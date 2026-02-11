Así podrás ver el vestuario exclusivo de Silvia Pinal como nunca antes

Trabajadores del recinto temen el cierre (Jesús Avilés/Infobae)

La Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México rendirá homenaje a Silvia Pinal con una función especial de la película El inocente.

La proyección está prevista para el jueves 12 de febrero de 2026, a las 17:30 horas, en las salas de cine del Centro Cultural Universitario de la Ciudad de México.

Este evento, que conmemora el primer aniversario luctuoso de la actriz, contempla la proyección del clásico del cine mexicano, así como una exhibición de fotografías y piezas de vestuario representativas de su trayectoria.

La iniciativa es resultado de la colaboración con la Fundación Rafael Banquells.

Los boletos están disponibles tanto en taquilla como en línea; se recomienda revisar el enlace oficial para asegurar el acceso. https://www.filmoteca.unam.mx/exhibiciones/homenaje-a-silvia-pinal/el-inocente/

Antes de la función, los asistentes podrán apreciar una selección de vestuario utilizado por Silvia Pinal en distintas etapas de su vida artística, además de material fotográfico que repasa sus aportes al cine nacional.

De qué trata El Inocente

El inocente, dirigida por Rogelio A. González en 1956, tiene una duración de 105 minutos y relata la historia de un mecánico, interpretado por Pedro Infante, quien debe casarse con una rica heredera (Silvia Pinal) para cumplir ciertos requisitos sociales.

El argumento y la adaptación estuvieron a cargo de Janet Alcoriza y Luis Alcoriza. La música original es de Manuel Esperón y la fotografía de José Ortiz Ramos.

En el reparto figuran, junto a Pinal e Infante, Sara García, Óscar Ortiz de Pinedo, Armando Sáenz, Félix González, Maruja Grifell, Pedro D’Aguillón y el Trío Tamaulipeco de los Hermanos Samperio. La producción correspondió a Óscar Dancigers y Antonio Matouk, bajo el sello de Producciones Matouk.

Quién fue Silvia Pinal

Considerada una figura emblemática del espectáculo nacional y pilar de la Época de Oro del cine, Silvia Pinal desarrolló una carrera polifacética en cine, teatro, televisión y política.

Alcanzó reconocimiento internacional por su colaboración con directores como Luis Buñuel en cintas como “Viridiana”, “El ángel exterminador” y “Simón del desierto”.

Silvia Pinal fue recordada con un fragmento de 'Si volvieras a mí' (Recorte)

En televisión, fue productora y presentadora de "Mujer, casos de la vida real“, programa con más de veinte años de emisión que abordó temáticas sociales. También destacó como pionera del teatro musical en México y asumió cargos como diputada federal y senadora. Impulsó legislaciones en favor de la industria artística.

Su dinastía artística incluye a Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Stephanie Salas, manteniendo su influencia en nuevas generaciones. Recibió múltiples premios y reconocimientos tanto en México como en el extranjero.

¿Cómo llegar al CCU para ver el vestuario de Silvia Pinal?

El acceso a las salas del Centro Cultural Universitario es sencillo. El público puede llegar mediante la estación Centro Cultural Universitario de la Línea 1 del Metrobús, ubicada muy cerca del recinto.

Con este homenaje y la permanencia de su legado, Silvia Pinal continúa como símbolo de la vitalidad artística y la memoria cultural de México.