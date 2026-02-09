México Deportes

Quién es Nick Gonzales, jugador que fue convocado el Clásico Mundial de Béisbol

El pelotero fue parte de las principales sorpresas en la lista de Benjamín Gil para buscar el campeonato mundial

El pelotero fue parte de las principales sorpresas en la lista de Benjamín Gil para buscar el campeonato mundial. (AP Photo/Mike Stewart)

La Selección Mexicana de Béisbol dio a conocer su roster oficial para el Clásico Mundial de Béisbol, destacando la inclusión de Nick Gonzales, segunda base de los Piratas de Pittsburgh en Grandes Ligas.

Este llamado, junto con el de Jared Serna, responde a la necesidad de añadir profundidad dentro del cuadro tras la ausencia de Isaac Paredes y Marcelo Mayer, quienes no podrán asistir al certamen.

Sus inicios en el béisbol

Antes de debutar en grandes ligas, Gonzales brilló en la preparatoria y la universidad en Estados Unidos. (Geoff Burke-Imagn Images)

Nick Gonzales forjó su talento en la preparatoria Cienega de Vail, Arizona, donde brilló con un impresionante promedio de .399 y 89 carreras impulsadas, consolidándose como una promesa del béisbol.

Como estudiante en la Universidad Estatal de Nuevo México con los Aggies, bateó para .347 con nueve jonrones y 36 carreras producidas en su temporada de novato, ganando el premio al mejor rookie del año de la Conferencia Atlética del Oeste.

En el verano de 2019, Gonzales dominó la Liga de Cape Cod con los Cotuit Kettleers con siete cuadrangulares y un promedio de bateo de . 351, 7 HR, conquistando el MVP y un futuro ingreso al Salón de la Fama de la liga en 2025.

Carrera profesional

El segunda base no ha encontrado consistencia desde su llegada a la gran carpa. (James A. Pittman-Imagn Images)

Los Piratas de Pittsburgh seleccionaron a Gonzales en la primera ronda del draft 2020 de la MLB , con la séptima selección general y el 23 de junio firmó un bono de 5.4 millones de dólares. Sin embargo, en aquel año no pudo jugar debido a la cancelación de la temporada en ligas menores por el Covid 19.

El jugador debutó en ligas menores con los Greensboro Grasshoppers de la Clase A Este en 2021, donde conectó 18 jonrones y 54 carreras impulsadas en 80 apariciones.

Posteriormente, para la temporada 2023 debutó en Triple A con seis jonrones y 27 carreras impulsadas. Sus buenas actuaciones le valieron ser promovido a las Grandes Ligas el 23 de junio de aquel año por los Piratas de Pittsburgh.

Durante su temporada de novato participó en 35 juegos, donde tuvo un porcentaje de bateo de .209 con dos jonrones y 13 carreras impulsadas.

En 2024, tuvo un total de 94 encuentros donde tuvo los siguientes números: .270 porcentaje de bateo, siete jonrones, 49 carreras impulsadas y cinco bases robadas.

Sin embargo, Gonzales viene de un año complicado donde el 28 de marzo de 2025 fue colocado en la lista de lesionados de 60 días por una fractura en el tobillo izquierdo.

Posteriormente fue reactivado el 3 de junio y destacó con un encuentro donde tuvo cinco imparables frente a los Cerveceros de Milwaukee.

Cuál podría ser el rol de Nick Gonzales en el Clásico Mundial

Nick Gonzales posible se desempeñe como un jugador como relevo desde el banquillo. (Benny Sieu-Imagn Images)

Nick Gonzales llegará al roster de México probablemente comenzando desde el banquillo en el Clásico Mundial de Béisbol. Con los hermanos Urías cubriendo segunda y tercera base, respectivamente, y Joey Ortiz como titular en el campocorto, su rol se enfocará en aportar profundidad al infield y entrar como relevo cuando se le requiera.

