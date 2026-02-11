México

Debate sobre la jornada laboral a 40 horas: En vivo, Senado analiza reforma para su aprobación

Sigue minuto a minuto la discusión sobre la reforma para reducir la jornada laboral

Guardar
En vivo: continúa la discusión
En vivo: continúa la discusión sobre la reforma para la reducción de la jornada laboral. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

En pocas líneas:

    22:43 hsHoy

    Se argumentarán las reservas de los senadores en el pleno.

    22:42 hsHoy

    Se aprueba en lo general la reforma con 121 votos, todos a favor.

    Se aprobó.
    Se aprobó.
    22:35 hsHoy

    Inician las votaciones en lo general y de los artículos no reservados.

    22:31 hsHoy

    Terminan las ponencias.

    22:31 hsHoy

    Beatriz Mojica Morga, de Morena, argumenta que la Cuarta Transformación mejoró los derechos de los trabajadores después de décadas sin cambios.

    22:27 hsHoy

    Simey Olvera Bautista, de Morena, atribuye la reforma a la primera presidenta de México y respalda que se implemente de manera gradual.

    22:25 hsHoy

    María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, argumenta que su bancada presentará una reserva para mejorar las condiciones de los trabajadores, buscando que se establezcan en la Constitución dos días de descanso.

    22:21 hsHoy

    Juan Carlos Loera de la Rosa, de Morena, arremete contra el PRI, argumentando que no pueden hablar de justicia laboral por sus antecedentes, y pide que no se minimice la reforma.

    22:20 hsHoy

    Maki Esther Ortiz Domínguez, senadora del Partido Verde, sostiene que esta jornada beneficiará a los trabajadores, sobre todo en su salud mental.

    22:18 hsHoy

    Cynthia López Castro, política mexicana y miembro del partido Morena, felicita a Claudia Sheinbaum y la reconoce como la presidenta del empleo.

    Temas Relacionados

    40 HorasEn vivoSenadoJornada LaboralPolítica Nacionalmexico-noticias

    Últimas noticias

    Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 11 de febrero: manifestantes en República de Brasil entre República de Cuba y República de Venezuela

    Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

    Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

    Jornada laboral se reduce a 40 horas semanales: el Senado aprobó la reforma constitucional

    En lo general, el Senado aprueba la propuesta de reducción de la jornada laboral

    Jornada laboral se reduce a

    Diputados proponen que las aplicaciones de manejo no avisen dónde están los alcoholímetros

    El proyecto argumenta que la divulgación en tiempo real de los puestos de vigilancia pone en riesgo la seguridad pública

    Diputados proponen que las aplicaciones

    ¿Habrá clases este viernes 13 de febrero? La SEP responde

    La dependencia educativa del Gobierno de México dio a conocer cuándo será la próxima fecha de suspensión de actividades académicas

    ¿Habrá clases este viernes 13

    Hijo de Lety Calderón manifestó su deseo de cantar con Carlos Rivera y así reaccionó el intérprete

    Tras la petición pública de Luciano, el exparticipante de “La Academia” no dudó en contestar y encendió la ilusión de un encuentro

    Hijo de Lety Calderón manifestó

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    Gabriel Bornoroni habló sobre el

    Gabriel Bornoroni habló sobre el debate de la reforma laboral: “Está todo encaminado para que podamos aprobarla”

    Rocío Marengo recordó el momento más triste de su maternidad: “Nunca lloré tanto”

    El tren Sarmiento no funcionará el fin de semana, y lunes y martes solo lo hará entre Moreno y Haedo

    India exige etiquetas obligatorias en contenido generado por IA

    Rulo Schijman habló de los rumores entre Gabriela Sari y Facundo Arana: “Él me llamó cuando explotó todo”

    INFOBAE AMÉRICA

    El secretario de Estado adjunto

    El secretario de Estado adjunto de Estados Unidos resaltó el protagonismo de América Latina en los nuevos acuerdos bilaterales sobre los minerales críticos

    El regreso de Skeletor: así será el villano de Masters del Universo interpretado por Jared Leto

    En Venezuela, el secretario de Energía de Donald Trump dijo que Estados Unidos impulsará un “aumento drástico” en la producción de petróleo

    La esposa de James Van Der Beek difunde una campaña de GoFundMe para recaudar 500 mil dólares, tras la muerte del actor

    Luto en Hollywood por James Van Der Beek: Sarah Michelle Gellar, Chad Michael Murray y más famosos reaccionan a la muerte del actor

    DEPORTES

    Messi confirmó que sufrió una

    Messi confirmó que sufrió una lesión y se postergó el amistoso del Inter Miami en Puerto Rico: cuándo se jugará

    Juan Manuel Cerúndolo y la ambición de volver a la élite: “Quiero ser un jugador más completo”

    Lindsey Vonn fue operada por tercera vez tras la grave caída que sufrió en los Juegos Olímpicos de Invierno: las imágenes que compartió

    La increíble historia de los Saubidet-Birkner: quince miembros de una familia argentina participaron en los Juegos Olímpicos

    Antonela Roccuzzo dio detalles de la rutina saludable que siguen con Lionel Messi: “Es una forma de vida”