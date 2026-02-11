Gobierno afirma que ya erradicó el brote de sarampión en Chihuahua, el estado tuvo el 49% de los casos a nivel nacional

El secretario de Salud informó que en Chihuahua se registraron el 49% de los casos a nivel nacional. | Presidencia

David Kershenobich, secretario de Salud, informó que ya se logró abatir el brote de sarampión en Chihuahua, donde se registró el primer caso en febrero del 2025 y el estado que ha tenido más contagios confirmados a nivel nacional.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, el funcionario federal indicó que el 90% de los casos de sarampión en Chihuahua ocurrieron en personas que no tenían completo su esquema de vacunación.

Detalló que durante el 2025 se registraron hasta 500 casos confirmados diarios en Chihuahua y se llegó a tener un acumulado de 4 mil contagios; sin embargo, al llegar al 1.8 millones de vacunas aplicadas en el estado se logró erradicar el brote e incluso, actualmente hay solo un caso semanal.

“El primer brote de sarampión en esta ocasión ocurrió en Chihuahua en febrero del 2025. Hay una característica El 90% de los casos ocurrió en personas que no se habían vacunado y eso es la importancia que tiene la vacunación.

“Llegamos incluso a tener 500 casos en Chihuahua en un día y se fueron acumulando más de 4 mil casos, pero con la aplicación de 1.8 millones de vacunas logramos abatir el brote de sarampión en Chihuahua, en la actualidad no tenemos más que ocasionalmente un caso que se presenta de sarampión en Chihuahua, pero ya se logró abatir el brote”, dijo en Palacio Nacional.