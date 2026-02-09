México activa visa electrónica para brasileños: ¿desde cuándo aplica y cómo funciona?

México activó su sistema de visa electrónica para ciudadanos de Brasil que deseen ingresar al país como visitantes sin permiso. Foto: TRT Global

El pasado 5 de febrero de este 206, México activó su sistema de visa electrónica para ciudadanos de Brasil que deseen ingresar al país como visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, en una sola entrada y exclusivamente por vía aérea, confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Esta disposición responde al acuerdo alcanzado por los gobiernos de México y Brasil para facilitar la movilidad entre ambos territorios y contribuir a la consolidación de una relación bilateral enfocada en el bienestar y la prosperidad compartida.

De acuerdo con la SRE, la implementación de la visa electrónica representa el primer trámite 100% digital realizado en el exterior por las autoridades mexicanas, como parte de la modernización de los servicios públicos.

La dependencia del Gobierno de México informó que el proceso fue resultado de la colaboración entre la Cancillería, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, con apoyo técnico de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y la difusión a cargo de la Secretaría de Turismo.

Funcionamiento del sistema y requisitos para solicitar la visa electrónica

El nuevo esquema facilita el acceso de visitantes brasileños, aunque mantiene diferencias con la visa consular tradicional. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, estas son las características principales de la visa electrónica:

¿Cómo se tramita y cuáles son las condiciones?

La visa electrónica solo es válida para una entrada a México por vía aérea, bajo la condición de visitante sin permiso para actividades remuneradas.

El trámite es completamente en línea, a través del portal oficial visaelectronica.sre.gob.mx.

Los interesados deben contar con pasaporte brasileño vigente, proporcionar información personal y de viaje, y cubrir el pago correspondiente.

La respuesta sobre la solicitud y la autorización se obtiene por medios digitales, sin necesidad de acudir a una sede consular.

La visa electrónica no sustituye a la visa consular, que seguirá disponible para quienes requieran entradas múltiples, una vigencia de hasta 180 días o hasta 10 años, o deban ingresar por vía terrestre o marítima.

La SRE recomendó a los solicitantes revisar cuidadosamente los requisitos publicados en los portales oficiales y evitar intermediarios no autorizados. Foto: usembassymex/Instagram.

La SRE recomendó a los solicitantes revisar cuidadosamente los requisitos publicados en los portales oficiales y evitar intermediarios no autorizados.

Además, el organismo destacó que la medida forma parte del objetivo de posicionar a México entre los cinco países más visitados del mundo para 2030, de acuerdo con el Plan México.

Impacto en la relación bilateral y alcances de la medida

La visa electrónica promueve la movilidad ágil, segura y ordenada entre Brasil y México.

Fortalece los vínculos empresariales, académicos y culturales entre los dos países más poblados y extensos de América Latina y el Caribe.

Impulsa la integración regional latinoamericana y fomenta oportunidades de negocios y cooperación bilateral.

Contribuye a la eficiencia de los servicios consulares y a la transformación digital de la administración pública mexicana.

A través de un comunicado oficial por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se dieron a conocer detalles de esta visa electrónica. Foto: X/@SRE_mx.

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, la operación del sistema responde a las instrucciones de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y se enmarca en la estrategia de modernización gubernamental.

Para mayor información sobre el proceso y requisitos, la SRE recomienda consultar los canales oficiales del gobierno mexicano y las representaciones consulares.