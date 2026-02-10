México

Marina ha inhabilitado 39 cámaras parásitas del crimen organizado durante el 2026 en Culiacán

Las labores forman parte de operativos que buscan debilitar la infraestructura tecnológica del crimen organizado en la capital sinaloense

Las cifras fueron informadas por la Secretaría de Marina. Crédito: Secretaría de Marina.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) han localizado y desmantelado en lo que va del 2026 un total de 39 cámaras parásitas utilizadas por el crimen organizado en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

Según informes de la institución, durante recorridos terrestres de disuasión y vigilancia en distintas colonias de Culiacán, personal de la Marina detectó y retiró estos dispositivos, instalados en puntos estratégicos con el objetivo de facilitar actividades ilícitas.

Las cámaras fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes, de acuerdo con el reporte oficial difundido por la Semar.

Estrategia para combatir la videovigilancia criminal

La Secretaría de Marina detalló que el hallazgo de estos sistemas de videovigilancia responde a una estrategia coordinada para debilitar las capacidades de monitoreo y reacción de las organizaciones delictivas.

“Estas cámaras son instaladas en puntos estratégicos y utilizadas por la delincuencia organizada a fin de obtener diversa información, con el objetivo de facilitar actividades delictivas”, informó la dependencia.

Según la Semar, las acciones desplegadas en Culiacán forman parte de un esfuerzo conjunto con otras autoridades federales y estatales para fortalecer el orden público.

Cámara retirada por elementos federales.
Cámara retirada por elementos federales. Crédito: Secretaría de Marina.

La remoción de cámaras parásitas constituye una de las tácticas implementadas para disminuir el margen de maniobra de los grupos criminales en la capital sinaloense, donde el uso de tecnología para vigilar espacios públicos se ha convertido en una práctica recurrente entre organizaciones delictivas.

La Armada de México reiteró su compromiso de mantener operativos de vigilancia y disuasión en Sinaloa, con el objetivo de combatir los delitos que afectan a la población y contribuir al mantenimiento de la seguridad y el orden.

Uso de cámaras parásitas en la disputa criminal por Culiacán

Elemento de la marina inhabilitado cámara parásita. Crédito: Secretaría de Marina.

La confrontación entre “Los Chapitos” y “Los Mayos” en Culiacán habría propiciado que grupos delictivos recurran a la instalación de cámaras parásitas en puntos estratégicos de la ciudad.

Estos dispositivos presuntamente son empleados para monitorear tanto las actividades de autoridades como los movimientos de bandas rivales.

La videovigilancia clandestina podría facilitar la obtención de información en tiempo real sobre operativos, patrullajes y desplazamientos, lo que dificultaría las labores de seguridad y aumentaría el riesgo para la población.

Otros desmantelamientos de cámaras en Culiacán

Durante los últimos años, autoridades federales y estatales han realizado diversos operativos para retirar cámaras de videovigilancia no autorizadas en Culiacán.

En las acciones participaron elementos del Ejército (SSP Sinaloa)

En marzo de 2025, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) reportó la localización y desmantelamiento de más de mil 600 cámaras instaladas en distintas colonias de la ciudad.

En ese caso, las autoridades también señalaron que algunas podrían ser utilizadas por miembros del crimen organizado en la región.

Los operativos contaron con la participación de elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y fiscalías estatales y federales.

