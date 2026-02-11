México

Gobierno de México construirá 20 nuevos bachilleratos en el país

Más carreras y centros académicos buscarán reducir brechas sociales y acercar la formación profesional a nuevas comunidades mexicanas

Nueva infraestructura educativa en México, parte de un esfuerzo gubernamental para garantizar el derecho a la educación y ofrecer condiciones dignas de aprendizaje a la juventud mexicana. ((SEP))

El Gobierno de México impulsa 202 acciones orientadas a fortalecer la infraestructura educativa en bachilleratos tecnológicos y universidades en todo el país. El objetivo central es garantizar el derecho a la educación, ampliar la cobertura y ofrecer condiciones dignas de aprendizaje a la juventud mexicana, bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

La estrategia incluye la construcción de 20 nuevos bachilleratos tecnológicos y 52 ampliaciones en 31 entidades federativas, junto con la instalación de 130 Ciberbachilleratos. Esta expansión generará 65 mil 400 espacios adicionales para estudiantes. Hasta 2025, se avanzó en la construcción de 20 planteles de bachillerato: 14 ya terminados y seis con fecha de conclusión en febrero de 2026.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, resaltó que el ritmo de edificación es superior al de gobiernos anteriores durante las últimas tres décadas. Además del crecimiento físico, se ha actualizado la oferta educativa mediante nuevos planes de estudio y la incorporación de catorce carreras en el Bachillerato Nacional, enfocadas en responder a demandas sociales y productivas.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, resaltó que el ritmo de edificación es superior al de gobiernos anteriores durante las últimas tres décadas (SEP)

Dentro del nivel medio superior, se desarrolla la reconversión de secundarias en bachilleratos y la integración del sistema modular, iniciativas que buscan facilitar el regreso de estudiantes al Sistema Educativo Nacional y promover la permanencia escolar. El enfoque integral abarca aspectos científicos, humanistas, culturales y físicos para atender a más de 18.000 jóvenes en entornos modernos y equipados, cercanos a sus comunidades.

En educación superior, la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) abrirá nueve sedes en Tijuana (Baja California), Soledad de Graciano Sánchez (San Luis Potosí), Naucalpan, Chalco y Chimalhuacán (Estado de México), Ciudad de México, Teolocholco (Tlaxcala), Comitán (Chiapas) y Kanasín (Yucatán). Con esta expansión, la UNRC ofrecerá 36 licenciaturas, cinco especialidades, quince posgrados, siete maestrías y tres doctorados.

Un grupo diverso de personas, incluyendo estudiantes y personal, aplaude frente al edificio de la Universidad Nacional Rosario Castellanos durante un evento significativo. (SEP)

Por su parte, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ) cuentan actualmente con 215 sedes en todo el país, que atienden a 85.000 estudiantes, bajo la tutela de 1.652 docentes, y han entregado 10.589 títulos a egresados. El objetivo al cierre de la administración es llegar a 300 sedes, priorizando comunidades con mayores carencias en estados como Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas.

Estas acciones buscan no solo ampliar la equidad y la inclusión, sino también elevar la calidad de la educación pública nacional. El compromiso oficial se orienta a acercar la formación académica y profesional a sectores tradicionalmente marginados, contribuyendo así a una sociedad con mayores oportunidades para todos.

