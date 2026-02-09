México

México activa visa electrónica para brasileños: ¿desde cuándo aplica y cómo funciona?

Los gobiernos de ambos países han llegado a acuerdos para facilitar la movilidad entre los territorios latinoamericanos

Guardar
México activó su sistema de
México activó su sistema de visa electrónica para ciudadanos de Brasil que deseen ingresar al país como visitantes sin permiso. Foto: TRT Global

El pasado 5 de febrero de este 206, México activó su sistema de visa electrónica para ciudadanos de Brasil que deseen ingresar al país como visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, en una sola entrada y exclusivamente por vía aérea, confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Esta disposición responde al acuerdo alcanzado por los gobiernos de México y Brasil para facilitar la movilidad entre ambos territorios y contribuir a la consolidación de una relación bilateral enfocada en el bienestar y la prosperidad compartida.

De acuerdo con la SRE, la implementación de la visa electrónica representa el primer trámite 100% digital realizado en el exterior por las autoridades mexicanas, como parte de la modernización de los servicios públicos.

La dependencia del Gobierno de México informó que el proceso fue resultado de la colaboración entre la Cancillería, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, con apoyo técnico de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y la difusión a cargo de la Secretaría de Turismo.

La broma de un tiktoker mexicano a su esposa estadounidense no fue bien recibida, generando reacciones negativas y acusaciones de insensibilidad en redes sociales. Crédito: TikTok / katelynmarie_002

Funcionamiento del sistema y requisitos para solicitar la visa electrónica

El nuevo esquema facilita el acceso de visitantes brasileños, aunque mantiene diferencias con la visa consular tradicional. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, estas son las características principales de la visa electrónica:

¿Cómo se tramita y cuáles son las condiciones?

  • La visa electrónica solo es válida para una entrada a México por vía aérea, bajo la condición de visitante sin permiso para actividades remuneradas.
  • El trámite es completamente en línea, a través del portal oficial visaelectronica.sre.gob.mx.
  • Los interesados deben contar con pasaporte brasileño vigente, proporcionar información personal y de viaje, y cubrir el pago correspondiente.
  • La respuesta sobre la solicitud y la autorización se obtiene por medios digitales, sin necesidad de acudir a una sede consular.
  • La visa electrónica no sustituye a la visa consular, que seguirá disponible para quienes requieran entradas múltiples, una vigencia de hasta 180 días o hasta 10 años, o deban ingresar por vía terrestre o marítima.
La SRE recomendó a los
La SRE recomendó a los solicitantes revisar cuidadosamente los requisitos publicados en los portales oficiales y evitar intermediarios no autorizados. Foto: usembassymex/Instagram.

La SRE recomendó a los solicitantes revisar cuidadosamente los requisitos publicados en los portales oficiales y evitar intermediarios no autorizados.

Además, el organismo destacó que la medida forma parte del objetivo de posicionar a México entre los cinco países más visitados del mundo para 2030, de acuerdo con el Plan México.

Impacto en la relación bilateral y alcances de la medida

  • La visa electrónica promueve la movilidad ágil, segura y ordenada entre Brasil y México.
  • Fortalece los vínculos empresariales, académicos y culturales entre los dos países más poblados y extensos de América Latina y el Caribe.
  • Impulsa la integración regional latinoamericana y fomenta oportunidades de negocios y cooperación bilateral.
  • Contribuye a la eficiencia de los servicios consulares y a la transformación digital de la administración pública mexicana.
A través de un comunicado
A través de un comunicado oficial por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se dieron a conocer detalles de esta visa electrónica. Foto: X/@SRE_mx.

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, la operación del sistema responde a las instrucciones de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y se enmarca en la estrategia de modernización gubernamental.

Para mayor información sobre el proceso y requisitos, la SRE recomienda consultar los canales oficiales del gobierno mexicano y las representaciones consulares.

Temas Relacionados

MéxicoBrasilViajesVisaVisa Electrónicamexico-noticias

Más Noticias

Qué dice la Ley de Rentas Justas que impulsa Clara Brugada en la CDMX

La propuesta se integra a una política más amplia de vivienda digna y rehabilitación habitacional en la Ciudad de México

Qué dice la Ley de

“Alerta Presidencial” vuelve a aparecer en celulares tras sismo en Oaxaca

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el aviso sísmico no tiene relación con el gobierno y pidió revisar el mensaje en los dispositivos

“Alerta Presidencial” vuelve a aparecer

Caen tres presuntos miembros del Cártel de Chiapas y Guatemala

Dos hombres y una mujer fueron detenidos con armas y dosis de droga

Caen tres presuntos miembros del

AICM: estos son los vuelos cancelados y demorados de este domingo

Si tomarás un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información es de tu interés

AICM: estos son los vuelos

Los memes que dejó el sismo en pleno domingo de Super Bowl XL con Bad Bunny

Mientras miles se preparaban para disfrutar el evento deportivo, un inesperado temblor sorprendió a todos; mientras tanto, los memes, el bolillo para el susto y el buen humor reinaron en la red

Los memes que dejó el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen tres presuntos miembros del

Caen tres presuntos miembros del Cártel de Chiapas y Guatemala

Detienen en Baja California a objetivo de alto perfil buscado por EEUU e Interpol

Reportan que fue identificado el segundo minero muerto en fosa clandestina de Sinaloa: sería un geólogo

Reportan que uno de los cuerpos localizados en fosa de Concordia sería el minero José Ángel Hernández

Los oscuros secretos de Los Chapitos revelados por el Mini Lic: Iván “el que no quería a sus hermanos”, Ovidio “el mandilón” y más

ENTRETENIMIENTO

Los memes que dejó el

Los memes que dejó el sismo en pleno domingo de Super Bowl XL con Bad Bunny

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 8 de febrero

Mariana Ochoa evalúa proceder contra Ari Borovoy por uso del nombre OV7: “Ya hay un abogado revisando”

Alfredo Adame habla sin filtros de su tensa relación con Emilio Azcárraga en Televisa

Posible colaboración de Danna, Belinda y Kenia Os permanece en pausa

DEPORTES

Super Bowl LX New England

Super Bowl LX New England Patriots vs Seattle Seahawks EN VIVO: Mayers vuelve a anotar gol de campo

Directiva de Rayados rompe el silencio y asume errores tras caer ante América

Obed Vargas apuesta por los Seattle Seahawks en la previa del Super Bowl

Quién es Gabriel Fuentes, refuerzo que está cerca de llegar al Club América

Turco Mohamed preocupa a la Selección Mexicana tras ser cuestionado por el regreso de Alexis Vega: “La fecha no la sé”