México

Así podrás ver el vestuario exclusivo de Silvia Pinal como nunca antes

Vestuario original y una selección de imágenes permitirán a los asistentes explorar hitos del espectáculo nacional

Guardar
Trabajadores del recinto temen el
Trabajadores del recinto temen el cierre (Jesús Avilés/Infobae)

La Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México rendirá homenaje a Silvia Pinal con una función especial de la película El inocente.

La proyección está prevista para el jueves 12 de febrero de 2026, a las 17:30 horas, en las salas de cine del Centro Cultural Universitario de la Ciudad de México.

Este evento, que conmemora el primer aniversario luctuoso de la actriz, contempla la proyección del clásico del cine mexicano, así como una exhibición de fotografías y piezas de vestuario representativas de su trayectoria.

La iniciativa es resultado de la colaboración con la Fundación Rafael Banquells.

(FilmotecaUNAM)
(FilmotecaUNAM)

Los boletos están disponibles tanto en taquilla como en línea; se recomienda revisar el enlace oficial para asegurar el acceso. https://www.filmoteca.unam.mx/exhibiciones/homenaje-a-silvia-pinal/el-inocente/

Antes de la función, los asistentes podrán apreciar una selección de vestuario utilizado por Silvia Pinal en distintas etapas de su vida artística, además de material fotográfico que repasa sus aportes al cine nacional.

De qué trata El Inocente

El inocente, dirigida por Rogelio A. González en 1956, tiene una duración de 105 minutos y relata la historia de un mecánico, interpretado por Pedro Infante, quien debe casarse con una rica heredera (Silvia Pinal) para cumplir ciertos requisitos sociales.

El argumento y la adaptación estuvieron a cargo de Janet Alcoriza y Luis Alcoriza. La música original es de Manuel Esperón y la fotografía de José Ortiz Ramos.

En el reparto figuran, junto a Pinal e Infante, Sara García, Óscar Ortiz de Pinedo, Armando Sáenz, Félix González, Maruja Grifell, Pedro D’Aguillón y el Trío Tamaulipeco de los Hermanos Samperio. La producción correspondió a Óscar Dancigers y Antonio Matouk, bajo el sello de Producciones Matouk.

Quién fue Silvia Pinal

Considerada una figura emblemática del espectáculo nacional y pilar de la Época de Oro del cine, Silvia Pinal desarrolló una carrera polifacética en cine, teatro, televisión y política.

Alcanzó reconocimiento internacional por su colaboración con directores como Luis Buñuel en cintas como “Viridiana”, “El ángel exterminador” y “Simón del desierto”.

Silvia Pinal fue recordada con
Silvia Pinal fue recordada con un fragmento de 'Si volvieras a mí' (Recorte)

En televisión, fue productora y presentadora de "Mujer, casos de la vida real“, programa con más de veinte años de emisión que abordó temáticas sociales. También destacó como pionera del teatro musical en México y asumió cargos como diputada federal y senadora. Impulsó legislaciones en favor de la industria artística.

Su dinastía artística incluye a Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Stephanie Salas, manteniendo su influencia en nuevas generaciones. Recibió múltiples premios y reconocimientos tanto en México como en el extranjero.

¿Cómo llegar al CCU para ver el vestuario de Silvia Pinal?

El acceso a las salas del Centro Cultural Universitario es sencillo. El público puede llegar mediante la estación Centro Cultural Universitario de la Línea 1 del Metrobús, ubicada muy cerca del recinto.

Con este homenaje y la permanencia de su legado, Silvia Pinal continúa como símbolo de la vitalidad artística y la memoria cultural de México.

Temas Relacionados

Filmoteca UNAMCiudad de MéxicoCine MexicanoSilvia Pinalmexico-entretenimiento

Más Noticias

Profepa clausura construcción de presa en Oaxaca por falta de autorización ambiental

La construcción carecía de permisos indispensables para obras que puedan afectar al entorno ambiental

Profepa clausura construcción de presa

“Que Dios la acompañe”: esposa del motociclista arrastrado en Iztapalapa reacciona a la detención de Gaby “N”

Gaby “N” fue detenida en Oaxaca tras más de un mes prófuga, acusada de la muerte del motociclista Roberto Hernández

“Que Dios la acompañe”: esposa

Dónde ver los números ganadores del Chispazo del 10 de febrero

El sorteo de Chispazo se lleva a cabo dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Dónde ver los números ganadores

Beca Rita Cetina 2026: documentos digitales obligatorios para el registro de alumnos de primaria

El registro para regristrarse al programa estará abierto durante marzo de 2026

Beca Rita Cetina 2026: documentos

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Sinaloa

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.1 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran ocho mil litros de

Aseguran ocho mil litros de huachicol, vehículos y una toma clandestina en Jalisco

Caen cuatro presuntos miembros del CJNG tras homicidio y secuestro en Uruapan, Michoacán

Intento de robo desata balacera en Uruapan, Michoacán: presuntos criminales resultaron heridos

Fue vinculado a proceso Baltazar “N” por el asesinato de las oficiales viales Libna y Gisela en Jalisco

Dan prisión preventiva a cinco sujetos que llevaban más de 4 toneladas y media de cocaína en altamar

ENTRETENIMIENTO

Graco Sendel se sincera sobre

Graco Sendel se sincera sobre la actitud de Angelique Boyer fuera de los foros de Doménica Montero

Alejandra Ávalos revela que fue ‘rifada’ en un palenque y así logró escapar de “personas poderosas”

Victoria Ruffo pide que dejen en paz a Maribel Guardia tras cuestionamientos sobre disputa con Imelda Tuñón

BTS: cómo votar desde México para una canción de ARIRANG antes del lanzamiento

Hermano de Sherlyn se quitó la vida hace años y la familia lo ‘revive’ con IA: “No supe cómo reaccionar”

DEPORTES

Estadio Cuauhtémoc de Puebla queda

Estadio Cuauhtémoc de Puebla queda fuera del Mundial 2026: no será sede de entrenamiento para selecciones

Fechas clave y quiénes son los mexicanos que participarán en el Spring Training de la MLB

Cuándo se jugaría el España vs Chile en Puebla

¿Quién es Maxim Naumov?: el rival de Donovan Carrillo que perdió a sus padres en un accidente aéreo

Los Pumas de Efraín Juárez son eliminados de Concachampions ante San Diego FC