línea (brazo armado del Cártel de Juárez), mientras que la información compartida por García Harfuch señala que e trata de un hombre ligado al Cártel del Noreste.

Cae “El Traka” en Nuevo León

Por otra parte, el pasado 15 de enero las autoridades informaron sobre la detención de un hombre y una mujer en el municipio de Galeana, Nuevo León.

Informes de inteligencia indican que los sujetos capturados en dicha ocasión fueron identificados como Ramón “N”, alias El Traka y Renata “N”, esta última una mujer de origen estadounidense, los dos presuntamente relacionados con el Cártel del Noreste y quienes fueron asegurados junto con 101 dosis de marihuana, 44 dosis de cocaínay 41 dosis de metanfetamina, lo que suma las 186 dosis de droga.

