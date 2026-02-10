México

Quién es Víctor Vodnik, jugador convocado por México para el Clásico Mundial de Béisbol

El bullpen mexicano fusiona experiencia con juventud , creando un cuerpo de lanzadores dinámico para este certamen

Guardar
El bullpen mexicano fusiona experiencia
El bullpen mexicano fusiona experiencia con juventud , creando un cuerpo de lanzadores dinámico para este certamen. (Isaiah J. Downing-Imagn Images)

La Selección Mexicana de Béisbol dio a conocer su roster oficial para el Clásico Mundial, donde una de las principales interrogantes era sobre quién iba a conformar la rotación de abridores y el bullpen del equipo.

Sin embargo, Benjamín Gil apostó por un brazo como el de Victor Vodnik, pitcher de los Rockies de Colorado, cuya potencia y control lo convierten en un relevista confiable dentro del cuerpo de lanzadores.

Sus inicios en ligas menores

Después de ser seleccionados por
Después de ser seleccionados por Atlanta en 2018, fue traspasado a Rockies en 2023.(Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports)

Desde pequeño, Víctor Vodnik mostró una gran pasión por los deportes. En su segundo año de secundaria practicó fútbol americano, pero optó por centrarse en el béisbol, deporte que marcaría su trayectoria profesional.

El lanzador fue seleccionado por los Bravos de Atlanta con el pick 14 del Draft de la MLB 2018, firmando por un bono de 200,000 dólares. Vodnik fue asignado inicialmente a la Liga de Novatos de la Costa del Golfo donde formó parte de los Bravos de Roma, donde disputó 23 juegos con récord de 1-3, tres salvamentos, 2.94 de ERA y 69 ponches en 67 entradas.

Tras varias temporadas en ligas menores, el 24 de junio de 2023 fue traspasado a los Rockies de Colorado, donde el 8 de septiembre fue llamado a la lista de 40 jugadores para debutar en Grandes Ligas.

Rendimiento en MLB

A pesar de no tener
A pesar de no tener tantos reflectores por el equipo en el que juega, Vodnik ha demostrado ser un lanzador confiable. (Isaiah J. Downing-Imagn Images)

A lo largo de su carrera en la MLB, Víctor Vodnik acumula 10 victorias, 7 derrotas, una efectividad de 4.06 y 19 salvamentos en 122 juegos disputados.

En la última temporada, Vodnik lanzó un total de 52 encuentros lanzados, 3.02 de ERA, 4 victorias y 3 derrotas. Su consistencia resulta aún más meritoria en un equipo como los Rockies de Colorado, que no se caracteriza por ser ganador, lo que eleva considerablemente su valor.

Qué rol tendrá en el Clásico Mundial de Béisbol

Victor Vodnik formará parte del
Victor Vodnik formará parte del bullpen que buscará prepararle el terreno a Andrés Muñoz. (Denis Poroy-Imagn Images)

Víctor Vodnik formará parte del bullpen de la Selección Mexicana, quienes tendrán la misión de preparar el terreno para uno de los mejores cerradores de la MLB como lo es Andrés Muñoz.

El cuerpo de lanzadores estará formado por:

  • Alexander Armenta
  • Javier Assad
  • Brennan Bernardino
  • Taj Bradley
  • Alex Carrillo
  • Jesús Cruz
  • Daniel Duarte
  • Robert García
  • Luis Gastélum
  • José Urquidy
  • Andrés Muñoz
  • Samuel Natera
  • Taijuan Walker
  • Victor Vodnik

La combinación de jugadores experimentados como José Urquidy y Taijuan Walker (quienes ya participaron en un Clásico Mundial de Béisbol) junto a jóvenes talentos en ascenso como Andrés Muñoz y Javier Assad, convierte a este cuerpo de lanzadores en uno de los más sólidos del torneo.

Temas Relacionados

Victor VodnikClásico Mundial de BéisbolSelección mexicana de béisbolColorado RockiesBéisbolmexico-deportes

Más Noticias

Vicente Fernández Jr. reacciona a críticas por convertirse en padre a los 62 años: “Le tienes que dar la vuelta”

El cantante anunció el nacimiento de su bebé a través de redes sociales

Vicente Fernández Jr. reacciona a

Defensa de vicealmirante Farías Laguna acusa a la Marina de no cumplir órdenes judiciales

El despacho Mendieta & Asociados advirtió sobre una serie de vulneraciones al debido proceso de su cliente

Defensa de vicealmirante Farías Laguna

Star Wars Convention CDMX 2026: qué habrá, cuándo y dónde asistir gratis

Te damos todos los detalles para que no te pierdas este evento

Star Wars Convention CDMX 2026:

Gobierno del Edomex confirmó que hay 40 casos positivos de sarampión en la entidad

Autoridades sanitarias aseguran que los contagios son leves

Gobierno del Edomex confirmó que

“Desconozco si tiene familiares contratados, pero no debería ser así”, aclara Sheinbaum sobre el hermano de Salomón Jara Cruz

La presidenta fue cuestionada acerca de un posible entramado familiar en la nómina pública de Oaxaca

“Desconozco si tiene familiares contratados,
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Tiene un carácter muy cabrón”:

“Tiene un carácter muy cabrón”: la llamada que retrata a Diego “N”, exalcalde de Tequila, Jalisco

Autoridades investigan a Los Chapitos por crimen de mineros en Concordia: los confundieron con Mayos

“Fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico”, explicó Harfuch sobre mineros desaparecidos en Sinaloa

Localizan segunda fosa clandestina en El Verde, Concordia

Quién era Sergio Rodolfo Cázares Zambada, sobrino de “El Mayo” que fue asesinado en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Star Wars Convention CDMX 2026:

Star Wars Convention CDMX 2026: qué habrá, cuándo y dónde asistir gratis

Fernanda Blaz se lanza contra Werevertumorro: lo acusa de infidelidad y robarle dinero

¿Fila de CDMX hasta EEUU? Ticketmaster revela que BTS necesitaba 46 conciertos en Estadio GNP para cubrir la demanda

Joaquín López-Dóriga comparó el show de Bad Bunny con el de Michael Jackson: “Fue un espectáculo extraordinario”

La oficina: cuándo, dónde ver y de qué trata la versión mexicana de “The Office”

DEPORTES

Oficial: América anuncia a Vinícius

Oficial: América anuncia a Vinícius Lima como nuevo refuerzo para el Clausura 2026

David Benavidez lanza advertencia contra Canelo Álvarez tras negarse a pelear con él: “Es mi archienemigo”

América vs Olimpia: dónde y cuándo ver el duelo de vuelta de la Concacaf 2026

Quién es Jesús Medina, nuevo jugador del Atlético de San Luis

Liga MX: partidos de la jornada 6 del Clausura 2026 que serán transmitidos por televisión abierta