Hijo de Lety Calderón manifestó su deseo de cantar con Carlos Rivera y así reaccionó el intérprete

Luciano, hijo de Leticia Calderón, expresa su deseo de conocer y cantar junto a Carlos Rivera en una entrevista para De primera mano. (RS / Reuters)

Luciano, hijo de la actriz Leticia Calderón, acaparó los reflectores tras compartir algunos de los deseos que tiene en una breve entrevista concedida para De primera mano.

Acompañado por su mamá, el joven de 21 años compartió que hay un cantante con el que le gustaría platicar e incluso colaborar, se trata de Carlos Rivera.

Leticia Calderón revela que Luciano anhela encontrar una mujer que lo quiera y conocer al intérprete de 'Te esperaba'. Foto: Instagram/@letycalderon79

Luciano espera ver pronto a Carlos Rivera

En la breve entrevista para el programa de Imagen Televisión, Luciano reveló que espera conocer a una mujer que lo quiera y al intérprete de “Te esperaba”.

“Quiero decir algo sobre un cantante que me gusta mucho y se llama Carlos Rivera. Espero que nos veas, espero verte pronto y soy tu fan. Quiero verte, platicar contigo, me gustaría cantar contigo, a ver si se puede”, expresó.

Su declaración fue difundida en las redes oficiales del programa y llegaron hasta Carlos Rivera, quien no dudó en responder a la petición y mencionar a la actriz Leticia Calderón para asegurar que el mensaje llegue a Luciano.

“Oh, Luciano, claro que sí, me encantaría conocerte. Nos vemos pronto”, escribió el cantante en la sección de comentarios.

Carlos Rivera asegura públicamente a Luciano que está dispuesto a conocerlo muy pronto, generando entusiasmo entre seguidores. REUTERS/Ronda Churchill

Reacción de Leticia Calderón a las palabras de Rivera

En medio del alboroto que ocasionó la respuesta del exparticipante de La Academia, De primera mano se puso en contacto con la actriz para conocer más detalles del esperado encuentro.

De acuerdo con la intérprete de melodramas, el mensaje aún no llega a su hijo, pero se siente profundamente agradecida de la reacción positiva.

“Ojalá que sí porque de verdad Luciano me pide tan pocas cosas y las cosas que me pide yo creo que son más de ese corazón. No me pide cosas materiales, me pide conocer a gente que ama”, expresó.

La actriz destaca que buscará apoyo en su otro hijo para concretar el encuentro entre Luciano y Carlos Rivera debido a su desconocimiento de redes sociales.

De igual manera manifestó que como mamá va a intentar que ese encuentro suceda y “algún día lo conozca en persona y lo pueda saludar”.

Ante la insistencia de los presentadores para que el encuentro se concrete, Calderón confesó que no sabe interactuar a través de la red social, por lo que pedirá la ayuda de su otro hijo para hacer que Luciano pueda conocer al cantante.

“Luciano al camerino, Luciano al camerino”, dijo en medio de la emoción de que los internautas se puedan sumar a cumplir el deseo de su hijo.

Existe la posibilidad de que Luciano conozca a Carlos Rivera durante su presentación en la Plaza de Toros Monumental 'La México', aunque aún no se confirma el encuentro.

Reacción en redes sociales

Diversos usuarios de redes compartieron sus buenos deseos para que Luciano conozca al artista que admira, por lo que no dudaron en colocar muestras de apoyo con mensajes como:

Qué lindo Luciano, ya queremos verte cantar al lado de Carlos Rivera.

Es un amor, esperamos ver la foto junto a Carlos Rivera.

Lo más bonito que he visto hoy.

Debido a que la actriz explicó que ya cuenta con los boletos para la presentación de Carlos Rivera en la Plaza de Toros Monumental “La México”, existe la posibilidad de que el encuentro ocurra en dicho recinto, pero hasta ahora nada es concreto.