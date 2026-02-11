México

Fue vinculado a proceso Baltazar “N” por el asesinato de las oficiales viales Libna y Gisela en Jalisco

Al imputado se le dictó prisión preventiva por dos años

El sujeto fue detenido el
El sujeto fue detenido el pasado 5 de febrero tras un operativo en Jalostotitlán, Jalisco. Crédito: FGE Jalisco.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó este martes 10 de febrero que un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra Alfonso Baltazar “N” por su presunta responsabilidad en el asesinato de las oficiales viales Libna y Gisela en el municipio de El Salto.

Según el informe oficial, el Ministerio Público presentó pruebas que señalan a Baltazar “N” como uno de los implicados en los delitos de feminicidio, robo calificado y ataques contra representantes de la autoridad.

La autoridad judicial determinó que el imputado permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa por dos años mientras se desarrolla la investigación.

De acuerdo con reportes previos de Infobae México, la detención de Baltazar “N” se concretó el pasado 4 de febrero en el municipio de Jalostotitlán. Elementos de la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales ejecutaron la orden de aprehensión y recuperaron una de las armas robadas a las víctimas.

Al detenido también se le señala con el asesinato de un adulto mayor durante el robo en una papelería y un ataque en más en un gimnasio, ambos en el municipio de Tlajomulco.

Dos presuntos cómplices de Baltazar “N” fueron abatidos el pasado 3 de febrero por agentes de investigación tras un enfrentamiento.

Proceso judicial y medidas cautelares

El juez de control, tras revisar el cúmulo de elementos presentados, resolvió iniciar proceso penal contra Baltazar “N” y ordenó la prisión preventiva oficiosa solicitada por el Ministerio Público.

El plazo fijado para el cierre de la investigación complementaria es de cinco meses.

Según el relato oficial, la autoridad judicial consideró que existían elementos suficientes para sustentar la imputación.

La Fiscalía del Estado de Jalisco reiteró que mantendrá acciones firmes contra quienes atenten contra la vida de las mujeres y de los servidores públicos.

En su comunicado, la dependencia afirmó que no habrá tregua para quienes vulneren la integridad de quienes están encargados de proteger a la ciudadanía. Infobae subrayó que la investigación permanece abierta y que las autoridades buscan esclarecer la totalidad de los hechos relacionados.

Operativo de captura y antecedentes del caso

La FGE explicó que Baltazar “N” fue localizado tras una labor conjunta de las áreas de inteligencia, lo que permitió su aseguramiento sin incidentes adicionales.

La dependencia estatal detalló que el imputado también está vinculado a otros hechos violentos en la región, como el asesinato de un adulto mayor durante un asalto y el ataque a un gimnasio en Tlajomulco.

Traslado de Baltazar "N" por agentes de las SSPC y la Fiscalía de Jalisco Crédito: FGE Jalisco

La célula delictiva a la que pertenecía ya había sido debilitada el 3 de febrero, cuando dos de sus integrantes murieron en un enfrentamiento con agentes investigadores. En ese operativo se recuperó la pistola de

La vinculación a proceso de Alfonso Baltazar “N” representa un avance en el esclarecimiento del asesinato de las oficiales viales, al tiempo que refuerza el mensaje institucional de cero tolerancia ante los ataques contra la integridad de las mujeres y los agentes de seguridad pública.

Asesinato de Libna y Gisela

Homenaje a las oficiales asesinadas.
Homenaje a las oficiales asesinadas. (Secretaría de Seguridad Jalisco)

La mañana del martes 11 de noviembre de 2025, la rutina en la colonia Lomas de San Juan, municipio de El Salto, se vio abruptamente alterada tras el hallazgo de las agentes Libna Mata Villegas y Gisela Ceballos Quezada sin vida en la batea de su patrulla.

Ambas oficiales, de 40 y 28 años respectivamente, cumplían funciones de vigilancia y control vial cuando, según la versión oficial, fueron interceptadas por sujetos armados.

Tras detener un vehículo como parte de sus labores, otro automóvil las obligó a abordar una camioneta y las trasladó al sitio donde finalmente les arrebataron la vida.

En los hechos presuntamente habría participado el hoy vinculado, identificado como Baltazar “N”.

El escenario del hallazgo, en el cruce de las calles San Pablo y San José, quedó marcado por la presencia de conos y tambos viales alrededor de las víctimas, quienes presentaban impactos de bala en el rostro.

