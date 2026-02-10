Quién es Víctor Vodnik, jugador convocado por México para el Clásico Mundial de Béisbol

El bullpen mexicano fusiona experiencia con juventud , creando un cuerpo de lanzadores dinámico para este certamen. (Isaiah J. Downing-Imagn Images)

La Selección Mexicana de Béisbol dio a conocer su roster oficial para el Clásico Mundial, donde una de las principales interrogantes era sobre quién iba a conformar la rotación de abridores y el bullpen del equipo.

Sin embargo, Benjamín Gil apostó por un brazo como el de Victor Vodnik, pitcher de los Rockies de Colorado, cuya potencia y control lo convierten en un relevista confiable dentro del cuerpo de lanzadores.

Sus inicios en ligas menores

Después de ser seleccionados por Atlanta en 2018, fue traspasado a Rockies en 2023.(Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports)

Desde pequeño, Víctor Vodnik mostró una gran pasión por los deportes. En su segundo año de secundaria practicó fútbol americano, pero optó por centrarse en el béisbol, deporte que marcaría su trayectoria profesional.

El lanzador fue seleccionado por los Bravos de Atlanta con el pick 14 del Draft de la MLB 2018, firmando por un bono de 200,000 dólares. Vodnik fue asignado inicialmente a la Liga de Novatos de la Costa del Golfo donde formó parte de los Bravos de Roma, donde disputó 23 juegos con récord de 1-3, tres salvamentos, 2.94 de ERA y 69 ponches en 67 entradas.

Tras varias temporadas en ligas menores, el 24 de junio de 2023 fue traspasado a los Rockies de Colorado, donde el 8 de septiembre fue llamado a la lista de 40 jugadores para debutar en Grandes Ligas.

Rendimiento en MLB

A pesar de no tener tantos reflectores por el equipo en el que juega, Vodnik ha demostrado ser un lanzador confiable. (Isaiah J. Downing-Imagn Images)

A lo largo de su carrera en la MLB, Víctor Vodnik acumula 10 victorias, 7 derrotas, una efectividad de 4.06 y 19 salvamentos en 122 juegos disputados.

En la última temporada, Vodnik lanzó un total de 52 encuentros lanzados, 3.02 de ERA, 4 victorias y 3 derrotas. Su consistencia resulta aún más meritoria en un equipo como los Rockies de Colorado, que no se caracteriza por ser ganador, lo que eleva considerablemente su valor.

Qué rol tendrá en el Clásico Mundial de Béisbol

Victor Vodnik formará parte del bullpen que buscará prepararle el terreno a Andrés Muñoz. (Denis Poroy-Imagn Images)

Víctor Vodnik formará parte del bullpen de la Selección Mexicana, quienes tendrán la misión de preparar el terreno para uno de los mejores cerradores de la MLB como lo es Andrés Muñoz.

El cuerpo de lanzadores estará formado por:

Alexander Armenta

Javier Assad

Brennan Bernardino

Taj Bradley

Alex Carrillo

Jesús Cruz

Daniel Duarte

Robert García

Luis Gastélum

José Urquidy

Andrés Muñoz

Samuel Natera

Taijuan Walker

Victor Vodnik

La combinación de jugadores experimentados como José Urquidy y Taijuan Walker (quienes ya participaron en un Clásico Mundial de Béisbol) junto a jóvenes talentos en ascenso como Andrés Muñoz y Javier Assad, convierte a este cuerpo de lanzadores en uno de los más sólidos del torneo.