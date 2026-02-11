Debate sobre la jornada laboral a 40 horas: En vivo, Senado analiza reforma para su aprobación

Se argumentarán las reservas de los senadores en el pleno.
Se aprueba en lo general la reforma con 121 votos, todos a favor.
Inician las votaciones en lo general y de los artículos no reservados.
Terminan las ponencias.
Beatriz Mojica Morga, de Morena, argumenta que la Cuarta Transformación mejoró los derechos de los trabajadores después de décadas sin cambios.
Simey Olvera Bautista, de Morena, atribuye la reforma a la primera presidenta de México y respalda que se implemente de manera gradual.
María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, argumenta que su bancada presentará una reserva para mejorar las condiciones de los trabajadores, buscando que se establezcan en la Constitución dos días de descanso.
Juan Carlos Loera de la Rosa, de Morena, arremete contra el PRI, argumentando que no pueden hablar de justicia laboral por sus antecedentes, y pide que no se minimice la reforma.
Maki Esther Ortiz Domínguez, senadora del Partido Verde, sostiene que esta jornada beneficiará a los trabajadores, sobre todo en su salud mental.
Cynthia López Castro, política mexicana y miembro del partido Morena, felicita a Claudia Sheinbaum y la reconoce como la presidenta del empleo.