México

SRE anunció que fue suplantado el número telefónico de sus oficinas centrales para realizar llamadas apócrifas

La dependencia enfatizó que no realiza llamadas telefónicas para pedir datos personales ni recursos a los ciudadanos

La Secretaría de Relaciones Exteriores
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la suplantación mediante su cuenta oficial de X. Crédito: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó la tarde de este martes 10 de febrero que ha detectado la suplantación externa de la identidad de su número telefónico oficial.

La institución señaló que el número, correspondiente a las oficinas centrales, ha sido utilizado de forma indebida para efectuar llamadas apócrifas.

Las autoridades señalaron que esa práctica busca engañar a los destinatarios haciéndose pasar por la dependencia, lo que representa un riesgo para quienes reciben estas comunicaciones.

El aviso alerta sobre la existencia de este método de fraude que afecta directamente la confianza en los canales de contacto oficiales.

Hasta el momento las autoridades no han informado cómo fue vulnerada la institución federal.

En su sitio web oficial señalan que el teléfono de las oficinas centrales, ubicadas en la Ciudad de México, es el “55-36-86-51-00″, mientas que el “55-36-86-55-81″ está orientado en atención ciudadana. Sin embargo, la institución no confirmó cuál fue el número suplantado.

Acciones tomadas por la Secretaría ante las llamadas apócrifas

El anuncio fue realizado mediante
El anuncio fue realizado mediante sus canales oficiales. Crédito: SRE

Frente a la detección de llamadas fraudulentas utilizando su número oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que ha presentado la denuncia correspondiente ante las autoridades.

La dependencia también ha informado que dará seguimiento al caso para que se investigue y se tomen las medidas necesarias. El propósito es frenar la suplantación y prevenir nuevas incidencias que puedan afectar a la ciudadanía.

Recomendaciones al público

En el informe, la Secretaría de Relaciones Exteriores recordó a la población que es fundamental no proporcionar información personal sin verificar previamente la autenticidad de la llamada.

Asimismo, solicitaron que en caso de que exista alguna sobre la veracidad de una llamada se haga caso omiso y no se atiendan las solicitudes de datos.

Por último, la dependencia enfatizó que no realiza llamadas telefónicas para pedir datos personales ni recursos a los ciudadanos, por lo que cualquier llamada de este tipo debe considerarse sospechosa.

Cuáles son los canales oficiales de la SRE

Según datos oficiales, la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con diversos canales legítimos para orientar y atender a la ciudadanía.

Uno de ellos y el principal sería su sitio web, el cual reúne información sobre todos los servicios y trámites disponibles, además de contener los medios oficiales de la secretaría.

Para consultas generales, la institución mantiene habilitado el correo “atencionciudadana@sre.gob.mx”.

En la Ciudad de México, las oficinas centrales de la SRE se encuentran ubicadas en Avenida Juárez 20, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, cerca del hemiciclo a Juárez.

Desde estas instalaciones se coordinan trámites y servicios fundamentales para los residentes de la capital y usuarios de todo el país.

La dependencia cuenta también con 45 delegaciones distribuidas en otros estados, cuyos datos de contacto se pueden consultar en el portal institucional.

Además, mantiene cuentas verificadas en Facebook , X, YouTube e Instagram, para la publicación de información relevante y la atención de consultas generales, tales como este anuncio, en el que confirmaron que sus sistemas de comunicación fueron suplantados.

